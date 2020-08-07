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Бахрейн планирует закупать российские лекарства от коронавируса
Бахрейн заинтересован в закупке российских лекарств от коронавируса, рассчитывает на подписание контрактов о покупке в ближайшее время, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T16:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бахрейн, общество

Бахрейн планирует закупать российские лекарства от коронавируса

16:40 07.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Бахрейн заинтересован в закупке российских лекарств от коронавируса, рассчитывает на подписание контрактов о покупке в ближайшее время, сообщил в интервью РИА Новости посол королевства в России Ахмед ас-Саати.

"В настоящее время официальные лица и аптеки Бахрейна проявляют интерес к приобретению лекарств, которые были получены российскими лабораториями для лечения и борьбы с распространением этого заболевания, и мы надеемся, что в ближайшее время состоится подписание документов между двумя сторонами по этому поводу", - сказал посол.

По последним данным минздрава Бахрейна, с начала пандемии число выявленных случаев заболевания коронавирусом составило 42 889, при этом выздоровели почти 40 тысяч человек, умерли 158.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19БахрейнОбщество
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