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Российские Су-35 перехватили американский самолет над Охотским морем
Три истребителя Су-35 поднимались в воздух для перехвата и сопровождения стратегического бомбардировщика США над акваторией Охотского моря, сообщил в пятницу... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T20:34
су-35с
ввс сша
россия
охотское море
су-35
сша
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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су-35с, ввс сша, россия, охотское море, су-35, сша

Российские Су-35 перехватили американский самолет над Охотским морем

18:56 07.08.2020 (обновлено: 20:34 07.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСамолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Три истребителя Су-35 поднимались в воздух для перехвата и сопровождения стратегического бомбардировщика США над акваторией Охотского моря, сообщил в пятницу Национальный центр управления обороной РФ.
Приближающаяся к госгранице РФ цель была обнаружена над нейтральными водами Тихого океана.
"Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребителя Су-35с из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа, которые классифицировали и последовательно сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США над акваторией Охотского моря", - говорится в сообщении.
Полет российских самолетов проходил "строго в соответствии с международными правилами". "Нарушения государственной границы стратегическим бомбардировщиком В-1В ВВС США не допущено", - отмечается в сообщении. После удаления американского самолета от границы российские истребители вернулись на аэродром базирования.
Вид на самолет-разведчик RC-135 ВВС США с борта истребителя Су-27, который перехватил два американских самолета над Черном морем
Вчера, 15:20
Российский Су-27 перехватил самолеты-разведчики ВВС США над Черным морем
9302020
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Су-35СВВС СШАРоссияОхотское мореСу-35США
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