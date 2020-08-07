https://ria.ru/20200807/1575500824.html
В США отменили запрет на международные путешествия
Государственный департамент США объявил 6 августа, что отменяет рекомендации гражданам страны воздерживаться от международных поездок, сообщает LonelyPlanet. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T17:46
2020-08-07T17:46
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, канада, европа, сша