Российские Су-35 перехватили американский самолет над Охотским морем

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Три истребителя Су-35 поднимались в воздух для перехвата и сопровождения стратегического бомбардировщика США над акваторией Охотского моря, сообщил в пятницу Национальный центр управления обороной РФ.
Приближающаяся к госгранице РФ цель была обнаружена над нейтральными водами Тихого океана.
"Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребителя Су-35с из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа, которые классифицировали и последовательно сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США над акваторией Охотского моря", - говорится в сообщении.
Полет российских самолетов проходил "строго в соответствии с международными правилами". "Нарушения государственной границы стратегическим бомбардировщиком В-1В ВВС США не допущено", - отмечается в сообщении. После удаления американского самолета от границы российские истребители вернулись на аэродром базирования.