Лидер "Хезболлах" отверг сообщения о хранении оружия в порту Бейрута

БЕЙРУТ, 7 авг - РИА Новости. Сообщения о наличии оружия движения " Сообщения о наличии оружия движения " Хезболлах " в порту Бейрута , где произошел мощный взрыв, не соответствуют действительности, такие слухи призваны политизировать трагедию, заявил генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла в телеобращении.

"Мы категорически опровергаем наличие каких-либо наших веществ или ракет в Бейруте. То, что происходит (сообщения в СМИ), это клевета", - сказал Насрулла.

Лидер ливанских шиитов отметил, что после взрыва ряд СМИ написали о причастности "Хезболлах", не имея никаких даже предварительных сведений о реальных причинах.

"Мы опровергаем заявления о том, что мы контролируем порт. Мы, скорее, знаем о том, что находится в порту Хайфы, но не о том, что в порту Бейрута", - добавил Насрулла.

Генсекретарь "Хезболлах" призвал привлечь к ответственности всех, кто пытался дать ложную картину произошедшего в порту, которая могла создать только большую напряженность внутри ливанского общества.

"Есть попытки политически воспользоваться ситуацией. Мы убеждены, что настоящее время - не самое подходящее для выяснения политических и партийных отношений", - отметил Насрулла.