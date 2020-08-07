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Пилотное пространство детских технопарков открылось в центре Москвы
Пилотное пространство детских технопарков открылось в городе профессий "КидБург" в центре Москвы при поддержке столичного департамента предпринимательства и... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T17:31
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы

Пилотное пространство детских технопарков открылось в центре Москвы

17:31 07.08.2020
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© Фото : АНО "РЧК"Пилотное пространство детских технопарков открылось в центре Москвы
Пилотное пространство детских технопарков открылось в центре Москвы
© Фото : АНО "РЧК"
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Пилотное пространство детских технопарков открылось в городе профессий "КидБург" в центре Москвы при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, сообщил руководитель департамента Алексей Фурсин.
Новая площадка расположена на пятом этаже Центрального детского магазина на Лубянке.
"Это первый проект, который дает старт сотрудничеству с детскими городами профессий в Москве. Задача новой площадки – через игровой формат Edutainment познакомить детей с технологиями будущего, выявить их таланты и предрасположенность, развить "гибкие" навыки и направить в детские технопарки для более углубленной профессиональной подготовки", – сказал Фурсин.
Главная особенность новой площадки в том, что теперь познакомиться с направлениями работы детских технопарков Москвы можно в центре столицы, не тратя время на дорогу в различные районы города. Все 18 открытых на сегодняшний день детских технопарков расположены в разных округах, а центр города для первого знакомства очень удобен. Дети смогут посетить здесь отдельные мастер-классы по различным направлениям. Затем все желающие смогут продолжить углубленное обучение в стенах самих технопарков. На сегодняшний день в них представлено свыше 40 направлений подготовки, работают 88 лабораторий, оснащенных по последнему слову техники. С момента открытия первого детского технопарка их слушателями стали более 251 тысячи школьников и студентов колледжей.
© Фото : АНО "РЧК"Пилотное пространство детских технопарков открылось в центре Москвы
Пилотное пространство детских технопарков открылось в центре Москвы
© Фото : АНО "РЧК"
Пилотное пространство детских технопарков открылось в центре Москвы
Предполагается, что основной аудиторией мастер-классов в рамках нового пространства станут юные посетители "КидБурга" - ребята в возрасте от 6 до 14 лет. В игротеках города профессий многие из них уже получили первое представление о популярных специальностях. Площадка детских технопарков позволит им поработать над более серьезными проектами и стать ступенькой к дальнейшему развитию своего потенциала уже в конкретной сфере.
Каждую неделю с пятницы по воскресенье мастер-классы для ребят здесь будут проводить преподаватели детских технопарков "Менделеев центр", Альтаир" РТУ МИРЭА, "Наукоград", "Кулибин ПРО", "Инжинириум МГТУ имени Н.Э. Баумана", "На Зорге", "Вертикальный взлет", "Смарт-парк" и детского технопарка равных возможностей РГСУ. С учетом специфики программы, детские технопарки приезжают на площадку с собственным уникальным оборудованием – например, роботами или техникой для 3D-печати.
Тематика всех мастер-классов очень разнообразна. Это программирование, инженерное проектирование, 3D-технологии, VR/AR, дизайн, скетчинг, мобильная фотография, инновационная архитектура, основы химии и "химия красоты", создание лекарственных форм, конструирование и даже бизнес-игры.
Оценить пилотную площадку и получить новые знания можно уже сейчас – на этой неделе занятия проводит "Вертикальный взлет". Этот детский технопарк развивает в школьниках компетенции и навыки, необходимые для жизни в кибертехнической эре. Преподают в нем не теоретики, а изобретатели-практики, с которыми слушатели технопарка учатся вести проекты и решать не имеющие аналогов задачи.
Мастер-класс "Знакомство с технологиями виртуальной и дополненной реальности" поможет ребятам узнать основы дизайнерских навыков и методик проектирования, разработки приложений для различных устройств, компьютерного зрения.
Занятия стартуют каждый час с 10:00 до 18:00 и длятся в среднем по 45 минут. Предварительной записи не требуется – нужно просто прийти в интерактивный центр . Максимальное количество участников – восемь человек. Если группа уже укомплектована и надо подождать начала следующего мастер-класса, за это время можно совершить увлекательную прогулку по другим игротекам. Посещение мастер-классов входит в стоимость входного билета в "КидБург".
За расписанием можно следить в соцсетях детских технопарков – в инстаграме и фейсбуке, а также на сайте "КидБурга".

Образование будущего

В день открытия на площадке прошла конференция в нестандартном формате "квадратного стола". Главной темой дискуссии стало эффективное взаимодействие отраслей и организаций, заинтересованных в развитии "образования будущего". В беседе приняли участие представители власти, профессионального сообщества, коммерческого сектора и рынка труда в лице руководителей детских технопарков, АНО "Развитие человеческого капитала", группы компаний "КидБург", а также проектов "Кидзания", "Кидсити" и "Смешарики", "Атлас новых профессий" и HH.ru.
В повестке дня дискуссии - актуальные вопросы сферы дополнительного образования и ранней профориентации, которые волнуют как государство и экспертное сообщество, так и бизнес. Ее участники затронули опыт детских "городов профессий" и технопарков, разработку специализированной профессиональной навигационной digital-среды.
© Фото : АНО "РЧК"Пилотное пространство детских технопарков открылось в центре Москвы
Пилотное пространство детских технопарков открылось в центре Москвы
© Фото : АНО "РЧК"
Пилотное пространство детских технопарков открылось в центре Москвы
"Нам очень приятно, что цели государства и социально-ориентированного бизнеса совпали и воплотились в таком интересном формате сотрудничества. Сегодня на конференции мы смогли открыто обсудить важные вопросы, которые касались развития и повышения эффективности вовлечения молодого поколения в процесс профориентации. Детские технопарки Москвы решают важнейшую задачу практического "погружения" в специальность. Интерес, который мы вызываем и "подогреваем" на площадке "КидБурга", имеет органичное продолжение в технопарках. Такой симбиоз, без сомнения, позволит более органично и точечно помочь ребенку определиться с выбором дальнейшего пути развития", – подвела итоги соучредитель и креативный директор ГК "КидБург" Екатерина Андреевская.
Напомним, что детские технопарки Москвы — это специальные учебно-экспериментальные зоны, где ребята 10-16 лет приобщаются к наукоемким профессиям, получают навыки работы на современном оборудовании, создают собственные проекты в самых разных сферах. В разработке программ таких технопарков и непосредственно в процессе обучения принимают участие представители ведущих московских вузов – МГТУ имени Баумана, МАИ, МФАЮ, РГСУ, Московского Политеха и других. По итогам обучения в технопарках выпускники получают дополнительные баллы к ЕГЭ.
К сотрудничеству также привлекаются крупные индустриальные компании, которые предоставляют для обучения реальные производственные кейсы. В настоящее время у детских технопарков 36 образовательных и 78 индустриальных партнеров, среди которых Росатом, "Нейроботикс", Ростелеком, РЖД, "Кука Роботикс", "Лаборатория Касперского", Студия Артемия Лебедева и многие другие.
Полученные знания позволяют слушателям уже в процессе обучения занимать призовые места в самых разных конкурсах технического творчества , в том числе WorldSkills и WorldSkills Junior, Шустрик, Реактор, Лунная Одиссея, ВУЗПРОМФЕСТ, всевозможные олимпиады и хакатоны.
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Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР)Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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