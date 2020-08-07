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Группа ВТБ перестала быть единоличным акционером "Деметра Холдинг"
Группа ВТБ в апреле 2020 года перестала быть единоличным акционером ООО "Деметра Холдинг"; компания в результате привлечения внешних инвесторов стала совместным РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T19:39
втб
новости компаний - экономика
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
втб, новости компаний - экономика

Группа ВТБ перестала быть единоличным акционером "Деметра Холдинг"

19:39 07.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Группа ВТБ в апреле 2020 года перестала быть единоличным акционером ООО "Деметра Холдинг"; компания в результате привлечения внешних инвесторов стала совместным предприятием, где ВТБ владеет долей в 50,001%, сообщил журналистам член правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Наша "Деметра Холдинг" в апреле получила внешних инвесторов. Учет этого актива изменен с консолидируемого на совместное предприятие, оцениваемое по справедливой стоимости", - сказал он, комментируя отчетность группы ВТБ по МСФО за первое полугодие 2020 года.
Как отмечается в сообщении банка, в апреле 2020 года группа ВТБ привлекла в холдинг стратегических инвесторов – АО "Агронова", российскую компанию, развивающую проекты в сельском хозяйстве в Краснодарском крае, и многопрофильную инвесткомпанию Marathon Group. Доля "Агроновы" в СП составила 25%, Marathon Group — 24,999%.
"Мы развиваем бизнес совместно с профессиональными партнерами, нацеленными на повышение конкурентоспособности российского зерна на международных рынках. Опыт сотрудничества ВТБ с нашими партнерами по другим проектам группы создает хорошие предпосылки для нового этапа роста бизнеса холдинга", - привели в банке комментарий генерального директора ООО "Деметра-Холдинг", старшего вице-президента ВТБ Виталия Сергейчука.
Отделение банка ВТБ
6 августа, 15:40
ВТБ будет развивать сеть за счет офисов нового формата
В отчетности за первое полугодие 2020 года по МСФО группа ВТБ отразила выбытие чистых активов ООО "Деметра Холдинг" и его дочерних компаний (за исключением ООО "Кьюэсар Холдингс", над которым группа продолжает осуществлять контроль) и признала доход от выбытия в сумме 2,9 миллиарда рублей. Оставшаяся доля 50,001 % в ООО "Деметра Холдинг" учтена как инвестиция в совместное предприятие, отнесенная в категорию, оцениваемых по справедливой стоимости.
ООО "Деметра-Холдинг" объединяет инфраструктурные компании на рынке экспортной логистики зерна в России и является владельцем 100% акций в ООО "Новороссийский зерновой терминал", 100% в зерновом трейдере ООО "Мирогрупп Ресурсы", 35,36% в ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов", 50% — 1 акции в АО "Объединенная зерновая компания". Холдинг также владеет контрольным пакетом оператора РусТрансКом, в структуру которого входит лидирующий перевозчик зерновых по железной дороге — АО "Русагротранс". Кроме того, холдинг на паритетных началах с международной компанией Glencore владеет специализированным зерновым терминалом ООО "Зерновой Терминальный Комплекс "Тамань" в одноименном порту.
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ВТБНовости компаний - Экономика
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