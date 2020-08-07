Священник прокомментировал смерть девочки в Среднеуральском монастыре

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Желание родителей отвезти своего умирающего ребенка перед смертью в монастырь "естественно для верующего человека", заявил РИА Новости замдекана факультета психологии Российского православного университета священник Петр Коломейцев, комментируя информацию о смерти 15-летней девочки в Среднеуральском монастыре.

Ранее детский омбудсмен на Урале сообщил РИА Новости, что пятнадцатилетняя девочка умерла в монастыре после болезни. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о смерти девочки и доложить о результатах. Следователи не нашли повреждений, которые говорили бы о криминальном характере смерти. По словам основателя монастыря, лишенного сана схимонаха Сергия, девочка страдала раком головного мозга.

По данным уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, которую цитировали местные СМИ, родители сами привезли девочку в монастырь, чтобы она "ушла с молитвой", прокуратура знала об этой ситуации.

"Когда люди приезжают умирать в монастырь – смысл тот же, что когда едут в православную больницу или хоспис, где есть причастие: чтобы не просто умереть, а подготовиться к переходу в другой мир. Это естественное желание верующего человека. Это то, чего нет в светской культуре. Есть светский ритуал похорон, но культуры "ухода" - нет", - сказал Коломейцев.

По его словам, вопрос о том, как уходить, очень важен для многих верующих и неверующих людей.

"Некоторые считают, что эвтаназия – помощь умирающему, но это не всем подходит, поскольку для церковного сознания самоубийство или убийство больного неприемлемы. И клятва Гиппократа эвтаназию не подразумевает… Как говорила одна вдова про своего мужа: "Мы умирали и только вызывали раздражение, нас торопили, а с переходом в хоспис началась жизнь: мы уже не умирали, но жили духовной жизнью", - рассказал священник.

В качестве примера таких заведений он назвал паллиативное отделение в церковной Больнице святителя Алексия и Первый московский хоспис, "где замечательная Фредерика де Грааф – духовная дочь митрополита Антония Сурожского – несет свое послушание по его благословению".

При этом священник отметил, что не одобряет деятельность схимонаха Сергия (Романова) и считает его "малодуховным человеком".