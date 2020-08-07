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Соперник Лукашенко заявил, что главу его штаба арестовали на десять суток
Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что суд назначил главе его штаба Николаю Лысенкову десять суток административного ареста. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T18:47
сергей черечень
президентская кампания в белоруссии
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353
60
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сергей черечень, президентская кампания в белоруссии, белоруссия, в мире

Соперник Лукашенко заявил, что главу его штаба арестовали на десять суток

17:59 07.08.2020 (обновлено: 18:47 07.08.2020)
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© Фото : предоставлено штабом кандидатаКандидат на пост президента Белоруссии Сергей Черечень
Кандидат на пост президента Белоруссии Сергей Черечень
© Фото : предоставлено штабом кандидата
МИНСК, 7 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что суд назначил главе его штаба Николаю Лысенкову десять суток административного ареста.
"Судебное решение - десять суток ареста", - сказал Черечень в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале его штаба.
Лысенкова задержали на одном из избирательных участков, где он наблюдал за досрочным голосованием. Его судили по административной статье 23.34 (нарушение порядка организации и проведения массового мероприятия).
Как пояснили в штабе, Лысенкову предъявили вину в том, что он, будучи организатором мероприятия, проводимого в Столбцах 24 июля в поддержку альтернативных кандидатов, на короткое время покинул его. "По нашему мнению, задержание Лысенкова связано с желанием власти превентивно изолировать и запугать команды альтернативных кандидатов", - заявили в штабе Черечня.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, во вторник началось досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.
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Сергей ЧереченьПрезидентская кампания в БелоруссииБелоруссияВ мире
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