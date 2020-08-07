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Лидер "Хезболлах" отверг сообщения о хранении оружия в порту Бейрута
Сообщения о наличии оружия движения "Хезболлах" в порту Бейрута, где произошел мощный взрыв, не соответствуют действительности, такие слухи призваны... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T22:34
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взрывы в бейруте, хезболла, бейрут, в мире

Лидер "Хезболлах" отверг сообщения о хранении оружия в порту Бейрута

19:26 07.08.2020 (обновлено: 22:34 07.08.2020)
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© РИА Новости / Валерий МельниковСуда поврежденные в результате взрыва в порту Бейрута
Суда поврежденные в результате взрыва в порту Бейрута
© РИА Новости / Валерий Мельников
БЕЙРУТ, 7 авг - РИА Новости. Сообщения о наличии оружия движения "Хезболлах" в порту Бейрута, где произошел мощный взрыв, не соответствуют действительности, такие слухи призваны политизировать трагедию, заявил генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла в телеобращении.
"Мы категорически опровергаем наличие каких-либо наших веществ или ракет в Бейруте. То, что происходит (сообщения в СМИ), это клевета", - сказал Насрулла.
Лидер ливанских шиитов отметил, что после взрыва ряд СМИ написали о причастности "Хезболлах", не имея никаких даже предварительных сведений о реальных причинах.
"Мы опровергаем заявления о том, что мы контролируем порт. Мы, скорее, знаем о том, что находится в порту Хайфы, но не о том, что в порту Бейрута", - добавил Насрулла.
Разбор завалов после взрыва: в Бейруте продолжается спасательная операция
Вчера, 22:22
Разбор завалов после взрыва: в Бейруте продолжается спасательная операцияВ Бейруте продолжается разбор завалов после мощного взрыва, произошедшего в порту 4 августа. МЧС России помогает проводить спасательную операцию. На месте бригады работают круглосуточно. Под завалами все еще остаются люди. Пропавшими без вести числятся десятки человек.
Генсекретарь "Хезболлах" призвал привлечь к ответственности всех, кто пытался дать ложную картину произошедшего в порту, которая могла создать только большую напряженность внутри ливанского общества.

"Есть попытки политически воспользоваться ситуацией. Мы убеждены, что настоящее время - не самое подходящее для выяснения политических и партийных отношений", - отметил Насрулла.

Разрушительный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. Погибли 154 человека, около пяти тысяч получили ранения.
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