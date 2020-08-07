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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200807/1575505958.html
Опубликованы данные о числе погибших от коронавируса в России в июне
Коронавирус в июне стал главной причиной смерти 5448 человек в России, в еще 1589 случаях вирус предполагается как основная причина смерти, следует из данных... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T19:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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https://ria.ru/20200807/1575490959.html
Когда опубликуют данные о том, что пока патриоты голосовали за права домашних животных, скончался сам коронавирус?
60
Итого за июнь коронавирус был главной или предполагаемой главной причиной 7037 смертей. Всего же смертей с выявленным коронавирусом было 11917. А вот если просуммировать официальные цифры смертности, которые ежедневно давали в июне на сайте Стопкоранавирус (или на сайте РИА, со словами "За сутки в России умерли xxx человек с коронавирусом"), получается только 4627.
34
10
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:419:2720:1949_1400x0_80_0_0_56e0a5b7b6e2ce0c6b5c709f8b28d644.jpg
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https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_457:0:2505:2048_1400x0_80_0_0_e3696f2445460d90750516917f47060d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

Опубликованы данные о числе погибших от коронавируса в России в июне

19:09 07.08.2020 (обновлено: 19:10 07.08.2020)
6169
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Коронавирус в июне стал главной причиной смерти 5448 человек в России, в еще 1589 случаях вирус предполагается как основная причина смерти, следует из данных Росстата.
Статистическое ведомство также приводит данные по числу умерших в случаях, когда COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента - в июне 2020 года было зафиксировано 1399 таких случаев. В 3481 случае COVID-19 не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.
Прохожие на одной из улиц в Москве
Вчера, 14:17
Исследование: большинство россиян по-прежнему боятся заразиться COVID-19
Росстат ведет статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя перечисленные выше четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
Популярные комментарии
Когда опубликуют данные о том, что пока патриоты голосовали за права домашних животных, скончался сам коронавирус?
7 августа, 19:58
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
212900010
Итого за июнь коронавирус был главной или предполагаемой главной причиной 7037 смертей. Всего же смертей с выявленным коронавирусом было 11917. А вот если просуммировать официальные цифры смертности, которые ежедневно давали в июне на сайте Стопкоранавирус (или на сайте РИА, со словами "За сутки в России умерли xxx человек с коронавирусом"), получается только 4627.
7 августа, 20:37
ПсПониматель сложного
16121014
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