Группа ВТБ перестала быть единоличным акционером "Деметра Холдинг"

Отделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Группа ВТБ в апреле 2020 года перестала быть единоличным акционером ООО "Деметра Холдинг"; компания в результате привлечения внешних инвесторов стала совместным предприятием, где Группа ВТБ в апреле 2020 года перестала быть единоличным акционером ООО "Деметра Холдинг"; компания в результате привлечения внешних инвесторов стала совместным предприятием, где ВТБ владеет долей в 50,001%, сообщил журналистам член правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Наша "Деметра Холдинг" в апреле получила внешних инвесторов. Учет этого актива изменен с консолидируемого на совместное предприятие, оцениваемое по справедливой стоимости", - сказал он, комментируя отчетность группы ВТБ по МСФО за первое полугодие 2020 года.

Как отмечается в сообщении банка, в апреле 2020 года группа ВТБ привлекла в холдинг стратегических инвесторов – АО "Агронова", российскую компанию, развивающую проекты в сельском хозяйстве в Краснодарском крае, и многопрофильную инвесткомпанию Marathon Group. Доля "Агроновы" в СП составила 25%, Marathon Group — 24,999%.

"Мы развиваем бизнес совместно с профессиональными партнерами, нацеленными на повышение конкурентоспособности российского зерна на международных рынках. Опыт сотрудничества ВТБ с нашими партнерами по другим проектам группы создает хорошие предпосылки для нового этапа роста бизнеса холдинга", - привели в банке комментарий генерального директора ООО "Деметра-Холдинг", старшего вице-президента ВТБ Виталия Сергейчука.

В отчетности за первое полугодие 2020 года по МСФО группа ВТБ отразила выбытие чистых активов ООО "Деметра Холдинг" и его дочерних компаний (за исключением ООО "Кьюэсар Холдингс", над которым группа продолжает осуществлять контроль) и признала доход от выбытия в сумме 2,9 миллиарда рублей. Оставшаяся доля 50,001 % в ООО "Деметра Холдинг" учтена как инвестиция в совместное предприятие, отнесенная в категорию, оцениваемых по справедливой стоимости.