Агротехнопарк по льноводству создадут в Тверской области

ТВЕРЬ, 7 авг – РИА Новости. Пилотный проект агротехнопарка создадут в поселке Славный . Пилотный проект агротехнопарка создадут в поселке Славный Торжокского района Тверской области, главным его направлением станет развитие новейших технологий в льноводстве, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

О реализации пилотного в масштабах всей России проекта власти региона заявили на Дне льняного поля-2020, который проходит в регионе.

"В Торжокском районе планируется создать федеральную опытно-экспериментальную площадку по апробации новой модели регионального льняного кластера. В него войдут опытно-экспериментальное хозяйство, льняной агротехнопарк, включающий производство специализированной льняной техники. Здесь будет внедряться разработанная в городе Торжке новая технология, которая позволяет использовать для производства качественных тканей дешёвое короткое льноволокно и отходы", – говорится в обращении губернатора Тверской области Игоря Рудени к участникам форума.

Как отметил председатель попечительского совета межрегионального фонда поддержки и развития льняной отрасли "Льняной союз" Виктор Иванов, Тверская область исторически является центром инноваций в производстве льна, в Торжке действует научно-исследовательский институт, занимающийся семеноводством, селекцией новых сортов льна.

Эксперт также напомнил, что в Торжокском районе работают ведущие специалисты льноводства и имеется достаточно пахотных земель для развития опытно-экспериментального центра.

Речь также идет о налаживании на опытно-экспериментальной площадке выпуска льноуборочной техники. Кроме того, работа агротехнопарка позволит готовить кадры для отрасли льноводства.