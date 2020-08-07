https://ria.ru/20200807/1575503418.html
Эксперт объяснил отказ российских артистов от выступления в Белоруссии
Российские артисты, отказавшиеся выступать с концертами в канун президентских выборов в Белоруссии, проявили гражданскую сознательность и понимание ситуации в... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T18:23
2020-08-07T18:23
россия
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в мире
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https://ria.ru/20200807/1575492777.html
https://ria.ru/20200807/1575475984.html
Сергей Смирнов
Да в Белоруссии реальная заварушка намечается со стрельбой и жертвами, там сейчас небезопасно.
16
serg1234serg
Лукашенко слишком засиделся на "троне". Очень похоже, что удар "медными трубами" по голове, сделали свое дело и его мозги не выдержали.
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россия
белоруссия
ростов-на-дону
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574736100_0:96:3158:1872_1400x0_80_0_0_6afb76dff07d64efb224f36bbb077580.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, ростов-на-дону, украина, в мире
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг – РИА Новости.
Российские артисты, отказавшиеся выступать с концертами в канун президентских выборов в Белоруссии
, проявили гражданскую сознательность и понимание ситуации в стране, считает директор центра информационного и общественного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов.
Ряд концертов запланирован 8 августа в нескольких городах Белоруссии с участием звезд местной и зарубежной эстрады, в том числе из России и Украины
. Однако за несколько дней до события многие артисты отказались выступать. Среди них Леонид Агутин, Григорий Лепс, Стас Пьеха, Юлианна Караулова, Тина Кароль, группы "Кар-Мэн", "Краски", Rasa, американский коллектив Boney M, а также рэперы из США
Tyga и Saint Jhn.
"Отказ целого ряда российских артистов эстрады от посещения Белоруссии с праздничными концертами, на мой взгляд, свидетельствует о проявлении этими людьми гражданской сознательности и адекватного понимания общественно-политической ситуации в Белоруссии", - сказал Попов.
Он уточнил, что на фоне непростой ситуации, связанной с задержанием 33 россиян на территории Белоруссии, артисты просто не хотят вмешиваться в политический конфликт в другой стране. По мнению эксперта, выступление российских артистов в канун президентских выборов в Белоруссии могло бы расцениваться как форма поддержки того или иного кандидата.
"Артисты, вероятно, не хотят вмешиваться во внутрибелорусский диалог и политическую борьбу, что, на мой взгляд, весьма правильное решение", - заключил Попов.
Выборы президента республики назначены на 9 августа.