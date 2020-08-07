Российские Су-35 перехватили американский самолет над Охотским морем

Приближающаяся к госгранице РФ цель была обнаружена над нейтральными водами Тихого океана.

Полет российских самолетов проходил "строго в соответствии с международными правилами". "Нарушения государственной границы стратегическим бомбардировщиком В-1В ВВС США не допущено", - отмечается в сообщении. После удаления американского самолета от границы российские истребители вернулись на аэродром базирования.