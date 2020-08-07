Баста и Zivert представили новую песню "Не болей" и клип на нее

"Композиция и, снятое на нее, лиричное немое кино – моя история о том, как я повзрослела, – написала Zivert в инстаграме. – Баста для меня не просто музыкант, творчество которого я безмерно люблю, это человек, чья музыка воспитывала во мне стремление найти свой путь и никогда не сдаваться, эта музыка помогала жить годами. Этот дуэт всегда был моей мечтой!"