https://ria.ru/20200807/1575498330.html
Бахрейн планирует закупать российские лекарства от коронавируса
Бахрейн заинтересован в закупке российских лекарств от коронавируса, рассчитывает на подписание контрактов о покупке в ближайшее время, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T16:40
2020-08-07T16:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
бахрейн
общество
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https://ria.ru/20200807/1575492817.html
бахрейн
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570830664_0:123:3206:1926_1400x0_80_0_0_93cc4c68cc7b388548d69a23dfdb3f4c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бахрейн, общество