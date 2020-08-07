Дегтярев навестит молодоженов, под которыми рухнул мост

МОСКВА/ХАБАРОВСК, 7 авг - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в субботу в поселке Чегдомын навестит молодоженов, под которыми рухнул мост, и разберется, кто в этом виноват.
"Узнал из сообщений, что в Чегдомыне рухнул мост, якобы отремонтированный местной администрацией. Новобрачные упали в воду во время фотосессии. Завтра проверю всё на месте, проведаю молодоженов. Мост восстановим. Виновных накажем", - написал он в своем Telegram-канале.
Накануне Дегтярев сообщил, что в ближайшие выходные планирует посетить Верхнебуреинский район и его райцентр – поселок Чегдомын, чтобы жать руки людям и "тренировать чиновников", которых возьмет с собой.
Как следует из видео, размещенного в соцсетях, в Чегдомын у деревянного моста обрушилась часть конструкций. Также пишут, что в воду, кроме новобрачных, упали порядка 10 человек из числа гостей и родственников, включая детей. Все они промокли, но выбрались на берег.