Российский посол оценил отношения с Белоруссией

МИНСК, 7 авг - РИА Новости. России и России и Белоруссии нужно отбросить споры, недопонимание, договариваться по возникающим вопросам "на фундаменте" доверия и открытости, заявил в пятницу посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев

Как сообщает пресс-служба дипломатической миссии, Мезенцев в пятницу посетил Белорусскую АЭС в Островце ( Гродненская область ) в связи с началом загрузки ядерного топлива в реактор первого энергоблока.

"Сегодня день, который знаменует очередной этап ввода в строй Белорусской атомной электростанции. Значение этого события таково, что десятки поводов раздумывать о качестве российско-белорусских отношений отходят в тень. Масштаб этих отношений … предполагает, что мы вместе должны еще больше взаимодействовать и идти вперед. Надо отбросить споры, недопонимание, не обращать внимание на различные ситуации, а если возникают какие-то дискуссии – вместе разбираться и договариваться на фундаменте доверия и открытости", - заявил Мезенцев.

Он отметил, что российско-белорусская команда, команда Госкорпорации " Росатом " продемонстрировала очевидные результаты в деле строительства БелАЭС.

"Мы, конечно, не инженеры-атомщики, но мы доверяем работе, осуществленной в рамках российского проекта, реализуемого на белорусской земле, и тому взаимодействию, которое на протяжении восьми лет шлифовалось, став огромным профессиональным заделом, примером того, как надо сотрудничать, примером того, что это фундамент уверенности в будущем", - подчеркнул посол.

Мезенцев также обратил внимание, что с запуском БелАЭС белорусская сторона вступает в клуб государств мирного атома, и "все разговоры о том, что это не безопасно, что нужно еще и еще раз анализировать проект, сомневаться в нем – тоже отходят в тень". "Беларусь, испытавшая последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции, самым настойчивым образом, я не раз был здесь на совещаниях и видел, требует от подрядчика, от своих специалистов самого пристального внимания ко всем требованиям, инструкциям, в том числе и МАГАТЭ , без которых этот объект не может быть введен в строй. Так и будет", - добавил дипломат.