Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200807/1575499216.html
Дегтярев навестит молодоженов, под которыми рухнул мост
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в субботу в поселке Чегдомын навестит молодоженов, под которыми рухнул мост, и разберется, кто в этом... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T17:01
михаил дегтярев
верхнебуреинский район
хабаровский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574930038_0:36:1786:1040_1400x0_80_0_0_9f9af6a3d776b41fe51138b173948885.jpg
https://ria.ru/20200806/1575453065.html
1
верхнебуреинский район
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574930038_0:36:1786:1040_1400x0_80_0_0_9f9af6a3d776b41fe51138b173948885.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574930038_69:0:1704:1226_1400x0_80_0_0_bd8d2fdc10354828fe67d94fb2b299d1.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574930038_273:0:1499:1226_1400x0_80_0_0_58671341d78252d48aa0e28c1630f5b7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил дегтярев, верхнебуреинский район, хабаровский край, общество

Дегтярев навестит молодоженов, под которыми рухнул мост

17:01 07.08.2020
6972
© Администрация Хабаровского края / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
© Администрация Хабаровского края
Перейти в фотобанк
МОСКВА/ХАБАРОВСК, 7 авг - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в субботу в поселке Чегдомын навестит молодоженов, под которыми рухнул мост, и разберется, кто в этом виноват.
"Узнал из сообщений, что в Чегдомыне рухнул мост, якобы отремонтированный местной администрацией. Новобрачные упали в воду во время фотосессии. Завтра проверю всё на месте, проведаю молодоженов. Мост восстановим. Виновных накажем", - написал он в своем Telegram-канале.
Накануне Дегтярев сообщил, что в ближайшие выходные планирует посетить Верхнебуреинский район и его райцентр – поселок Чегдомын, чтобы жать руки людям и "тренировать чиновников", которых возьмет с собой.
Как следует из видео, размещенного в соцсетях, в Чегдомын у деревянного моста обрушилась часть конструкций. Также пишут, что в воду, кроме новобрачных, упали порядка 10 человек из числа гостей и родственников, включая детей. Все они промокли, но выбрались на берег.
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
6 августа, 16:28
Дегтярев намерен за год пожать руки всем жителям Хабаровского края
511423622
Обсудить 1
Михаил ДегтяревВерхнебуреинский районХабаровский крайОбщество
Рекомендуем
Евгений Барсов
Сургутский депутат задекларировал 26 квартир и десять самолетов
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Оговорка Трампа привела к ажиотажу на футболки с шутливой надписью
Вид на набережную в Симеизе, Крым
В Польше рассказали, как помогут Украине "вернуть Крым"
Автомобиль ВАЗ-2101
В Британии назвали главный российский автомобиль
Путин и Ельцин в день инаугурации Путина
Соратники Ельцина ответили на слова Лукашенко о выборе Путина преемником
Салон самолета
Названы причины запрета откидывать спинки кресел в самолете
Певица Наталья Ионова (Глюкоза) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
В Сети затравили Глюкозу за слова об "украинском Крыме"
Перемен! : акция в поддержку Тихановской в центре Минска
Включившим песню Цоя на митинге в Минске дали десять суток ареста
Предвыборная агитация в Минске
Эксперт объяснил отказ российских артистов от выступления в Белоруссии
Пассажирский самолет
В Испании экстренно сел самолет из-за отказавшегося надеть маску дебошира
Рита Ора
Рита Ора снялась в крошечном бикини и восхитила фанатов
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер Венгрии сравнил нелегальных мигрантов с биологической бомбой
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Доходы Кадырова в 2019 году увеличились почти на 140 миллионов рублей
На территории Среднеуральского женского монастыря
Священник прокомментировал смерть девочки в Среднеуральском монастыре
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:27Жительница Бейрута, исполнившая на рояле балладу, растрогала Сеть
07:27Полиция изучает видео, где рабочие душат медвежонка на Курилах
06:54Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс
06:35В Самаре загорелись десять жилых домов
06:21Названа безопасная доза пива в день
04:57У побережья Хабаровского края пропала яхта
04:31Водонаеву шокировала позиция адвоката Ефремова
04:05Назван максимально бодрящий летний кофе
04:03Сбербанк тестирует систему обнаружения людей в многоэтажках
04:01СМИ: на теле умершей в Среднеуральском монастыре девочки нашли травмы
03:40Джигурда назвал Крым "украинским"
03:26Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания
03:22Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом
03:10Талибы опровергли сообщения о "сговоре" с Россией против США
02:39Эксперт рассказал, как распознать мошенника в частных объявлениях
02:32Дочь Успенской показала последствия серьезных травм
02:31Украинская блогерша погибла в ДТП в Таиланде
02:16Эксперт рассказал, как утихомирить слишком шумных соседей
02:05Автоэксперт рассказал, как правильно пользоваться климат-контролем
01:49Отец с сыном пострадали при стрельбе в Москве
Лента новостейМолния