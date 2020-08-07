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Доходы Кадырова в 2019 году увеличились почти на 140 миллионов рублей
Доходы главы Чечни Рамзана Кадырова увеличились почти в 20 раз, следует из опубликованной на официальном сайте декларации. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T18:19
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
общество
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Руководителям субъектов федерации платят 12 250 000 в месяц? Однако... Или у него бизнес в доверительном управлении?
90
Ну работяги...
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156276/08/1562760834_0:127:2464:1513_1400x0_80_0_0_cc67a15de08a094c630af5b072708b3b.jpg
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РИА Новости
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60
чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, общество

Доходы Кадырова в 2019 году увеличились почти на 140 миллионов рублей

16:45 07.08.2020 (обновлено: 18:19 07.08.2020)
17139
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 7 авг — РИА Новости. Доходы главы Чечни Рамзана Кадырова увеличились почти в 20 раз, следует из опубликованной на официальном сайте декларации.
Так, с 1 января по 31 декабря 2019 года он заработал 147 997 849,29 рубля.
Годом ранее его доход составлял 7,58 миллиона рублей.
У Кадырова появился земельный участок площадью 28 361 квадратный метр. В собственности, как и в прошлом году, также находятся земельный участок площадью 3668 квадратных метров и жилой дом на 2344,6 квадратного метра.
Увеличился и доход жены главы республики. В 2019-м она заработала 2 456 321,31 рубля, годом ранее эта цифра составляла 60 тысяч рублей.
Список недвижимости у супруги не изменился, у нее в собственности по-прежнему квартира в 209,8 квадратного метра.
Недвижимость Кадыровых находится в России, указано в документе.
Согласно декларации, в пользовании главы республики, его жены и 12 несовершеннолетних детей находится дом площадью 300 квадратных метров.
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Чеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровОбщество
Популярные комментарии
Руководителям субъектов федерации платят 12 250 000 в месяц? Однако... Или у него бизнес в доверительном управлении?
7 августа, 16:49
Фёдор Сергеев
571031703
Ну работяги...
7 августа, 16:57
vv dok
49310512
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