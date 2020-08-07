https://ria.ru/20200807/1575499017.html
Баста и Zivert представили новую песню "Не болей" и клип на нее
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) и певица Zivert (Юлия Зиверт) представили в Сети новую песню "Не болей" об уходящей любви и опубликовали на YouTube клип на нее. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T18:22
2020-08-07T18:22
культура
юлия зиверт (zivert)
музыка
новости культуры
youtube
баста (василий вакуленко)
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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юлия зиверт (zivert), музыка, новости культуры, youtube, баста (василий вакуленко)
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) и певица Zivert (Юлия Зиверт) представили в Сети новую песню "Не болей" об уходящей любви и опубликовали на YouTube клип на нее.
"Композиция и, снятое на нее, лиричное немое кино – моя история о том, как я повзрослела, – написала Zivert в инстаграме. – Баста для меня не просто музыкант, творчество которого я безмерно люблю, это человек, чья музыка воспитывала во мне стремление найти свой путь и никогда не сдаваться, эта музыка помогала жить годами. Этот дуэт всегда был моей мечтой!"
Исполнительница подчеркнула, что "Не болей" – это даже не песня, а "осознанный диалог между мужчиной и женщиной, которые просто однажды понимают, что, когда уходит любовь, бессилен Бог".
В ролике, созданном Алексеем Куприяновым, Баста и Zivert играют супругов. В какой-то момент жена решает расстаться с мужем, поняв, что у нее больше не осталось к нему чувств.
"Я не играла, я прожила каждый кадр, как скриншот из собственной жизни, вытаскивая наружу то, что каждый из нас, включая меня, хотя бы однажды пережил", – рассказала певица.
Пользователи положительно оценили совместную работу музыкантов, сравнив этот клип со "старым хорошим и душевным кино".