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В Норильске устранили последствия нового разлива нефтяной смеси
Специалисты научно-производственной фирмы "Политехника" оперативно устранили причину и последствия нового разлива нефтяной смеси в Норильске, сообщили РИА... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T18:36
разлив дизельного топлива в норильске
норильск
происшествия
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разлив дизельного топлива в норильске, норильск, происшествия

В Норильске устранили последствия нового разлива нефтяной смеси

18:26 07.08.2020 (обновлено: 18:36 07.08.2020)
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© РИА Новости / МЧС РФРаботы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
© РИА Новости / МЧС РФ
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Специалисты научно-производственной фирмы "Политехника" оперативно устранили причину и последствия нового разлива нефтяной смеси в Норильске, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в пятницу пресс-служба Росприроднадзора сообщила о новом разливе нефтяной смеси при ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске. По информации ведомства, водно-топливная смесь попала в реку Амбарная в результате "порыва и сброса через рукав", по которому ее качали по временным трубопроводам в место временного хранения. Прокуратура Норильска начала проверку по данному факту.
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Генеральный директор НТЭК (входит в "Норникель") Сергей Липин ранее в пятницу сообщал РИА Новости, что разлив нефтяной смеси в Норильске был локализован, перекачивающий трубопровод отключен. Он отмечал, что разлив произошел при проведении "Политехникой" работ по перекачке топливо-водяной смеси.
Согласно сообщению НПФ "Политехника", в рамках проводимых технических работ при испытательном пуске насосной станции произошел "свищ" в напорно-всасывающем рукаве. В результате в грунт вылилось 100 литров минимально загрязненной нефтепродуктами воды. "Специалисты НПФ "Политехника" оперативно устранили причину и последствия "свища" в рукаве при испытательном пуске насосной станции в рамках ликвидации ЧП в Норильске", - говорится в сообщении компании.
"План производства работ при ликвидации аварийных разливов нефти у реки Амбарная предусматривает испытание оборудования перед его вводом в эксплуатацию и ликвидацию возможных загрязнений в процессе испытания. Поэтому наши специалисты были готовы к такого рода ситуациям. Проведены оперативные мероприятия по устранению аварийного разлива. В течение 60 минут поверхностный слой земли собран для дополнительной очистки, участок, где проводились испытания, обработан сорбентом. На данный момент в месте испытания предельно-допустимые концентрации не превышены", - прокомментировал технический директор НПФ "Политехника" Игорь Завырылин.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеНорильскПроисшествия
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