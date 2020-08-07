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Появилось видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
В Сети появилось видео с места жесткой посадки лайнера Boeing 737 авиакомпании Air India Express в городе Кожикоде, штате Керала. РИА Новости, 07.08.2020
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керала
boeing 737
индия
дубай (город)
происшествия - видео
в мире
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керала
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Спасатели тушат расколовшийся после посадки пассажирский самолет в Индии
В Индии самолет авиакомпании Air India Express при посадке в городе Кожикоде, штате Керала, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пилот погиб, множество пассажиров получили травмы.
2020-08-07T19:51
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керала, boeing 737, индия, дубай (город), происшествия - видео, в мире

Появилось видео с места крушения пассажирского самолета в Индии

19:51 07.08.2020
21047
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Сети появилось видео с места жесткой посадки лайнера Boeing 737 авиакомпании Air India Express в городе Кожикоде, штате Керала.
На кадрах видна работа спасателей на месте происшествия.
Летевший из Дубая самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на части. Передняя часть лайнера разрушена.
На борту самолета, по разным данным, было от 170 до 194 человек. Известно о трех погибших и более 50 пострадавших.
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КералаBoeing 737ИндияДубай (город)Происшествия - ВидеоВ мире
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