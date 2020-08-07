Опубликованы данные о числе погибших от коронавируса в России в июне

Статистическое ведомство также приводит данные по числу умерших в случаях, когда COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента - в июне 2020 года было зафиксировано 1399 таких случаев. В 3481 случае COVID-19 не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.