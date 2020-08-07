https://ria.ru/20200807/1575498752.html
Российские врачи откачали жидкость из сердца ребенка с редкой патологией
Врачи пермской детской клинической больницы успешно прооперировали ребенка с редкой патологией, они откачали из его сердца около 400 миллилитров жидкости,... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T16:48
2020-08-07T16:53
пермский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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пермский край, общество
ПЕРМЬ, 7 авг - РИА Новости.
Врачи пермской
детской клинической больницы успешно прооперировали ребенка с редкой патологией, они откачали из его сердца около 400 миллилитров жидкости, сообщает краевой минздрав.
По данным ведомства, шестилетний пациент с рецидивирующим экссудативным перикардитом вирусно-бактериальной этиологии поступил в больницу в мае. Обычно такая патология встречается у взрослых. Ребенок жаловался на боли в грудной клетке, сердцебиение и отдышку. Ему сделали несколько пункций, которые не принесли должного эффекта, жидкость продолжала скапливаться в околосердечной сумке.
"Учитывая рецидивирующий характер заболевания, приняли решение о проведении пациенту торакоскопической фенестрации перикарда на базе КДКБ. Во время операции у шестилетнего ребенка было удалено скопление жидкости в околосердечной сумке (около 400 мл при норме до 50 мл у взрослого), которое сдавливало сердце и представляло прямую угрозу для жизни", — отметили в минздраве.
После операции маленький пациент около месяца находился под наблюдением врачей в кардиологическом отделении, его состояние улучшилось, сейчас он выписан домой.
"У ребенка за период 22-летней практики эндоскопически мы выполнили такую операцию впервые. Слаженная работа специалистов разных профилей, сосредоточенных на нашей базе, позволила оперативно оказать помощь ребенку с крайне редкой патологией", — прокомментировал ситуацию главный внештатный детский специалист-хирург министерства здравоохранения Пермского края Ильдар Валиулов.