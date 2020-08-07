Включившим песню Цоя на митинге в Минске дали десять суток ареста

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Дело двух сотрудников Минского государственного Дворца детей и молодежи, Кирилла Галанова и Владислава Соколовского рассматривал суд Центрального района Минска. Им вменялись две статьи: 17.1 (мелкое хулиганство) и 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица).

Вечером в четверг в Киевском сквере в Минске проходил семейный праздник, на который пришли сторонники оппозиции. В 19.00 (совпадает с мск) они собирались провести флешмоб, одновременно подняв руки с белыми ленточками. В этот момент звукорежиссеры, проводившие праздник, включили песню "Перемен" Виктора Цоя

Согласно зачитанному в суде протоколу, "в присутствии большого количества людей, имея умысел на нарушение общественного порядка и нормальной деятельности управления идеологической работы администрации Центрального района Минска, умышленно сорвал праздничный концерт, что выразилось в отключении звука во время выступления артистов и включении композиции, не соответствующей формату данного мероприятия".