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В Польше рассказали, как помогут Украине "вернуть Крым"
Польша намерена отстаивать интересы Украины в ОБСЕ и помочь стране восстановить контроль над Крымом и Донбассом, заявил переизбранный на второй срок президент... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T17:08
россия
анджей дуда
обсе
польша
республика крым
украина
в мире
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А не помочь ли в таком случае Германии вернуть ей Данциг? 😎
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Во как как дуда дудит, не скажу что трубочку, америкосов прям отлижет скоро
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россия
польша
республика крым
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, анджей дуда, обсе, польша, республика крым, украина, в мире

В Польше рассказали, как помогут Украине "вернуть Крым"

16:45 07.08.2020 (обновлено: 17:08 07.08.2020)
69738
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную в Симеизе, Крым
Вид на набережную в Симеизе, Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Польша намерена отстаивать интересы Украины в ОБСЕ и помочь стране восстановить контроль над Крымом и Донбассом, заявил переизбранный на второй срок президент страны Анджей Дуда во время инаугурации.
Он отметил, что в 2022 году Варшава будет председательствовать в организации и действовать "ради безопасности" Польши и "всего континента".
"Это важная задача, которая заключается в восстановлении и полного суверенитета, и территориальной целостности нашего соседа — Украины", — цитирует его "Главред".
Украинские власти неоднократно объявляли о планах "вернуть" Крым. При этом в Киеве предлагались различные методы достижения этой цели. Президент Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что вопрос принадлежности полуострова "закрыт окончательно".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
6 августа, 19:04
Лукашенко сказал, что стал бы воевать за Крым
158890161459218
Обсудить 158
РоссияАнджей ДудаОБСЕПольшаРеспублика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А не помочь ли в таком случае Германии вернуть ей Данциг? 😎
7 августа, 17:17
Юрий Шарапов
30170014
Во как как дуда дудит, не скажу что трубочку, америкосов прям отлижет скоро
7 августа, 18:04
AAlmaz
162181003
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