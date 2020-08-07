Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200807/1575504015.html
В Индии самолет развалился на части после неудачной посадки
Четырнадцать человек погибли, 123 получили травмы, из них 15 — тяжелые при жесткой посадке самолета Air India Express в индийском городе Кожикоде, штат Керала,... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-08T06:24
дубай (город)
керала
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575507332_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_7a7ccf5fd95116a9837c24263379adf2.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200807/1575499833.html
Боинг-737. Сделано в США.
32
Наши самолёты в лесу сажали и не разваливается, а тут.... Ха, ха, ха.
31
17
дубай (город)
керала
индия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Спасатели тушат расколовшийся после посадки пассажирский самолет в Индии
В Индии самолет авиакомпании Air India Express при посадке в городе Кожикоде, штате Керала, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пилот погиб, множество пассажиров получили травмы.
2020-08-07T18:32
true
PT0M29S
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575507332_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_7a7ccf5fd95116a9837c24263379adf2.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575507332_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_54a7f26b363207ec35e9cca6017f1388.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575507332_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_852123e0fc071bfa460e26bb4cc3ae53.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дубай (город), керала, индия, в мире

В Индии самолет развалился на части после неудачной посадки

18:32 07.08.2020 (обновлено: 06:24 08.08.2020)
84019
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 авг — РИА Новости. Четырнадцать человек погибли, 123 получили травмы, из них 15 — тяжелые при жесткой посадке самолета Air India Express в индийском городе Кожикоде, штат Керала, сообщило агентство ANI со ссылкой на полицию.
По данным издания Hindustan Times, погибли 16 человек.
Boeing 737 рейсом из Дубая при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на части.
В Министерстве авиации Индии уточнили, что на борту находились 174 пассажира, в том числе десять детей, два пилота и пять членов экипажа.
Пресс-атташе генконсульства России в Ченнаи Юрий Белов сообщил РИА Новости, что почетный консул в Тривандруме Ратиш Наир выясняет, были ли российские граждане на борту. Он напомнил, что из-за пандемии коронавируса Индия пока закрыта для россиян, в списке пассажиров номеров российских паспортов нет.
На место аварии направили кареты скорой помощи. На взлетно-посадочной полосе продолжается спасательная операция — пожарные обливают корпус самолета водой. Его двери открыты, спасатели выносят пострадавших через них.
Кабина пилотов и передняя часть самолета полностью разрушены, на ВПП и за ее пределами разбросаны обломки.
Главный министр Кералы Пинарайи Виджаян поручил полиции, пожарным и чиновникам "принять срочные меры в связи с авиакатастрофой <...> для спасения и медицинской поддержки".
Министр внутренних дел Индии Амит Шах призвал Национальные силы реагирования на стихийные бедствия "как можно скорее добраться до места и оказать помощь" пострадавшим.
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
Вчера, 17:18
Самолет "Ставрополь–Москва" подал сигнал тревоги за полчаса до посадки
1613423852248
Обсудить 17
Дубай (город)КералаИндияВ мире
Популярные комментарии
Боинг-737. Сделано в США.
7 августа, 20:13
sizif8
2241113
Наши самолёты в лесу сажали и не разваливается, а тут.... Ха, ха, ха.
7 августа, 19:43
Kalita Неизвестный
2040016
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе
Путин и Лукашенко обсудили задержание 33 россиян
Певица Наталья Ионова (Глюкоза) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
В Сети затравили Глюкозу за слова об "украинском Крыме"
Толпа возле банка во французском городе Гавр, где был мужчина захватил заложников
Мужчина захватил заложников в банке во французском Гавре
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выявили 5241 новый случай заражения коронавирусом
Вид на набережную в Симеизе, Крым
В Польше рассказали, как помогут Украине "вернуть Крым"
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В машине Ефремова после ДТП нашли следы гашиша
Рита Ора
Рита Ора снялась в крошечном бикини и восхитила фанатов
Путин и Ельцин в день инаугурации Путина
Соратники Ельцина ответили на слова Лукашенко о выборе Путина преемником
Кадры с места контртеррористической операции в Ингушетии. Видео НАК
В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
Врачи складывают пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины против коронавируса
Назван принцип действия российской вакцины от коронавируса
Доун Хабшер
Выглядящая на 30 лет 60-летняя женщина раскрыла секрет "вечной молодости"
Медсестры у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
В России выявили 5267 новых случаев заражения коронавирусом
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Немецкий бизнес призвал защитить фирмы от американских санкций
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
"Мы их недооценили": Запад впервые признал военный успех русских в Сирии
Вид на мост Адольфа в Люксембурге
Мальта и Люксембург согласились повысить налог на дивиденды из России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:27Жительница Бейрута, исполнившая на рояле балладу, растрогала Сеть
07:27Полиция изучает видео, где рабочие душат медвежонка на Курилах
06:54Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс
06:35В Самаре загорелись десять жилых домов
06:21Названа безопасная доза пива в день
04:57У побережья Хабаровского края пропала яхта
04:31Водонаеву шокировала позиция адвоката Ефремова
04:05Назван максимально бодрящий летний кофе
04:03Сбербанк тестирует систему обнаружения людей в многоэтажках
04:01СМИ: на теле умершей в Среднеуральском монастыре девочки нашли травмы
03:40Джигурда назвал Крым "украинским"
03:26Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания
03:22Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом
03:10Талибы опровергли сообщения о "сговоре" с Россией против США
02:39Эксперт рассказал, как распознать мошенника в частных объявлениях
02:32Дочь Успенской показала последствия серьезных травм
02:31Украинская блогерша погибла в ДТП в Таиланде
02:16Эксперт рассказал, как утихомирить слишком шумных соседей
02:05Автоэксперт рассказал, как правильно пользоваться климат-контролем
01:49Отец с сыном пострадали при стрельбе в Москве
Лента новостейМолния