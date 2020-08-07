Вопрос о дальнейшем снятии ограничений в Югре решат в ближайшие дни

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 авг - РИА Новости. Вопрос об открытии точек общепита, спортзалов и частных учреждений дополнительного образования в Вопрос об открытии точек общепита, спортзалов и частных учреждений дополнительного образования в Ханты-Мансийском автономном округе будет решен в ближайшие дни, предложения бизнеса найдут отражение в соответствующем нормативном документе, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова

Глава региона в пятницу обсудила в формате онлайн-встречи с предпринимателями меры, которые бизнес-сообщество вызвалось выработать и соблюдать при снятии ряда ограничений и возобновлении деятельности. В частности, так называемые защитные протоколы разработали владельцы точек общепита, спортивных залов и фитнес-центров, а также предприниматели, оказывающие услуги в сфере дополнительного образования. Югра находится на первом этапе снятия ограничений из-за COVID-19, поэтому указанный бизнес пока не может возобновить работу в привычном формате.

Так, предприниматели выразили мнение, что готовы соблюдать все меры профилактики распространения инфекции, которые разработали для своих объектов. За основу, в частности, были взяты рекомендации Роспотребнадзора , кроме того, бизнесмены при выработке защитных протоколов изучили опыт других регионов.

В Общественной палате Югры, чьи представители также присутствовали на встрече, подчеркнули, что поддерживают предложения бизнеса, так как они предусматривают его ответственность. При этом общественники отметили, что готовы участвовать в контроле за соблюдением данных предписаний и требований.

"Если говорить о сути вопроса, который мы в действительности сегодня обсуждали, - открываемся или не открываемся по спорту, дополнительному образованию, предоставлению услуг общественного питания - открываемся. Правила, по которым мы это делаем, утверждаем во вторник на региональном штабе. Возможно, во вторник - уже нормативно-правовым актом губернатора", - сказала Комарова по итогам встречи.

По ее словам, власти и бизнес стремятся принять это решение с условием самодисциплины и самоорганизации, которые позволят говорить о минимизации рисков для здоровья людей. Губернатор Югры также отметила, что решение о возобновлении деятельности точек общепита, спортзалов, учреждений дополнительного образования может быть принято еще до перехода региона на второй этап снятия ограничений. Впрочем, специалисты окружного департамента здравоохранения во время дискуссии уточнили, что перспективы для перехода на второй этап у Югры в ближайшее время "очень хорошие".