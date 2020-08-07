https://ria.ru/20200807/1575507527.html
В Крыму рассказали о самом популярном виде отдыха у туристов
Автотуризм стал самым популярным видом отдыха в текущем курортном сезоне в Крыму, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T19:50
2020-08-07T19:50
туризм
россия
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
новости - туризм
республика крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575297293_0:43:700:437_1400x0_80_0_0_b12fa33dbc94ae68e8eff63e2dcbac5a.jpg
https://ria.ru/20200807/1575505341.html
россия
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575297293_0:43:700:437_1400x0_80_0_0_b12fa33dbc94ae68e8eff63e2dcbac5a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575297293_53:0:676:467_1400x0_80_0_0_53d432e154ebb64cf1d04c2bd802b192.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575297293_9:0:476:467_1400x0_80_0_0_aedd356376ba361a6e870c2a6d4cc914.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), новости - туризм, республика крым, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости.
Автотуризм стал самым популярным видом отдыха в текущем курортном сезоне в Крыму
, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко
.
Ранее сообщалось, что в июле в Крыму отдохнули 1,4 миллиона туристов. Из них 62,7% прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 31,9% - авиасообщением, 5% - по железной дороге.
"Автотуризм в Крыму наращивает обороты - в этом году путешествия на автомобиле по полуострову обретают небывалую популярность", - приводит слова Волченко пресс-служба министерства.
По его словам, Крым создан для автопутешествий. Построено много новых дорог и реконструируются существующие.
"Для автотуристов оборудованы кемпинги, где можно бюджетно и достаточно комфортно отдохнуть. Тенденция последних лет заключается в том, что туристы приезжают и не сидят на одном месте, а постоянно переезжают и путешествуют по региону. Автотуризм дает возможность увидеть как можно больше достопримечательностей, посетить больше экскурсий и увидеть больше живописных мест - уникальные дворцы на ЮБК, памятники, "золотые пляжи" на восточном берегу. Крым по своим природно-рекреационным возможностям поистине уникален, и каждый найдёт здесь отдых на свой вкус", - сказал министр.