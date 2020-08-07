Парковка машины у мусорных баков в Подмосковье обернется штрафом

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Водители, которые припаркуют свой автомобиль рядом с мусорными баками, получат штраф. Об этом рассказал начальник отдела №25 областного Госадмтехнадзора Игорь Винокуров, сообщает телеканал Водители, которые припаркуют свой автомобиль рядом с мусорными баками, получат штраф. Об этом рассказал начальник отдела №25 областного Госадмтехнадзора Игорь Винокуров, сообщает телеканал "360"

Размер первого штрафа составит от трех до пяти тысяч рублей. За повторное нарушение придется сразу расстаться с пятью тысячами.

Машины, припаркованные у мусорных баков, мешают региональным операторам вывозить отходы. Работники должны выполнять свои профессиональные обязанности по графику, но из-за посторонних транспортных средств этот процесс встает или усложняется. Им приходится пытаться достать контейнеры, что чаще всего невозможно.