https://ria.ru/20200807/1575498631.html
Доходы Кадырова в 2019 году увеличились почти на 140 миллионов рублей
Доходы главы Чечни Рамзана Кадырова увеличились почти в 20 раз, следует из опубликованной на официальном сайте декларации. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T16:45
2020-08-07T18:19
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
общество
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https://ria.ru/20200731/1575222836.html
Фёдор Сергеев
Руководителям субъектов федерации платят 12 250 000 в месяц? Однако... Или у него бизнес в доверительном управлении?
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41
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, общество
ГРОЗНЫЙ, 7 авг — РИА Новости.
Доходы главы Чечни Рамзана Кадырова
увеличились почти в 20 раз, следует из опубликованной на официальном сайте
декларации.
Так, с 1 января по 31 декабря 2019 года он заработал 147 997 849,29 рубля.
Годом ранее его доход составлял 7,58 миллиона рублей.
У Кадырова появился земельный участок площадью 28 361 квадратный метр. В собственности, как и в прошлом году, также находятся земельный участок площадью 3668 квадратных метров и жилой дом на 2344,6 квадратного метра.
Увеличился и доход жены главы республики. В 2019-м она заработала 2 456 321,31 рубля, годом ранее эта цифра составляла 60 тысяч рублей.
Список недвижимости у супруги не изменился, у нее в собственности по-прежнему квартира в 209,8 квадратного метра.
Недвижимость Кадыровых находится в России, указано в документе.
Согласно декларации, в пользовании главы республики, его жены и 12 несовершеннолетних детей находится дом площадью 300 квадратных метров.