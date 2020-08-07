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Туризм
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Власти Крыма предупредили гостей о мошенничествах при бронировании отелей
Туристам следует быть осторожными при бронировании в интернете гостиниц в Крыму, чтобы не стать жертвами мошенников, предупреждает министерство курортов... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T18:32
туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
туризм
гостиницы
отели
новости - туризм
республика крым
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), туризм, гостиницы, отели, новости - туризм, республика крым

Власти Крыма предупредили гостей о мошенничествах при бронировании отелей

18:32 07.08.2020
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© РИА Новости / Василий БатановОтдыхающие на одном из пляжей города Севастополя
Отдыхающие на одном из пляжей города Севастополя
© РИА Новости / Василий Батанов
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Туристам следует быть осторожными при бронировании в интернете гостиниц в Крыму, чтобы не стать жертвами мошенников, предупреждает министерство курортов республики.
Отмечается, что с начала года ведомство выявило 24 созданных мошенниками сайта на 13 гостиниц.
"Туристам нужно осторожно подходить к выбору объекта размещения, особенно в интернете, равно как и к выбору любой другой услуги. Как правило, мошенники создают сайт на прекративший работу отель или санаторий и предлагают большие скидки в обмен на полную предоплату", — цитируются в сообщении слова министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.
По его словам, во многих случаях власти помогают гостям полуострова поселиться в другом отеле, собственники которых идут навстречу и размещают отдыхающих на льготных условиях.
В министерстве рекомендуют перед бронированием заглянуть в перечень работающих в этом году санаториев и гостиниц на портале правительства республики, либо позвонить на горячую линию Минкурортов.
"Также с осторожностью нужно относиться ко всем рассылкам на электронную почту с незнакомых вам адресов, и рекламе, предлагающей большие скидки при полной предоплате. Как правило, в большинстве отелей для бронирования требуется частичная предоплата, полная стоимость заранее, скорее, исключение. Стоит обращать внимание на то, соответствуют ли коды телефонных номеров региону объекта размещения и не торопиться производить оплату, не получив подтверждения", — посоветовали в министерстве.
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ТуризмВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)ТуризмГостиницыОтелиНовости - ТуризмРеспублика Крым
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