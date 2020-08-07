Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20200807/1575499484.html
Агротехнопарк по льноводству создадут в Тверской области
Пилотный проект агротехнопарка создадут в поселке Славный Торжокского района Тверской области, главным его направлением станет развитие новейших технологий в... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T17:06
тверская область
игорь руденя
торжокский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565124681_0:292:2604:1757_1400x0_80_0_0_b570a93e391e6c1863922eeecf4949f1.jpg
https://ria.ru/20200807/1575495196.html
торжокский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565124681_0:292:2604:1757_1400x0_80_0_0_b570a93e391e6c1863922eeecf4949f1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565124681_0:48:2604:2001_1400x0_80_0_0_1e85542a3e904d26d992adea538e7e13.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565124681_278:0:2326:2048_1400x0_80_0_0_3156e307582e4f95e97b23a170f05677.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь руденя, торжокский район

Агротехнопарк по льноводству создадут в Тверской области

17:06 07.08.2020
220
© РИА Новости / С. ЛидовПоле цветущего льна
Поле цветущего льна
© РИА Новости / С. Лидов
ТВЕРЬ, 7 авг – РИА Новости. Пилотный проект агротехнопарка создадут в поселке Славный Торжокского района Тверской области, главным его направлением станет развитие новейших технологий в льноводстве, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
О реализации пилотного в масштабах всей России проекта власти региона заявили на Дне льняного поля-2020, который проходит в регионе.
"В Торжокском районе планируется создать федеральную опытно-экспериментальную площадку по апробации новой модели регионального льняного кластера. В него войдут опытно-экспериментальное хозяйство, льняной агротехнопарк, включающий производство специализированной льняной техники. Здесь будет внедряться разработанная в городе Торжке новая технология, которая позволяет использовать для производства качественных тканей дешёвое короткое льноволокно и отходы", – говорится в обращении губернатора Тверской области Игоря Рудени к участникам форума.
Как отметил председатель попечительского совета межрегионального фонда поддержки и развития льняной отрасли "Льняной союз" Виктор Иванов, Тверская область исторически является центром инноваций в производстве льна, в Торжке действует научно-исследовательский институт, занимающийся семеноводством, селекцией новых сортов льна.
Тверь
Вчера, 15:48Тверская область
День льняного поля собрал в Верхневолжье 20 регионов
Эксперт также напомнил, что в Торжокском районе работают ведущие специалисты льноводства и имеется достаточно пахотных земель для развития опытно-экспериментального центра.
Речь также идет о налаживании на опытно-экспериментальной площадке выпуска льноуборочной техники. Кроме того, работа агротехнопарка позволит готовить кадры для отрасли льноводства.
В пресс-службе отметили, что в Тверской области реализуется региональная программа, рассчитанная до 2024 года, включающая обновление машинно-тракторного парка и техники в льносеющих хозяйствах. Модернизация коснется и шести заводов по первичной переработке льна. Помимо этого, в планах региона – строительство двух новых перерабатывающих предприятий и селекционного центра по производству семян льна.
000000
Обсудить 0
Тверская областьИгорь РуденяТоржокский район
Рекомендуем
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
ПСБ стал участником финансового трека программы "Московский акселератор"
Вид на Тонкий мыс в Геленджике
Кубань решит проблемы с водой в Геленджике за счет федеральных средств
Листы с денежными купюрами
Липецкая область дополнительно направит 200 млн руб на поддержку бизнеса
Всероссийский этап конкурса Авиадартс
Губернатор назвал Рязанскую область "комфортной" для крупных инвесторов
Вид на мост Адольфа в Люксембурге
Мальта и Люксембург согласились повысить налог на дивиденды из России
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Нижегородская область подписала соглашение о потребительской кооперации
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Доходы губернатора Петербурга в 2019 году уменьшились в полтора раза
Вид центра города Ставрополя
На Ставрополье разработают закон об инициативном бюджетировании
Уборка озимой пшеницы
В Ивановской области планируют собрать урожай зерновых выше прошлогоднего
Антон Силуанов
Силуанов оценил решение Fitch по рейтингу России
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве
Группа ВТБ перестала быть единоличным акционером "Деметра Холдинг"
Живописный мост через Москву-реку.
В Москве расширили действие программы "13 субсидий"
Дженнифер Гарнер и Брэдли Купер
Папарацци засняли Брэдли Купера на пляже с бывшей женой Аффлека
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
"Нафтогаз" отреагировал на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Золотые слитки
Россия снимает слитки: золото рекордно подорожало
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:27Жительница Бейрута, исполнившая на рояле балладу, растрогала Сеть
07:27Полиция изучает видео, где рабочие душат медвежонка на Курилах
06:54Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс
06:35В Самаре загорелись десять жилых домов
06:21Названа безопасная доза пива в день
04:57У побережья Хабаровского края пропала яхта
04:31Водонаеву шокировала позиция адвоката Ефремова
04:05Назван максимально бодрящий летний кофе
04:03Сбербанк тестирует систему обнаружения людей в многоэтажках
04:01СМИ: на теле умершей в Среднеуральском монастыре девочки нашли травмы
03:40Джигурда назвал Крым "украинским"
03:26Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания
03:22Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом
03:10Талибы опровергли сообщения о "сговоре" с Россией против США
02:39Эксперт рассказал, как распознать мошенника в частных объявлениях
02:32Дочь Успенской показала последствия серьезных травм
02:31Украинская блогерша погибла в ДТП в Таиланде
02:16Эксперт рассказал, как утихомирить слишком шумных соседей
02:05Автоэксперт рассказал, как правильно пользоваться климат-контролем
01:49Отец с сыном пострадали при стрельбе в Москве
Лента новостейМолния