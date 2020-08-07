Сургутский депутат задекларировал 26 квартир и десять самолетов

Евгений Барсов заработал в 2019 году более 72 миллионов рублей, при этом годом ранее он задекларировал вдвое меньший доход. Кроме того, он указал в сведениях о доходах и имуществе 10 спортивных самолетов, собственный газопровод, а также жилой дом, три автостоянки, экскаватор и 26 квартир в собственности на территории РФ. По итогам 2018 года Барсов, в частности, задекларировал 29 квартир.