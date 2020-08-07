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Российский посол оценил отношения с Белоруссией
России и Белоруссии нужно отбросить споры, недопонимание, договариваться по возникающим вопросам "на фундаменте" доверия и открытости, заявил в пятницу посол РФ РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T17:25
белорусская аэс
дмитрий мезенцев
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
гродненская область
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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белорусская аэс, дмитрий мезенцев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", гродненская область, белоруссия, в мире

Российский посол оценил отношения с Белоруссией

17:25 07.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев . Архивное фото
МИНСК, 7 авг - РИА Новости. России и Белоруссии нужно отбросить споры, недопонимание, договариваться по возникающим вопросам "на фундаменте" доверия и открытости, заявил в пятницу посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Как сообщает пресс-служба дипломатической миссии, Мезенцев в пятницу посетил Белорусскую АЭС в Островце (Гродненская область) в связи с началом загрузки ядерного топлива в реактор первого энергоблока.
"Сегодня день, который знаменует очередной этап ввода в строй Белорусской атомной электростанции. Значение этого события таково, что десятки поводов раздумывать о качестве российско-белорусских отношений отходят в тень. Масштаб этих отношений … предполагает, что мы вместе должны еще больше взаимодействовать и идти вперед. Надо отбросить споры, недопонимание, не обращать внимание на различные ситуации, а если возникают какие-то дискуссии – вместе разбираться и договариваться на фундаменте доверия и открытости", - заявил Мезенцев.
Он отметил, что российско-белорусская команда, команда Госкорпорации "Росатом" продемонстрировала очевидные результаты в деле строительства БелАЭС.
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"Мы, конечно, не инженеры-атомщики, но мы доверяем работе, осуществленной в рамках российского проекта, реализуемого на белорусской земле, и тому взаимодействию, которое на протяжении восьми лет шлифовалось, став огромным профессиональным заделом, примером того, как надо сотрудничать, примером того, что это фундамент уверенности в будущем", - подчеркнул посол.
Мезенцев также обратил внимание, что с запуском БелАЭС белорусская сторона вступает в клуб государств мирного атома, и "все разговоры о том, что это не безопасно, что нужно еще и еще раз анализировать проект, сомневаться в нем – тоже отходят в тень". "Беларусь, испытавшая последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции, самым настойчивым образом, я не раз был здесь на совещаниях и видел, требует от подрядчика, от своих специалистов самого пристального внимания ко всем требованиям, инструкциям, в том числе и МАГАТЭ, без которых этот объект не может быть введен в строй. Так и будет", - добавил дипломат.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. В пятницу на БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор энергоблока №1. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 14:02
Путин и Лукашенко обсудили двусторонние отношения
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Белорусская АЭСДмитрий МезенцевМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Гродненская областьБелоруссияВ мире
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