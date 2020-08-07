Премьер Венгрии сравнил нелегальных мигрантов с биологической бомбой

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Нелегальные мигранты представляют биологическую угрозу жителям Венгрии на фоне распространения коронавируса, некоторые из них подобны биологической бомбе, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Он (премьер - ред.) подчеркнул, что каждый иммигрант, кто хочет въехать на территорию Венгрии нелегально и неподконтрольно, представляет биологическую и медицинскую опасность для Венгрии. Это мы должны любой ценой предотвратить", - говорится в релизе, размещенном на сайте венгерского правительства. Премьер выступал в эфире радиостанции Kossuth.
Орбан заявил, что каждого нелегального мигранта необходимо рассматривать как "потенциальный источник распространения инфекции".
Венгерский премьер заявил, что его "суровое заявление" адресовано к правозащитникам, которых он назвал "либеральными нытиками". Также он попросил МВД, чтобы сотрудники полиции и военные продолжали предотвращать каждую попытку незаконного пересечения границы, поскольку в настоящее время мигранты также представляют опасность для здоровья населения.
"Говоря одновременно о миграции и эпидемии коронавируса, мы не должны создавать впечатление, будто каждый мигрант является биологической бомбой. Однако на самом деле некоторые из них являются таковыми, и проблема в том, что не существует способа выяснить, какие именно", - подчеркнул Орбан.
Глава венгерского правительства также заявил, что на фоне распространения инфекции Венгрия заказала у Евросоюза пять миллионов доз вакцины против COVID-19.
По последним данным, в Венгрии выявлен 4621 случай COVID-19, вылечились 3464 заболевших и скончались 602 пациента. Все еще заражены 555 человек.
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