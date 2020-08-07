Японские ученые открыли внеземное происхождение многообразия жизни

ТОКИО, 7 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Японские ученые во главе с профессором отделения естественно-научных исследований Университета Японские ученые во главе с профессором отделения естественно-научных исследований Университета Осаки Кэнтаро Тэрадой обнаружили, что причина многообразия различных видов жизни на Земле — резкий рост содержания фосфора — имеет внеземное происхождение. О том, что произошло на планете 800 миллионов лет назад и как это связано с возникновением различных видов живых существ, РИА Новости рассказал профессор Тэрада.

Сначала ученые, воспользовавшись данными японского лунного спутника "Кагуя", выяснили, что кратеры на поверхности Луны возникли 800 миллионов лет назад после того, как космические тела до десяти километров величиной — осколки большого астероида — сталкивались с ее поверхностью в ограниченный отрезок времени.

Ученые считают, что то же самое происходило в то время и на Земле — в общей сложности около 40 триллионов тонн прилетели на Луну и Землю 800 миллионов лет назад. Но если на Луне это привело к образованию кратеров, то на Земле, где уже существовали простейшие формы жизни, это имело гораздо более серьезные последствия.

"Если сравнивать интенсивность, с какой астероиды падали на Луну и на Землю, то на Земле этот "астероидный душ" был в 20 раз сильнее. В 2017 году группа ученых во главе с Кристофером Рейнхардом указала на то, что резкое — в четыре раза — увеличение концентрации фосфора 750-800 миллионов лет назад в море и могло стимулировать развитие многообразия жизни на Земле. Нам известно качество и количество столкнувшихся с Землей небесных тел и также достоверно то, что огромное количество фосфора было принесено в океан из внеземного пространства. Это количество более чем в десять раз превышало то, которое было на тот момент в океане. Мы можем с уверенностью утверждать, что в результате морская среда изменилась", — сказал профессор.

Он отметил, что и сейчас мы частично можем наблюдать похожее явление — так называемые красные приливы — чрезмерное увеличение планктона в море, вызванное обогащением воды питательными веществами, насыщением ее биогенными элементами благодаря увеличению содержания азота и фосфора.

"До сих пор общепринятым было мнение, что 700 миллионов лет назад в океане было мало фосфора, но его было много на суше, а также что 700-800 миллионов лет назад за счет выветривания и деятельности вулканов фосфор попал в океан и произошло биологическое эволюционирование и размножение водорослей. Фотосинтез стимулировал сокращение парниковых газов — углекислого газа в атмосфере. А это вызвало крупное оледенение Земли, превращение ее в "снежный ком". Мы не оспариваем этот сценарий. Но предлагаем новое видение того, что резкое увеличение фосфора в Мировом океане имело внеземное происхождение и было вызвано "астероидным душем", — считает профессор Тэрада.