Парковка машины у мусорных баков в Подмосковье обернется штрафом

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Водители, которые припаркуют свой автомобиль рядом с мусорными баками, получат штраф. Об этом рассказал начальник отдела №25 областного Госадмтехнадзора Игорь Винокуров, сообщает телеканал "360".
Размер первого штрафа составит от трех до пяти тысяч рублей. За повторное нарушение придется сразу расстаться с пятью тысячами.
Машины, припаркованные у мусорных баков, мешают региональным операторам вывозить отходы. Работники должны выполнять свои профессиональные обязанности по графику, но из-за посторонних транспортных средств этот процесс встает или усложняется. Им приходится пытаться достать контейнеры, что чаще всего невозможно.
Водитель мусоровоза имеет право сфотографировать мешающую машину и отправить снимок инспекторам. По фото будет направлен запрос в ГИБДД. Владелец автомобиля-нарушителя получит постановление по электронной почте.