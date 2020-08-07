В Норильске устранили последствия нового разлива нефтяной смеси

Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Специалисты научно-производственной фирмы "Политехника" оперативно устранили причину и последствия нового разлива нефтяной смеси в Норильске, сообщили РИА Новости в компании.

Ранее в пятницу пресс-служба Росприроднадзора сообщила о новом разливе нефтяной смеси при ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске. По информации ведомства, водно-топливная смесь попала в реку Амбарная в результате "порыва и сброса через рукав", по которому ее качали по временным трубопроводам в место временного хранения. Прокуратура Норильска начала проверку по данному факту.

Генеральный директор НТЭК (входит в "Норникель") Сергей Липин ранее в пятницу сообщал РИА Новости, что разлив нефтяной смеси в Норильске был локализован, перекачивающий трубопровод отключен. Он отмечал, что разлив произошел при проведении "Политехникой" работ по перекачке топливо-водяной смеси.

Согласно сообщению НПФ "Политехника", в рамках проводимых технических работ при испытательном пуске насосной станции произошел "свищ" в напорно-всасывающем рукаве. В результате в грунт вылилось 100 литров минимально загрязненной нефтепродуктами воды. "Специалисты НПФ "Политехника" оперативно устранили причину и последствия "свища" в рукаве при испытательном пуске насосной станции в рамках ликвидации ЧП в Норильске", - говорится в сообщении компании.