https://ria.ru/20200807/1575500672.html
Сургутский депутат задекларировал 26 квартир и десять самолетов
Самый богатый депутат Сургута, бизнесмен Евгений Барсов (ЛДПР) вновь задекларировал свыше 25 квартир и 10 спортивных самолетов, следует из данных,... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T17:31
2020-08-07T18:08
лдпр
единая россия
сургут
общество
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https://ria.ru/20200807/1575498631.html
Фёдор Сергеев
Фирма строила квартиры на деньги дольщиков, а собственником стал он? Чудненько )
27
Samvel Vazgenovich Gurgenov
Я/Мы Евгений Барсов! Надеюсь, не за горами!
17
20
сургут
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575500506_0:26:807:480_1400x0_80_0_0_36641967a9e3cfcd62c2378a076a81c2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лдпр, единая россия, сургут, общество
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 авг - РИА Новости.
Самый богатый депутат Сургута
, бизнесмен Евгений Барсов (ЛДПР
) вновь задекларировал свыше 25 квартир и 10 спортивных самолетов, следует из данных, опубликованных на сайте местной думы.
Евгений Барсов заработал в 2019 году более 72 миллионов рублей, при этом годом ранее он задекларировал вдвое меньший доход. Кроме того, он указал в сведениях о доходах и имуществе 10 спортивных самолетов, собственный газопровод, а также жилой дом, три автостоянки, экскаватор и 26 квартир в собственности на территории РФ. По итогам 2018 года Барсов, в частности, задекларировал 29 квартир.
Для сравнения, в 2016 году Барсов указал в декларации то же количество самолетов, а также 11 миллионов рублей в качестве дохода и пять квартир. Данных о материальных ценностях депутата за 2017 год на сайте городского парламента нет, так как в указанном году предприниматель вышел из "Единой России
" и сдал мандат, однако затем выиграл дополнительные выборы и прошел в думу уже в качестве члена ЛДПР.
Барсов является президентом федерации самолетного спорта ХМАО-Югры. Он более 25 лет был генеральным директором строительной компании "Сургутстройтрест", однако, по данным СМИ, в 2018 году продал этот актив.