https://ria.ru/20200807/1575505958.html
Опубликованы данные о числе погибших от коронавируса в России в июне
Коронавирус в июне стал главной причиной смерти 5448 человек в России, в еще 1589 случаях вирус предполагается как основная причина смерти, следует из данных... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T19:09
2020-08-07T19:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:419:2720:1949_1400x0_80_0_0_56e0a5b7b6e2ce0c6b5c709f8b28d644.jpg
https://ria.ru/20200807/1575490959.html
Samvel Vazgenovich Gurgenov
Когда опубликуют данные о том, что пока патриоты голосовали за права домашних животных, скончался сам коронавирус?
60
Пониматель сложного
Итого за июнь коронавирус был главной или предполагаемой главной причиной 7037 смертей. Всего же смертей с выявленным коронавирусом было 11917. А вот если просуммировать официальные цифры смертности, которые ежедневно давали в июне на сайте Стопкоранавирус (или на сайте РИА, со словами "За сутки в России умерли xxx человек с коронавирусом"), получается только 4627.
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10
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:419:2720:1949_1400x0_80_0_0_56e0a5b7b6e2ce0c6b5c709f8b28d644.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество