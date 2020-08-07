Премьер Венгрии сравнил нелегальных мигрантов с биологической бомбой

"Говоря одновременно о миграции и эпидемии коронавируса, мы не должны создавать впечатление, будто каждый мигрант является биологической бомбой. Однако на самом деле некоторые из них являются таковыми, и проблема в том, что не существует способа выяснить, какие именно", - подчеркнул Орбан.