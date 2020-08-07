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В США отменили запрет на международные путешествия
Государственный департамент США объявил 6 августа, что отменяет рекомендации гражданам страны воздерживаться от международных поездок, сообщает LonelyPlanet. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T17:46
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, канада, европа, сша

В США отменили запрет на международные путешествия

17:46 07.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид на Манхэттен со стороны Бруклина в Нью-Йорке
Вид на Манхэттен со стороны Бруклина в Нью-Йорке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Государственный департамент США объявил 6 августа, что отменяет рекомендации гражданам страны воздерживаться от международных поездок, сообщает LonelyPlanet.
Они были введены 19 марта из-за пандемии коронавируса. Теперь американцам можно путешествовать, но проявляя осторожность из-за непредсказуемого характера вируса.
Как пишет издание, Госдепартамент будет следить за эпидемиологической обстановкой в разных странах мира и информировать о ней американцев. При этом, каждому государству будет присвоен уровень безопасности от одного до четырех, в зависимости от ситуации с заболеваемостью там новым коронавирусом.
Однако большая часть Европы не готова принимать американских туристов, так как вспышка эпидемии в США все еще носит масштабный характер. Также граница с Канадой по-прежнему остается закрытой.
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