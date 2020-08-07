https://ria.ru/20200807/1575504356.html
Рита Ора снялась в крошечном бикини и восхитила фанатов
Британская певица Рита Ора опубликовала в Instagram фотографии с летнего отдыха и привлекла внимание поклонников. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T18:38
2020-08-07T18:44
рита ора
культура
великобритания
в мире
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рита ора, великобритания, в мире
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости
. Британская певица Рита Ора
опубликовала в Instagram фотографии с летнего отдыха и привлекла внимание поклонников.
На снимках артистка позирует в бикини золотого цвета. В подписи к фотографии девушка рассказала, что это ее последний выходной перед продолжением работы над новыми синглами.
Поклонницы Оры оценили снимок певицы и остались очарованы ее нарядом.
"Золотая богиня!" — написала jade.rae.williams.
"Ты просто великолепна", — считает dailyofrita.
"Буквально — королева!" — прокомментировала пост aloha_piper.
Некоторые фанаты после таких снимков даже предложили артистке руку и сердце.
"О боже мой! Выходи за меня!" — обратился в Оре asa.murphy.