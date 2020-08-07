В Индии самолет развалился на части после неудачной посадки

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 авг — РИА Новости. Четырнадцать человек погибли, 123 получили травмы, из них 15 — тяжелые при жесткой посадке самолета Air India Express в индийском городе Кожикоде, штат Четырнадцать человек погибли, 123 получили травмы, из них 15 — тяжелые при жесткой посадке самолета Air India Express в индийском городе Кожикоде, штат Керала , сообщило агентство ANI со ссылкой на полицию.

По данным издания Hindustan Times, погибли 16 человек.

BREAKING: An Air India Express plane with nearly 191 people on-board skids off runway and breaks up into two at airport in #Kozhikode airport in #Kerala

(Pictures from local social media) pic.twitter.com/atDXUSwtPJ — News_Executive (@News_Executive) August 7, 2020

Boeing 737 рейсом из Дубая при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на части.

В Министерстве авиации Индии уточнили, что на борту находились 174 пассажира, в том числе десять детей, два пилота и пять членов экипажа.

Пресс-атташе генконсульства России в Ченнаи Юрий Белов сообщил РИА Новости, что почетный консул в Тривандруме Ратиш Наир выясняет, были ли российские граждане на борту. Он напомнил, что из-за пандемии коронавируса Индия пока закрыта для россиян, в списке пассажиров номеров российских паспортов нет.

Watch | Rescue operations underway as Air India Express flight from Dubai with 184 passengers overshoots runway during #Kerala landing pic.twitter.com/G6h6weg9JF — NDTV (@ndtv) August 7, 2020

На место аварии направили кареты скорой помощи. На взлетно-посадочной полосе продолжается спасательная операция — пожарные обливают корпус самолета водой. Его двери открыты, спасатели выносят пострадавших через них.

Кабина пилотов и передняя часть самолета полностью разрушены, на ВПП и за ее пределами разбросаны обломки.

Главный министр Кералы Пинарайи Виджаян поручил полиции, пожарным и чиновникам "принять срочные меры в связи с авиакатастрофой <...> для спасения и медицинской поддержки".