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Жительница Австрии нашла у дороги мусорный пакет с 16 тысячами евро
Жительница Австрии нашла и сдала в полицию полный денег мусорный пакет, в общей сложности в нем было около 16 тысяч евро, пишет австрийское издание Kronen... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T18:32
2020-08-07T19:06
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