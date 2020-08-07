https://ria.ru/20200807/1575498575.html
В Польше рассказали, как помогут Украине "вернуть Крым"
Польша намерена отстаивать интересы Украины в ОБСЕ и помочь стране восстановить контроль над Крымом и Донбассом, заявил переизбранный на второй срок президент... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T16:45
2020-08-07T17:08
россия
анджей дуда
обсе
польша
республика крым
украина
в мире
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https://ria.ru/20200806/1575460052.html
Юрий Шарапов
А не помочь ли в таком случае Германии вернуть ей Данциг? 😎
313
Almaz
Во как как дуда дудит, не скажу что трубочку, америкосов прям отлижет скоро
183
158
россия
польша
республика крым
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570061457_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_89c9930b4494cca875838645a97e49ab.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анджей дуда, обсе, польша, республика крым, украина, в мире