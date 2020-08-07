Бахрейн планирует закупать российские лекарства от коронавируса

"В настоящее время официальные лица и аптеки Бахрейна проявляют интерес к приобретению лекарств, которые были получены российскими лабораториями для лечения и борьбы с распространением этого заболевания, и мы надеемся, что в ближайшее время состоится подписание документов между двумя сторонами по этому поводу", - сказал посол.