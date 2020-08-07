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Бывшего проректора МГУ Гришина арестовали на два месяца
Бывший проректор МГУ и экс-глава минстроя Самарской области Алексей Гришин, задержанный в Москве по уголовному делу о преднамеренном банкротстве мордовской... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T17:55
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
самарская область
саранск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), самарская область, саранск, происшествия

Бывшего проректора МГУ Гришина арестовали на два месяца

17:55 07.08.2020
2470
© Фото : Министерство строительства Самарской области Алексей Гришин
Алексей Гришин
© Фото : Министерство строительства Самарской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Бывший проректор МГУ и экс-глава минстроя Самарской области Алексей Гришин, задержанный в Москве по уголовному делу о преднамеренном банкротстве мордовской компании и доставленный в Саранск, арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК Мордовии.
"Гришину предъявлено дополнительное обвинение. Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу - на два месяца", - сообщили агентству в региональном СУСК.
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Ранее следственное управление СК Мордовии сообщило, что в Москве в рамках расследования уголовного дела по статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) был задержан 45-летний Алексей Гришин, являющийся соучредителем ООО "Инвест-Альянс", в которое входит в том числе ООО "СДС-Управление строительства". По месту проживания подозреваемого в Красногорском районе Московской области, а также в квартире в Москве и в рабочем кабинете были проведены обыски, Гришин был доставлен в Саранск.
По данным следствия, к январю 2018 года у ООО "СДС-Управление строительства" образовалась кредиторская задолженность в сумме более 180 миллионов рублей. С целью преднамеренного банкротства и извлечения выгод для себя руководством организации по фиктивным основаниям был заключен договор цессии, согласно которому право требования ранее образовавшегося долга с ООО "Мордовдевелопмент" в сумме более 865 миллионов рублей получала иная коммерческая организация. В дальнейшем ООО "Мордовдевелопмент" передало в собственность этой коммерческой организации простые векселя на сумму более 894 миллионов рублей. В действительности никаких реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между данными организациями не было, считают следователи.
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Решением Арбитражного суда Республики Мордовия ООО "СДС-Управление Строительства" признано несостоятельным (банкротом), в связи с чем кредиторам вышеуказанного общества причинен крупный ущерб на общую сумму около 183 миллионов рублей.
Ранее по уголовному делу были задержаны двое мужчин, в том числе исполняющий обязанности директора строительной организации. По решению суда оба помещены под домашний арест.
Как ранее сообщили РИА Новости в СК РФ по Мордовии, речь идет о бывшем проректоре МГУ имени Ломоносова и бывшем министре строительства Самарской области Гришине. В пресс-службе МГУ агентству рассказали, что Гришин работал в Московском университете в должности проректора по общим вопросам неполный год (с осени 2019 по июль 2020 года), 28 июля 2020 года он был уволен по собственному желанию.
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Следственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Самарская областьСаранскПроисшествия
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