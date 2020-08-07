https://ria.ru/20200807/1575498250.html
Включившим песню Цоя на митинге в Минске дали десять суток ареста
Двум звукорежиссерам, включивших на акции в Минске песню "Перемен" группы "Кино", дали десять суток ареста за хулиганство и неповиновение, сообщил Sputnik... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T16:37
2020-08-07T16:37
группа "кино"
виктор цой
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200806/1575438156.html
Фёдор Сергеев
Они совершили антигосударственное преступление. Нужно было врубить вот что: "Косил Ясь конюшину, косил Ясь конюшину, Косил Яааааась конюшииыну, поглядал на дивчыну". ))
12
5
минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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"Перемен!" : акция в поддержку Тихановской в центре Минска
Акция в поддержку Тихановской прошла в центре Минска
2020-08-07T16:37
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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группа "кино", виктор цой, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 7 авг - РИА Новости.
Двум звукорежиссерам, включивших на акции в Минске
песню "Перемен" группы "Кино"
, дали десять суток ареста за хулиганство и неповиновение, сообщил Sputnik Беларусь
.
Дело двух сотрудников Минского государственного Дворца детей и молодежи, Кирилла Галанова и Владислава Соколовского рассматривал суд Центрального района Минска. Им вменялись две статьи: 17.1 (мелкое хулиганство) и 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица).
Вечером в четверг в Киевском сквере в Минске проходил семейный праздник, на который пришли сторонники оппозиции. В 19.00 (совпадает с мск) они собирались провести флешмоб, одновременно подняв руки с белыми ленточками. В этот момент звукорежиссеры, проводившие праздник, включили песню "Перемен" Виктора Цоя
.
Согласно зачитанному в суде протоколу, "в присутствии большого количества людей, имея умысел на нарушение общественного порядка и нормальной деятельности управления идеологической работы администрации Центрального района Минска, умышленно сорвал праздничный концерт, что выразилось в отключении звука во время выступления артистов и включении композиции, не соответствующей формату данного мероприятия".
Песню Цоя присутствующие встретили скандированием: "Жыве Беларусь!", "Перемен!", "Света!", "Выпускай!", "Уходи!". Несанкционированный митинг продолжался полтора часа, после чего сторонники оппозиции прошли по центральным улицам Минска. Звукорежиссеры, в свою очередь, были задержаны.