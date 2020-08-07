Власти Крыма предупредили гостей о мошенничествах при бронировании отелей

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Туристам следует быть осторожными при бронировании в интернете гостиниц в Крыму, чтобы не стать жертвами мошенников, предупреждает министерство курортов республики.

Отмечается, что с начала года ведомство выявило 24 созданных мошенниками сайта на 13 гостиниц.

"Туристам нужно осторожно подходить к выбору объекта размещения, особенно в интернете, равно как и к выбору любой другой услуги. Как правило, мошенники создают сайт на прекративший работу отель или санаторий и предлагают большие скидки в обмен на полную предоплату", — цитируются в сообщении слова министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

По его словам, во многих случаях власти помогают гостям полуострова поселиться в другом отеле, собственники которых идут навстречу и размещают отдыхающих на льготных условиях.

В министерстве рекомендуют перед бронированием заглянуть в перечень работающих в этом году санаториев и гостиниц на портале правительства республики, либо позвонить на горячую линию Минкурортов.