Бывшего проректора МГУ Гришина арестовали на два месяца

По данным следствия, к январю 2018 года у ООО "СДС-Управление строительства" образовалась кредиторская задолженность в сумме более 180 миллионов рублей. С целью преднамеренного банкротства и извлечения выгод для себя руководством организации по фиктивным основаниям был заключен договор цессии, согласно которому право требования ранее образовавшегося долга с ООО "Мордовдевелопмент" в сумме более 865 миллионов рублей получала иная коммерческая организация. В дальнейшем ООО "Мордовдевелопмент" передало в собственность этой коммерческой организации простые векселя на сумму более 894 миллионов рублей. В действительности никаких реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между данными организациями не было, считают следователи.