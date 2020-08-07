В Испании экстренно сел самолет из-за отказавшегося надеть маску дебошира

Инцидент произошел в четверг вечером. Как сообщается, пассажир рейса UX9165 в течение полета употреблял спиртные напитки, несмотря на замечания бортпроводников. Из-за агрессивного поведения мужчины, который также угрожал другим пассажирам, пилот самолета запросил разрешение на экстренную посадку в аэропорту Малаги. После приземления дебошир был задержан сотрудниками Гражданской гвардии.