https://ria.ru/20200807/1575502568.html
Соперник Лукашенко заявил, что главу его штаба арестовали на десять суток
Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что суд назначил главе его штаба Николаю Лысенкову десять суток административного ареста. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T17:59
2020-08-07T18:47
сергей черечень
президентская кампания в белоруссии
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сергей черечень, президентская кампания в белоруссии, белоруссия, в мире
МИНСК, 7 авг - РИА Новости.
Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень
заявил, что суд назначил главе его штаба Николаю Лысенкову десять суток административного ареста.
"Судебное решение - десять суток ареста", - сказал Черечень в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале его штаба.
Лысенкова задержали на одном из избирательных участков, где он наблюдал за досрочным голосованием. Его судили по административной статье 23.34 (нарушение порядка организации и проведения массового мероприятия).
Как пояснили в штабе, Лысенкову предъявили вину в том, что он, будучи организатором мероприятия, проводимого в Столбцах 24 июля в поддержку альтернативных кандидатов, на короткое время покинул его. "По нашему мнению, задержание Лысенкова связано с желанием власти превентивно изолировать и запугать команды альтернативных кандидатов", - заявили в штабе Черечня.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, во вторник началось досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.