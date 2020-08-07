Немецкий бизнес призвал защитить фирмы от американских санкций

БЕРЛИН, 7 авг — РИА Новости. Немецкие предприниматели призвали правительство и Немецкие предприниматели призвали правительство и Еврокомиссию отреагировать на письмо американских сенаторов, угрожающих "финансовым разрушением" порту в городе Засниц из-за " Северного потока — 2 ".

В заявлении Восточного комитета немецкой экономики, объединяющего немецкие предприятия в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, говорится, что "голословные заявления никуда не ведут".

"Поэтому мы призываем федеральное правительство и Еврокомиссию эффективно защитить немецкие и европейские компании от подобных атак со стороны третьих стран. Мы требуем финансовой и правовой защиты для европейских компаний от экстерриториальных санкций со стороны третьих стран. Кроме того, сейчас пришло время подумать о целенаправленных контрмерах", — пишут авторы.

Подчеркивается, что "угрожающее письмо трех сенаторов США" в адрес немецкой "инфраструктурной компании, в которую вовлечены город и страна", является "беспрецедентным актом" и "похоже на шантаж".

"Речь идет о большем, чем "Северный поток — 2". Речь идет о защите свободной мировой экономики от произвольных ограничений со стороны отдельных государств. Мы должны защищать суверенитет Европы не только в энергетических вопросах от такого вмешательства третьих стран", — заключили авторы заявления.

Многие немецкие политики уже выразили свое возмущение по поводу угрозы членов сената США . Так, премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Шлезвиг назвала их "абсолютно неприемлемыми".

Она подчеркнула, что Германия "может решать сама, где и каким путем получать энергоносители".

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст считает, что письмо сенаторов "невозможно превзойти по дерзости", поскольку речь идет о прямой угрозе, ведь 90 процентов паромного порта принадлежит городу Засниц, а десять процентов — земле Мекленбург — Передняя Померания.

По его словам, "тот факт, что штат или земля сейчас находятся под прямой угрозой санкций США, невыносим". Он призвал правительство вызвать посла США, представить эффективные контрмеры и применить их в случае необходимости. Политик пояснил, что среди них могут быть штрафные тарифы на американский сжиженный газ.

Письмо сенаторов раскритиковали и в МИД ФРГ . Статс-секретарь ведомства Нильс Аннен назвал экстерриториальные санкции против близких партнеров и союзников "серьезным посягательством на национальный суверенитет".

Тон и содержание послания дипломат назвал совершенно неуместными. По его словам, энергетическую политику Германии и Европы будут определять в Берлине Брюсселе , а не в Вашингтоне

Ранее в распоряжении РИА Новости оказалось письмо трех членов сената США в адрес оператора порта Sassnitz GmbH. В нем говорится о готовящихся американскими властями санкциях против компаний, участвующих в поддержке строительства трубопровода.

В частности, в обращении указано, что в случае продолжения работ порту Засница грозит "финансовое разрушение".