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Девять человек пострадали при ДТП с автобусом в Курганской области
При столкновении междугороднего автобуса с фурой в Курганской области пострадали девять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T18:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курганская область
происшествия
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курганская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курганская область, происшествия

Девять человек пострадали при ДТП с автобусом в Курганской области

17:15 07.08.2020 (обновлено: 18:00 07.08.2020)
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© Фото : ГУМЧС России по Курганской областиДТП в Мишкинском районе Курганской области
ДТП в Мишкинском районе Курганской области
© Фото : ГУМЧС России по Курганской области
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. При столкновении междугороднего автобуса с фурой в Курганской области пострадали девять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Уточняется, что ДТП произошло примерно в 15:30 (мск) на 147-м километре трассы "Иртыш". По информации ГИБДД, грузовой автомобиль не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автобуса, следовавшего по маршруту Тюмень — Крым, и врезался в него. В результате обе машины съехали в кювет.
От удара у автобуса заклинило двигатель. Восьмерых пассажиров и водителя фуры направили в Шумихинскую и Мишкинскую центральные районные больницы.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и других служб, они выясняют причины аварии.
© Фото : МЧС РоссииДТП в Мишкинском районе Курганской области
ДТП в Мишкинском районе Курганской области
© Фото : МЧС России
ДТП в Мишкинском районе Курганской области
321228624
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Курганская областьПроисшествия
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