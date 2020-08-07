Соперник Лукашенко заявил, что главу его штаба арестовали на десять суток

МИНСК, 7 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что суд назначил главе его штаба Николаю Лысенкову десять суток административного ареста.

"Судебное решение - десять суток ареста", - сказал Черечень в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале его штаба.

Лысенкова задержали на одном из избирательных участков, где он наблюдал за досрочным голосованием. Его судили по административной статье 23.34 (нарушение порядка организации и проведения массового мероприятия).

Как пояснили в штабе, Лысенкову предъявили вину в том, что он, будучи организатором мероприятия, проводимого в Столбцах 24 июля в поддержку альтернативных кандидатов, на короткое время покинул его. "По нашему мнению, задержание Лысенкова связано с желанием власти превентивно изолировать и запугать команды альтернативных кандидатов", - заявили в штабе Черечня.