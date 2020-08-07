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В Испании экстренно сел самолет из-за отказавшегося надеть маску дебошира
Самолет испанской авиакомпании Air Europa, вылетевший с острова Гран-Канария (один из Канарских островов) в Мадрид, совершил вынужденную посадку в аэропорту... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T18:01
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туризм, новости - туризм, канарские острова, малага, мадрид (город), в мире

В Испании экстренно сел самолет из-за отказавшегося надеть маску дебошира

17:14 07.08.2020 (обновлено: 18:01 07.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Самолет испанской авиакомпании Air Europa, вылетевший с острова Гран-Канария (один из Канарских островов) в Мадрид, совершил вынужденную посадку в аэропорту Малаги из-за пьяного пассажира на борту, отказавшегося надевать маску во время полета, сообщает телеканал Antena 3.
Инцидент произошел в четверг вечером. Как сообщается, пассажир рейса UX9165 в течение полета употреблял спиртные напитки, несмотря на замечания бортпроводников. Из-за агрессивного поведения мужчины, который также угрожал другим пассажирам, пилот самолета запросил разрешение на экстренную посадку в аэропорту Малаги. После приземления дебошир был задержан сотрудниками Гражданской гвардии.
По данным телеканала, задержанный является гражданином Украины.
Как сообщается, после высадки мужчины самолет вылетел в Мадрид.
Салон самолета
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