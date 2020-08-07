Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200807/1575506512.html
Японские ученые открыли внеземное происхождение многообразия жизни
Японские ученые во главе с профессором отделения естественно-научных исследований Университета Осаки Кэнтаро Тэрадой обнаружили, что причина многообразия... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T23:48
риа наука
луна
космос
земля
осака (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568382908_0:36:1920:1116_1400x0_80_0_0_f3d1c47feca5423834684781fefd55cc.jpg
https://ria.ru/20200630/1573678602.html
https://ria.ru/20200523/1571872894.html
космос
земля
осака (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568382908_0:36:1920:1116_1400x0_80_0_0_f3d1c47feca5423834684781fefd55cc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568382908_192:0:1728:1152_1400x0_80_0_0_2f6133e9265d2468cdb380afdee0a0f8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568382908_384:0:1536:1152_1400x0_80_0_0_cf19747aa32a1f62f185c6b677a2b01b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луна, космос, земля, осака (город), в мире

Японские ученые открыли внеземное происхождение многообразия жизни

19:22 07.08.2020 (обновлено: 23:48 07.08.2020)
0
© NASAРасстояние от Земли до Солнца
Расстояние от Земли до Солнца
© NASA
ТОКИО, 7 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Японские ученые во главе с профессором отделения естественно-научных исследований Университета Осаки Кэнтаро Тэрадой обнаружили, что причина многообразия различных видов жизни на Земле — резкий рост содержания фосфора — имеет внеземное происхождение. О том, что произошло на планете 800 миллионов лет назад и как это связано с возникновением различных видов живых существ, РИА Новости рассказал профессор Тэрада.
Сначала ученые, воспользовавшись данными японского лунного спутника "Кагуя", выяснили, что кратеры на поверхности Луны возникли 800 миллионов лет назад после того, как космические тела до десяти километров величиной — осколки большого астероида — сталкивались с ее поверхностью в ограниченный отрезок времени.
Ученые считают, что то же самое происходило в то время и на Земле — в общей сложности около 40 триллионов тонн прилетели на Луну и Землю 800 миллионов лет назад. Но если на Луне это привело к образованию кратеров, то на Земле, где уже существовали простейшие формы жизни, это имело гораздо более серьезные последствия.
"Если сравнивать интенсивность, с какой астероиды падали на Луну и на Землю, то на Земле этот "астероидный душ" был в 20 раз сильнее. В 2017 году группа ученых во главе с Кристофером Рейнхардом указала на то, что резкое — в четыре раза — увеличение концентрации фосфора 750-800 миллионов лет назад в море и могло стимулировать развитие многообразия жизни на Земле. Нам известно качество и количество столкнувшихся с Землей небесных тел и также достоверно то, что огромное количество фосфора было принесено в океан из внеземного пространства. Это количество более чем в десять раз превышало то, которое было на тот момент в океане. Мы можем с уверенностью утверждать, что в результате морская среда изменилась", — сказал профессор.
Астероид, который уничтожил динозавров. Взгляд художника
30 июня, 13:27РИА Наука
Астроном оценила шансы падения на Землю астероида-"убийцы" динозавров
Он отметил, что и сейчас мы частично можем наблюдать похожее явление — так называемые красные приливы — чрезмерное увеличение планктона в море, вызванное обогащением воды питательными веществами, насыщением ее биогенными элементами благодаря увеличению содержания азота и фосфора.
"До сих пор общепринятым было мнение, что 700 миллионов лет назад в океане было мало фосфора, но его было много на суше, а также что 700-800 миллионов лет назад за счет выветривания и деятельности вулканов фосфор попал в океан и произошло биологическое эволюционирование и размножение водорослей. Фотосинтез стимулировал сокращение парниковых газов — углекислого газа в атмосфере. А это вызвало крупное оледенение Земли, превращение ее в "снежный ком". Мы не оспариваем этот сценарий. Но предлагаем новое видение того, что резкое увеличение фосфора в Мировом океане имело внеземное происхождение и было вызвано "астероидным душем", — считает профессор Тэрада.
По мнению ученых, обилие небесных тел, обрушившихся на Землю и принесших с собой фосфор, "оказало влияние на биологическую эволюцию, хотя мы не можем говорить с достоверностью о том, было ли оно непосредственным".
Молекулы ДНК
23 мая, 07:28РИА Наука
Ученые предложили ответ на загадку появления жизни на Земле
000000
Обсудить 0
РИА НаукаЛунаКосмосЗемляОсака (город)В мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала