Bloomberg усмотрел в Белоруссии "очередной кошмар Европы"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Нынешние выборы в Белоруссии сильно отличаются от прежних кампаний, пишет колумнист Bloomberg Андреас Клут. По его мнению, страна может стать "очередным кошмаром Европы".
Впервые за 26 лет у президента Александра Лукашенко нет однозначной поддержки у народа, считает автор, ссылаясь на результаты опросов. Он признает, что действующий глава государства претендует на победу, но отмечает, что в этот раз ситуация складывается не так, как это было на прежних выборах.
Клут пишет об "убедительной тройке" — женах трех оппозиционных кандидатов, которых не зарегистрировали кандидатами на выборах. Они объединились для борьбы за голоса избирателей, а митинги в поддержку оппозиции собирают тысячи белорусов. Автор статьи усмотрел в массовых мероприятиях недовольство людей коррупцией и "нелепыми" заявлениями Лукашенко о коронавирусе.
Колумнист считает, что белорусскому президенту теперь приходится сдерживать себя, чтобы не разгонять митинги.
"Он знает, что это спровоцирует новые санкции со стороны ЕС и пафосные нравоучения о правах человека и демократии из Брюсселя, Берлина и других западных столиц", — пишет Клут.
Он напомнил, что с вмешательством из Европы Лукашенко неплохо справлялся, обращаясь за поддержкой в Москву, но теперь, по мнению колумниста, он обеспокоен позицией России.
В созданном в 1999 году Союзном государстве аналитик увидел "припадок ностальгии" у Лукашенко и расчет на главенствующую роль в объединении из-за "слабости" тогдашнего российского лидера Бориса Ельцина. Сейчас же белорусскому президенту, по мнению Клута, светит роль регионального губернатора.
При этом в России неоднократно подчеркивали, что планов по объединению с Белоруссией не имеют и выступают за углубление интеграции в рамках Союзного государства.
Автор считает, что Лукашенко теперь будет стремиться сблизиться с Евросоюзом и поэтому не прибегнет к жестким разгонам протестов.
При этом Клут усмотрел возможность "цветной революции" в Белоруссии наподобие Евромайдана и российского "вмешательства" для предотвращения такого сценария. По мнению аналитика, об этом говорит задержание в конце июля 33 россиян в республике.
Однако ранее СМИ со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщили, что этот инцидент оказался провокацией, устроенной Киевом.
Клут призвал Евросоюз поддержать Лукашенко "ради геополитических интересов". По мнению автора, Белоруссия под руководством нынешнего президента нужна Европе в качестве буферной зоны.
Но в то же время автор призывает европейцев не игнорировать протесты против белорусского лидера, чтобы "не предавать европейские ценности".
5 августа, 15:03Соперница Лукашенко попросила Меркель о помощи
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа. На пост главы государства претендуют пять человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, экс-депутат нижней палаты парламента Анна Конопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и супруга популярного видеоблогера Светлана Тихановская.
Избирательная кампания сопровождается задержаниями представителей оппозиции, а также несанкционированными акциями протеста в Минске и других городах.
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