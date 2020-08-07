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https://ria.ru/20200807/1575505867.html
Познер оценил шансы Лукашенко выиграть выборы
Телеведущий Владимир Познер дал прогноз на итоги президентских выборов в Белоруссии. Своими рассуждениями он поделился в интервью, опубликованном на сайте... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T19:06
президентская кампания в белоруссии
александр лукашенко
владимир познер
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200807/1575503270.html
Честными эти выборы в республике Беларусь признавать никак нельзя. Лукашенко и его окружение, похоже, понесло, как Остапа Бендера. Запад эти выборы честными, точно, не признает, и правильно сделает.
60
познер, а ты считаешь что это выборы?
52
12
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
президентская кампания в белоруссии, александр лукашенко, владимир познер, белоруссия, в мире

Познер оценил шансы Лукашенко выиграть выборы

19:06 07.08.2020
21010
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер дал прогноз на итоги президентских выборов в Белоруссии. Своими рассуждениями он поделился в интервью, опубликованном на сайте "Познер Online".
"Лукашенко не проиграет – это сто процентов из ста", — сказал журналист.
При этом он отметил, что белорусский лидер сейчас "немножко ослаблен". Познер добавил, что победа другого кандидата на выборах исключена.
"Даже смешно об этом говорить", — пояснил он.
Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. На днях стартовало досрочное голосование.
На пост главы государства претендуют пять человек: действующий президент Александр Лукашенко, экс-депутат нижней палаты парламента Анна Конопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и супруга популярного видеоблогера Светлана Тихановская.
Избирательная кампания сопровождается задержаниями представителей оппозиции, а также несанкционированными акциями протеста в Минске и других городах.
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Президентская кампания в БелоруссииАлександр ЛукашенкоВладимир ПознерБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Честными эти выборы в республике Беларусь признавать никак нельзя. Лукашенко и его окружение, похоже, понесло, как Остапа Бендера. Запад эти выборы честными, точно, не признает, и правильно сделает.
7 августа, 19:20
serg1234serg
32400321
познер, а ты считаешь что это выборы?
7 августа, 19:12
ИИван
30400216
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