Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200807/1575499926.html
На Ставрополье разработают закон об инициативном бюджетировании
В Ставропольском крае будет разработан закон об инициативном бюджетировании, который позволит развить успешную практику реализации региональной программы... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T17:21
владимир владимиров
ставропольский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155486/90/1554869007_0:269:2687:1780_1400x0_80_0_0_b38a7ecf83083ca1bd68d7f80ab5d375.jpg
https://ria.ru/20200728/1575065469.html
ставропольский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155486/90/1554869007_0:269:2687:1780_1400x0_80_0_0_b38a7ecf83083ca1bd68d7f80ab5d375.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155486/90/1554869007_0:17:2687:2032_1400x0_80_0_0_f575105cfc0b0f74fc161be1187adf86.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155486/90/1554869007_320:0:2368:2048_1400x0_80_0_0_1fb61ff968be4779917747ee1b5d054e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир владимиров, ставропольский край

На Ставрополье разработают закон об инициативном бюджетировании

17:21 07.08.2020
21
© РИА Новости / В. ХоменкоВид центра города Ставрополя
Вид центра города Ставрополя
© РИА Новости / В. Хоменко
СТАВРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. В Ставропольском крае будет разработан закон об инициативном бюджетировании, который позволит развить успешную практику реализации региональной программы поддержки местных инициатив, сообщает министерство финансов края.
Согласно поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, законопроект будет разработан на основе на основе федерального закона об инициативном бюджетировании.
Сегодня программа местных инициатив позволяет на конкурсной основе привлекать средства бюджета для решения вопросов локального значения, предлагаемых жителями того или иного поселения. Они могут быть связаны с благоустройством территорий, приведением в порядок социально значимых объектов и инфраструктуры, отмечается в сообщении.
Глава края подчеркнул, что принятие краевого закона может расширить охват этой работой. Предполагается, что уже при формировании проекта краевого и местных бюджетов на 2021 год, в них могут быть запланированы средств для оперативного финансирования работ, которые ставропольцы определят первоочередными.
Мусоросортировочная линия в Шпаковском районе Ставропольского края
28 июля, 18:27
Ставропольский край: более тысячи тонн отходов получили "вторую жизнь"
Как отметили в Минфине, программа поддержки местных инициатив действует в крае с 2007 года, в ее рамках реализованы более 830 проектов на сумму свыше 2 миллиардов рублей.
Десятки тысяч жителей лично участвовали в благоустройстве мест общего пользования, ремонтах местных ДК, спортплощадок и других социальные объектов. К решению приоритетных задач по благоустройству активно привлекаются средства местного бизнеса. В общей сложности вклад предпринимателей достиг порядка 200 миллионов рублей.
По итогам 2019 года инициатива города Новоалександровска по ремонту ДК вошла в число лауреатов Всероссийского конкурса проектов по инициативному бюджетированию. В 2018 году краевой Минфин был отмечен дипломом в конкурсе лучших практики развития инициативного бюджетирования среди финорганов субъектов РФ.
000000
Обсудить 0
Владимир ВладимировСтавропольский край
Рекомендуем
Карантин в связи с коронавирусом
Вопрос о дальнейшем снятии ограничений в Югре решат в ближайшие дни
Поле цветущего льна
Агротехнопарк по льноводству создадут в Тверской области
Всероссийский этап конкурса Авиадартс
Губернатор назвал Рязанскую область "комфортной" для крупных инвесторов
Сотрудник сервисного центра осматривает автомобиль
Минпромторг позволит использовать старые детали при ремонте авто
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Российский посол оценил отношения с Белоруссией
Кандидат на пост президента Белоруссии Сергей Черечень
Соперник Лукашенко заявил, что главу его штаба арестовали на десять суток
Пилотное пространство детских технопарков открылось в центре Москвы
Пилотное пространство детских технопарков открылось в центре Москвы
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев навестит молодоженов, под которыми рухнул мост
Актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
У Ефремова после ДТП нашли в крови следы марихуаны и кокаина
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Доходы Кадырова в 2019 году увеличились почти на 140 миллионов рублей
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
Адвокат рассказал о видео с места ДТП с участием Ефремова
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Ефремов "с трудом" узнал себя на видео после ДТП
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
В суде показали видеоролики смертельного ДТП с участием Ефремова
Тарелка с фруктами
Назван продукт, улучшающий настроение
Пассажиры, прибывшие рейсом Аэрофлота из Нью-Йорка, выходят из зоны таможенного контроля в терминале F Международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
Долгая дорога домой. Как россиян возвращали на родину в разгар пандемии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:27Жительница Бейрута, исполнившая на рояле балладу, растрогала Сеть
07:27Полиция изучает видео, где рабочие душат медвежонка на Курилах
06:54Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс
06:35В Самаре загорелись десять жилых домов
06:21Названа безопасная доза пива в день
04:57У побережья Хабаровского края пропала яхта
04:31Водонаеву шокировала позиция адвоката Ефремова
04:05Назван максимально бодрящий летний кофе
04:03Сбербанк тестирует систему обнаружения людей в многоэтажках
04:01СМИ: на теле умершей в Среднеуральском монастыре девочки нашли травмы
03:40Джигурда назвал Крым "украинским"
03:26Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания
03:22Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом
03:10Талибы опровергли сообщения о "сговоре" с Россией против США
02:39Эксперт рассказал, как распознать мошенника в частных объявлениях
02:32Дочь Успенской показала последствия серьезных травм
02:31Украинская блогерша погибла в ДТП в Таиланде
02:16Эксперт рассказал, как утихомирить слишком шумных соседей
02:05Автоэксперт рассказал, как правильно пользоваться климат-контролем
01:49Отец с сыном пострадали при стрельбе в Москве
Лента новостейМолния