Доходы Кадырова в 2019 году увеличились почти на 140 миллионов рублей

ГРОЗНЫЙ, 7 авг — РИА Новости. Доходы главы Чечни Доходы главы Чечни Рамзана Кадырова увеличились почти в 20 раз, следует из опубликованной на официальном сайте декларации.

Так, с 1 января по 31 декабря 2019 года он заработал 147 997 849,29 рубля.

Годом ранее его доход составлял 7,58 миллиона рублей.

У Кадырова появился земельный участок площадью 28 361 квадратный метр. В собственности, как и в прошлом году, также находятся земельный участок площадью 3668 квадратных метров и жилой дом на 2344,6 квадратного метра.

Увеличился и доход жены главы республики. В 2019-м она заработала 2 456 321,31 рубля, годом ранее эта цифра составляла 60 тысяч рублей.

Список недвижимости у супруги не изменился, у нее в собственности по-прежнему квартира в 209,8 квадратного метра.

Недвижимость Кадыровых находится в России, указано в документе.