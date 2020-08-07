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Парковка машины у мусорных баков в Подмосковье обернется штрафом
Водители, которые припаркуют свой автомобиль рядом с мусорными баками, получат штраф. Об этом рассказал начальник отдела №25 областного Госадмтехнадзора Игорь... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T19:11
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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московская область (подмосковье)

Парковка машины у мусорных баков в Подмосковье обернется штрафом

19:11 07.08.2020
375
© РИА Новости / Максим БлиновВывоз мусора
Вывоз мусора
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Водители, которые припаркуют свой автомобиль рядом с мусорными баками, получат штраф. Об этом рассказал начальник отдела №25 областного Госадмтехнадзора Игорь Винокуров, сообщает телеканал "360".
Размер первого штрафа составит от трех до пяти тысяч рублей. За повторное нарушение придется сразу расстаться с пятью тысячами.
Машины, припаркованные у мусорных баков, мешают региональным операторам вывозить отходы. Работники должны выполнять свои профессиональные обязанности по графику, но из-за посторонних транспортных средств этот процесс встает или усложняется. Им приходится пытаться достать контейнеры, что чаще всего невозможно.
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Водитель мусоровоза имеет право сфотографировать мешающую машину и отправить снимок инспекторам. По фото будет направлен запрос в ГИБДД. Владелец автомобиля-нарушителя получит постановление по электронной почте.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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