В Крыму рассказали о самом популярном виде отдыха у туристов

Ранее сообщалось, что в июле в Крыму отдохнули 1,4 миллиона туристов. Из них 62,7% прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 31,9% - авиасообщением, 5% - по железной дороге.

"Для автотуристов оборудованы кемпинги, где можно бюджетно и достаточно комфортно отдохнуть. Тенденция последних лет заключается в том, что туристы приезжают и не сидят на одном месте, а постоянно переезжают и путешествуют по региону. Автотуризм дает возможность увидеть как можно больше достопримечательностей, посетить больше экскурсий и увидеть больше живописных мест - уникальные дворцы на ЮБК, памятники, "золотые пляжи" на восточном берегу. Крым по своим природно-рекреационным возможностям поистине уникален, и каждый найдёт здесь отдых на свой вкус", - сказал министр.