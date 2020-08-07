Дегтярев навестит молодоженов, под которыми рухнул мост

Как следует из видео, размещенного в соцсетях, в Чегдомын у деревянного моста обрушилась часть конструкций. Также пишут, что в воду, кроме новобрачных, упали порядка 10 человек из числа гостей и родственников, включая детей. Все они промокли, но выбрались на берег.