Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200807/1575504356.html
Рита Ора снялась в крошечном бикини и восхитила фанатов
Британская певица Рита Ора опубликовала в Instagram фотографии с летнего отдыха и привлекла внимание поклонников. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T18:44
рита ора
культура
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575494250_0:67:711:467_1400x0_80_0_0_17f21c5fe67b0486a3dffe95aa5ceede.jpg
https://ria.ru/20200806/1575458611.html
Кто это вообще?
50
9
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575494250_0:67:711:467_1400x0_80_0_0_17f21c5fe67b0486a3dffe95aa5ceede.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575494250_0:0:712:534_1400x0_80_0_0_317f5c51d5df986290add857427ff3d6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575494250_0:25:711:736_1400x0_80_0_0_89ddeed99d62b952fbcc9f127b5b67b6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рита ора, великобритания, в мире

Рита Ора снялась в крошечном бикини и восхитила фанатов

18:38 07.08.2020 (обновлено: 18:44 07.08.2020)
15609
© Фото : @ritaoraРита Ора
Рита Ора
© Фото : @ritaora
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Британская певица Рита Ора опубликовала в Instagram фотографии с летнего отдыха и привлекла внимание поклонников.
На снимках артистка позирует в бикини золотого цвета. В подписи к фотографии девушка рассказала, что это ее последний выходной перед продолжением работы над новыми синглами.
Поклонницы Оры оценили снимок певицы и остались очарованы ее нарядом.
"Золотая богиня!" — написала jade.rae.williams.
"Ты просто великолепна", — считает dailyofrita.
"Буквально — королева!" — прокомментировала пост aloha_piper.
Некоторые фанаты после таких снимков даже предложили артистке руку и сердце.
"О боже мой! Выходи за меня!" — обратился в Оре asa.murphy.
Певица Нюша
6 августа, 17:51Культура
"Скромнее надо быть!" Нюшу затравили за откровенное фото
6637555123
Обсудить 9
КультураРита ОраВеликобританияВ мире
Популярные комментарии
Кто это вообще?
7 августа, 20:19
Д Дмитрий Жарков
3872102
Рекомендуем
Певица Наталья Ионова (Глюкоза) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
В Сети затравили Глюкозу за слова об "украинском Крыме"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Познер оценил шансы Лукашенко выиграть выборы
Вид на набережную в Симеизе, Крым
В Польше рассказали, как помогут Украине "вернуть Крым"
Доун Хабшер
Выглядящая на 30 лет 60-летняя женщина раскрыла секрет "вечной молодости"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал, как намерен закончить войну в Донбассе
Путин и Ельцин в день инаугурации Путина
Соратники Ельцина ответили на слова Лукашенко о выборе Путина преемником
Спасатели тушат расколовшийся после посадки пассажирский самолет в Индии
В Индии самолет развалился на части после неудачной посадки
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
"Не могу молчать": Грымов заявил об "уничтожении" Ефремова адвокатом
Военные учения украинской армии в Донецкой области
Украинский журналист предложил атаковать Россию ядерным мусором
Отдых в Крыму
Лучшие фото недели: бикини из защитных масок, истуканы и гигантская Луна
Алмаз весом 236 карат
"Алроса" добыла крупнейший в истории России цветной алмаз
Актер и шоумен Никита Джигурда
Джигурда назвал Крым "украинским"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе
Путин и Лукашенко обсудили задержание 33 россиян
Стенд с информацией о кандидатах президентских выборов в парке Дружбы народов в Минске
Bloomberg усмотрел в Белоруссии "очередной кошмар Европы"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Немецкий бизнес призвал защитить фирмы от американских санкций
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:27Жительница Бейрута, исполнившая на рояле балладу, растрогала Сеть
07:27Полиция изучает видео, где рабочие душат медвежонка на Курилах
06:54Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс
06:35В Самаре загорелись десять жилых домов
06:21Названа безопасная доза пива в день
04:57У побережья Хабаровского края пропала яхта
04:31Водонаеву шокировала позиция адвоката Ефремова
04:05Назван максимально бодрящий летний кофе
04:03Сбербанк тестирует систему обнаружения людей в многоэтажках
04:01СМИ: на теле умершей в Среднеуральском монастыре девочки нашли травмы
03:40Джигурда назвал Крым "украинским"
03:26Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания
03:22Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом
03:10Талибы опровергли сообщения о "сговоре" с Россией против США
02:39Эксперт рассказал, как распознать мошенника в частных объявлениях
02:32Дочь Успенской показала последствия серьезных травм
02:31Украинская блогерша погибла в ДТП в Таиланде
02:16Эксперт рассказал, как утихомирить слишком шумных соседей
02:05Автоэксперт рассказал, как правильно пользоваться климат-контролем
01:49Отец с сыном пострадали при стрельбе в Москве
Лента новостейМолния