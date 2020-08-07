Российские врачи откачали жидкость из сердца ребенка с редкой патологией

ПЕРМЬ, 7 авг - РИА Новости. Врачи Врачи пермской детской клинической больницы успешно прооперировали ребенка с редкой патологией, они откачали из его сердца около 400 миллилитров жидкости, сообщает краевой минздрав.

По данным ведомства, шестилетний пациент с рецидивирующим экссудативным перикардитом вирусно-бактериальной этиологии поступил в больницу в мае. Обычно такая патология встречается у взрослых. Ребенок жаловался на боли в грудной клетке, сердцебиение и отдышку. Ему сделали несколько пункций, которые не принесли должного эффекта, жидкость продолжала скапливаться в околосердечной сумке.

"Учитывая рецидивирующий характер заболевания, приняли решение о проведении пациенту торакоскопической фенестрации перикарда на базе КДКБ. Во время операции у шестилетнего ребенка было удалено скопление жидкости в околосердечной сумке (около 400 мл при норме до 50 мл у взрослого), которое сдавливало сердце и представляло прямую угрозу для жизни", — отметили в минздраве.

После операции маленький пациент около месяца находился под наблюдением врачей в кардиологическом отделении, его состояние улучшилось, сейчас он выписан домой.