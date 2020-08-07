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Эксперт объяснил отказ российских артистов от выступления в Белоруссии
Российские артисты, отказавшиеся выступать с концертами в канун президентских выборов в Белоруссии, проявили гражданскую сознательность и понимание ситуации в... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T18:23
россия
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Лукашенко слишком засиделся на "троне". Очень похоже, что удар "медными трубами" по голове, сделали свое дело и его мозги не выдержали.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, белоруссия, ростов-на-дону, украина, в мире

Эксперт объяснил отказ российских артистов от выступления в Белоруссии

18:23 07.08.2020
8746
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредвыборная агитация в Минске
Предвыборная агитация в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг – РИА Новости. Российские артисты, отказавшиеся выступать с концертами в канун президентских выборов в Белоруссии, проявили гражданскую сознательность и понимание ситуации в стране, считает директор центра информационного и общественного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов.
Ряд концертов запланирован 8 августа в нескольких городах Белоруссии с участием звезд местной и зарубежной эстрады, в том числе из России и Украины. Однако за несколько дней до события многие артисты отказались выступать. Среди них Леонид Агутин, Григорий Лепс, Стас Пьеха, Юлианна Караулова, Тина Кароль, группы "Кар-Мэн", "Краски", Rasa, американский коллектив Boney M, а также рэперы из США Tyga и Saint Jhn.
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Российские звезды отказались выступать в Белоруссии накануне выборов
"Отказ целого ряда российских артистов эстрады от посещения Белоруссии с праздничными концертами, на мой взгляд, свидетельствует о проявлении этими людьми гражданской сознательности и адекватного понимания общественно-политической ситуации в Белоруссии", - сказал Попов.
Он уточнил, что на фоне непростой ситуации, связанной с задержанием 33 россиян на территории Белоруссии, артисты просто не хотят вмешиваться в политический конфликт в другой стране. По мнению эксперта, выступление российских артистов в канун президентских выборов в Белоруссии могло бы расцениваться как форма поддержки того или иного кандидата.
"Артисты, вероятно, не хотят вмешиваться во внутрибелорусский диалог и политическую борьбу, что, на мой взгляд, весьма правильное решение", - заключил Попов.
Выборы президента республики назначены на 9 августа.
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Агутин отказался выступать в Белоруссии перед выборами
14183137
Обсудить 9
РоссияБелоруссияРостов-на-ДонуУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Да в Белоруссии реальная заварушка намечается со стрельбой и жертвами, там сейчас небезопасно.
7 августа, 18:24
СССергей Смирнов
1100311
Лукашенко слишком засиделся на "троне". Очень похоже, что удар "медными трубами" по голове, сделали свое дело и его мозги не выдержали.
7 августа, 19:05
serg1234serg
710105
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