В США отменили запрет на международные путешествия

Как пишет издание, Госдепартамент будет следить за эпидемиологической обстановкой в разных странах мира и информировать о ней американцев. При этом, каждому государству будет присвоен уровень безопасности от одного до четырех, в зависимости от ситуации с заболеваемостью там новым коронавирусом.