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Туризм
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В Крыму рассказали о самом популярном виде отдыха у туристов
Автотуризм стал самым популярным видом отдыха в текущем курортном сезоне в Крыму, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T19:50
туризм
россия
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
новости - туризм
республика крым
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), новости - туризм, республика крым, общество

В Крыму рассказали о самом популярном виде отдыха у туристов

19:50 07.08.2020
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CC0 / Александр Мадяр / Скала Ифигения и дорога из Нижнего Кастрополя в Верхний Кастрополь, Крым
Скала Ифигения и дорога из Нижнего Кастрополя в Верхний Кастрополь, Крым
CC0 / Александр Мадяр /
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Автотуризм стал самым популярным видом отдыха в текущем курортном сезоне в Крыму, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Ранее сообщалось, что в июле в Крыму отдохнули 1,4 миллиона туристов. Из них 62,7% прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 31,9% - авиасообщением, 5% - по железной дороге.
"Автотуризм в Крыму наращивает обороты - в этом году путешествия на автомобиле по полуострову обретают небывалую популярность", - приводит слова Волченко пресс-служба министерства.
По его словам, Крым создан для автопутешествий. Построено много новых дорог и реконструируются существующие.
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"Для автотуристов оборудованы кемпинги, где можно бюджетно и достаточно комфортно отдохнуть. Тенденция последних лет заключается в том, что туристы приезжают и не сидят на одном месте, а постоянно переезжают и путешествуют по региону. Автотуризм дает возможность увидеть как можно больше достопримечательностей, посетить больше экскурсий и увидеть больше живописных мест - уникальные дворцы на ЮБК, памятники, "золотые пляжи" на восточном берегу. Крым по своим природно-рекреационным возможностям поистине уникален, и каждый найдёт здесь отдых на свой вкус", - сказал министр.
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ТуризмРоссияВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Новости - ТуризмРеспублика КрымОбщество
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