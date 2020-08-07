На Ставрополье разработают закон об инициативном бюджетировании

СТАВРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. В Ставропольском крае будет разработан закон об инициативном бюджетировании, который позволит развить успешную практику реализации региональной программы поддержки местных инициатив, сообщает министерство финансов края.

Согласно поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимиров а, законопроект будет разработан на основе на основе федерального закона об инициативном бюджетировании.

Сегодня программа местных инициатив позволяет на конкурсной основе привлекать средства бюджета для решения вопросов локального значения, предлагаемых жителями того или иного поселения. Они могут быть связаны с благоустройством территорий, приведением в порядок социально значимых объектов и инфраструктуры, отмечается в сообщении.

Глава края подчеркнул, что принятие краевого закона может расширить охват этой работой. Предполагается, что уже при формировании проекта краевого и местных бюджетов на 2021 год, в них могут быть запланированы средств для оперативного финансирования работ, которые ставропольцы определят первоочередными.

Как отметили в Минфине, программа поддержки местных инициатив действует в крае с 2007 года, в ее рамках реализованы более 830 проектов на сумму свыше 2 миллиардов рублей.

Десятки тысяч жителей лично участвовали в благоустройстве мест общего пользования, ремонтах местных ДК, спортплощадок и других социальные объектов. К решению приоритетных задач по благоустройству активно привлекаются средства местного бизнеса. В общей сложности вклад предпринимателей достиг порядка 200 миллионов рублей.