Познер оценил шансы Лукашенко выиграть выборы

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер дал прогноз на итоги президентских выборов в Белоруссии. Своими рассуждениями он поделился в интервью, опубликованном на сайте "Познер Online".
"Лукашенко не проиграет – это сто процентов из ста", — сказал журналист.
При этом он отметил, что белорусский лидер сейчас "немножко ослаблен". Познер добавил, что победа другого кандидата на выборах исключена.
"Даже смешно об этом говорить", — пояснил он.
Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. На днях стартовало досрочное голосование.
На пост главы государства претендуют пять человек: действующий президент Александр Лукашенко, экс-депутат нижней палаты парламента Анна Конопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и супруга популярного видеоблогера Светлана Тихановская.
Избирательная кампания сопровождается задержаниями представителей оппозиции, а также несанкционированными акциями протеста в Минске и других городах.