Эксперт объяснил отказ российских артистов от выступления в Белоруссии

"Отказ целого ряда российских артистов эстрады от посещения Белоруссии с праздничными концертами, на мой взгляд, свидетельствует о проявлении этими людьми гражданской сознательности и адекватного понимания общественно-политической ситуации в Белоруссии", - сказал Попов.

Он уточнил, что на фоне непростой ситуации, связанной с задержанием 33 россиян на территории Белоруссии, артисты просто не хотят вмешиваться в политический конфликт в другой стране. По мнению эксперта, выступление российских артистов в канун президентских выборов в Белоруссии могло бы расцениваться как форма поддержки того или иного кандидата.