Агротехнопарк по льноводству создадут в Тверской области

ТВЕРЬ, 7 авг – РИА Новости. Пилотный проект агротехнопарка создадут в поселке Славный Торжокского района Тверской области, главным его направлением станет развитие новейших технологий в льноводстве, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
О реализации пилотного в масштабах всей России проекта власти региона заявили на Дне льняного поля-2020, который проходит в регионе.
"В Торжокском районе планируется создать федеральную опытно-экспериментальную площадку по апробации новой модели регионального льняного кластера. В него войдут опытно-экспериментальное хозяйство, льняной агротехнопарк, включающий производство специализированной льняной техники. Здесь будет внедряться разработанная в городе Торжке новая технология, которая позволяет использовать для производства качественных тканей дешёвое короткое льноволокно и отходы", – говорится в обращении губернатора Тверской области Игоря Рудени к участникам форума.
Как отметил председатель попечительского совета межрегионального фонда поддержки и развития льняной отрасли "Льняной союз" Виктор Иванов, Тверская область исторически является центром инноваций в производстве льна, в Торжке действует научно-исследовательский институт, занимающийся семеноводством, селекцией новых сортов льна.
Эксперт также напомнил, что в Торжокском районе работают ведущие специалисты льноводства и имеется достаточно пахотных земель для развития опытно-экспериментального центра.
Речь также идет о налаживании на опытно-экспериментальной площадке выпуска льноуборочной техники. Кроме того, работа агротехнопарка позволит готовить кадры для отрасли льноводства.
В пресс-службе отметили, что в Тверской области реализуется региональная программа, рассчитанная до 2024 года, включающая обновление машинно-тракторного парка и техники в льносеющих хозяйствах. Модернизация коснется и шести заводов по первичной переработке льна. Помимо этого, в планах региона – строительство двух новых перерабатывающих предприятий и селекционного центра по производству семян льна.