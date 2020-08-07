Познер оценил шансы Лукашенко выиграть выборы

"Лукашенко не проиграет – это сто процентов из ста", — сказал журналист.

При этом он отметил, что белорусский лидер сейчас "немножко ослаблен". Познер добавил, что победа другого кандидата на выборах исключена.

"Даже смешно об этом говорить", — пояснил он.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. На днях стартовало досрочное голосование.