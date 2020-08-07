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Немецкий бизнес призвал защитить фирмы от американских санкций
Немецкие предприниматели призвали правительство и Еврокомиссию отреагировать на письмо американских сенаторов, угрожающих "финансовым разрушением" порту в... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T21:04
северный поток — 2
еврокомиссия
германия
сша
в мире
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Немецкий бизнес лучше бы иски на многомиллиардные убытки подавал на национальное достояние, пока поляки там вообще всё у них не отсудили.
35
Да не может их защитить, ни правительство, ни, тем более ЕС, в котором главную скрипку играют поляки да прибалты! Ведь уже проходили это с Ираном.Ну, приняли правительства решения,что не признают американских санкций к компаниям, торгующим с Ираном. И чего? Все обрадовались и побежали торговать? Или хвосты поджали и, скуля, попрятались по норкам?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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северный поток — 2, еврокомиссия, германия, сша, в мире

Немецкий бизнес призвал защитить фирмы от американских санкций

17:18 07.08.2020 (обновлено: 21:04 07.08.2020)
19057
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 7 авг — РИА Новости. Немецкие предприниматели призвали правительство и Еврокомиссию отреагировать на письмо американских сенаторов, угрожающих "финансовым разрушением" порту в городе Засниц из-за "Северного потока — 2".
В заявлении Восточного комитета немецкой экономики, объединяющего немецкие предприятия в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, говорится, что "голословные заявления никуда не ведут".
"Поэтому мы призываем федеральное правительство и Еврокомиссию эффективно защитить немецкие и европейские компании от подобных атак со стороны третьих стран. Мы требуем финансовой и правовой защиты для европейских компаний от экстерриториальных санкций со стороны третьих стран. Кроме того, сейчас пришло время подумать о целенаправленных контрмерах", — пишут авторы.
Подчеркивается, что "угрожающее письмо трех сенаторов США" в адрес немецкой "инфраструктурной компании, в которую вовлечены город и страна", является "беспрецедентным актом" и "похоже на шантаж".
"Речь идет о большем, чем "Северный поток — 2". Речь идет о защите свободной мировой экономики от произвольных ограничений со стороны отдельных государств. Мы должны защищать суверенитет Европы не только в энергетических вопросах от такого вмешательства третьих стран", — заключили авторы заявления.
Строительство трубопровода Северный поток - 2
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Многие немецкие политики уже выразили свое возмущение по поводу угрозы членов сената США. Так, премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Шлезвиг назвала их "абсолютно неприемлемыми".
Она подчеркнула, что Германия "может решать сама, где и каким путем получать энергоносители".
Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст считает, что письмо сенаторов "невозможно превзойти по дерзости", поскольку речь идет о прямой угрозе, ведь 90 процентов паромного порта принадлежит городу Засниц, а десять процентов — земле Мекленбург — Передняя Померания.
По его словам, "тот факт, что штат или земля сейчас находятся под прямой угрозой санкций США, невыносим". Он призвал правительство вызвать посла США, представить эффективные контрмеры и применить их в случае необходимости. Политик пояснил, что среди них могут быть штрафные тарифы на американский сжиженный газ.
Письмо сенаторов раскритиковали и в МИД ФРГ. Статс-секретарь ведомства Нильс Аннен назвал экстерриториальные санкции против близких партнеров и союзников "серьезным посягательством на национальный суверенитет".
Тон и содержание послания дипломат назвал совершенно неуместными. По его словам, энергетическую политику Германии и Европы будут определять в Берлине и Брюсселе, а не в Вашингтоне.
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6 августа, 22:16
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Ранее в распоряжении РИА Новости оказалось письмо трех членов сената США в адрес оператора порта Sassnitz GmbH. В нем говорится о готовящихся американскими властями санкциях против компаний, участвующих в поддержке строительства трубопровода.
В частности, в обращении указано, что в случае продолжения работ порту Засница грозит "финансовое разрушение".
В конце прошлого года Соединенные Штаты приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В результате реализация проекта приостановилась: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
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Обсудить 19
Северный поток — 2ЕврокомиссияГерманияСШАВ мире
Популярные комментарии
Немецкий бизнес лучше бы иски на многомиллиардные убытки подавал на национальное достояние, пока поляки там вообще всё у них не отсудили.
7 августа, 17:24
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
2730005
Да не может их защитить, ни правительство, ни, тем более ЕС, в котором главную скрипку играют поляки да прибалты! Ведь уже проходили это с Ираном.Ну, приняли правительства решения,что не признают американских санкций к компаниям, торгующим с Ираном. И чего? Все обрадовались и побежали торговать? Или хвосты поджали и, скуля, попрятались по норкам?
7 августа, 17:23
Von Stirliz
2620104
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