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Жительница Австрии нашла у дороги мусорный пакет с 16 тысячами евро
Жительница Австрии нашла и сдала в полицию полный денег мусорный пакет, в общей сложности в нем было около 16 тысяч евро, пишет австрийское издание Kronen... РИА Новости, 07.08.2020
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Жительница Австрии нашла у дороги мусорный пакет с 16 тысячами евро

18:32 07.08.2020 (обновлено: 19:06 07.08.2020)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Жительница Австрии нашла и сдала в полицию полный денег мусорный пакет, в общей сложности в нем было около 16 тысяч евро, пишет австрийское издание Kronen Zeitung.
Сообщается, что мусорный пакет нашла 26-летняя жительница округа Фёклабрук в федеральной земле Верхняя Австрия. Проезжая мимо места, где был оставлен пакет, женщина подумала, что кто-то оставил у дороги мусор, однако обнаружила, что пакет полон купюр и монет.
После этого она незамедлительно отправилась в полицию и сообщила о своей находке. Как выяснилось позднее, деньги принадлежали 28-летнему мужчине, который случайно оставил пакет на дороге и обратился в полицию после того, как заметил пропажу. Полиция вернула деньги владельцу.
Полиция
13 июля, 09:26
В Хабаровске сотрудница полиции вернула оставленные в банкомате деньги
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