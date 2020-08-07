Девять человек пострадали при ДТП с автобусом в Курганской области

Уточняется, что ДТП произошло примерно в 15:30 (мск) на 147-м километре трассы "Иртыш". По информации ГИБДД, грузовой автомобиль не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автобуса, следовавшего по маршруту Тюмень — Крым, и врезался в него. В результате обе машины съехали в кювет.