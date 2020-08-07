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Включившим песню Цоя на митинге в Минске дали десять суток ареста
Двум звукорежиссерам, включивших на акции в Минске песню "Перемен" группы "Кино", дали десять суток ареста за хулиганство и неповиновение, сообщил Sputnik... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T16:37
группа "кино"
виктор цой
минск
белоруссия
в мире
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Они совершили антигосударственное преступление. Нужно было врубить вот что: "Косил Ясь конюшину, косил Ясь конюшину, Косил Яааааась конюшииыну, поглядал на дивчыну". ))
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5
минск
белоруссия
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Новости
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"Перемен!" : акция в поддержку Тихановской в центре Минска
Акция в поддержку Тихановской прошла в центре Минска
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группа "кино", виктор цой, минск, белоруссия, в мире

Включившим песню Цоя на митинге в Минске дали десять суток ареста

16:37 07.08.2020
2063
МИНСК, 7 авг - РИА Новости. Двум звукорежиссерам, включивших на акции в Минске песню "Перемен" группы "Кино", дали десять суток ареста за хулиганство и неповиновение, сообщил Sputnik Беларусь.
Дело двух сотрудников Минского государственного Дворца детей и молодежи, Кирилла Галанова и Владислава Соколовского рассматривал суд Центрального района Минска. Им вменялись две статьи: 17.1 (мелкое хулиганство) и 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица).
Вечером в четверг в Киевском сквере в Минске проходил семейный праздник, на который пришли сторонники оппозиции. В 19.00 (совпадает с мск) они собирались провести флешмоб, одновременно подняв руки с белыми ленточками. В этот момент звукорежиссеры, проводившие праздник, включили песню "Перемен" Виктора Цоя.
Согласно зачитанному в суде протоколу, "в присутствии большого количества людей, имея умысел на нарушение общественного порядка и нормальной деятельности управления идеологической работы администрации Центрального района Минска, умышленно сорвал праздничный концерт, что выразилось в отключении звука во время выступления артистов и включении композиции, не соответствующей формату данного мероприятия".
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Песню Цоя присутствующие встретили скандированием: "Жыве Беларусь!", "Перемен!", "Света!", "Выпускай!", "Уходи!". Несанкционированный митинг продолжался полтора часа, после чего сторонники оппозиции прошли по центральным улицам Минска. Звукорежиссеры, в свою очередь, были задержаны.
2641021035
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Группа "Кино"Виктор ЦойМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Они совершили антигосударственное преступление. Нужно было врубить вот что: "Косил Ясь конюшину, косил Ясь конюшину, Косил Яааааась конюшииыну, поглядал на дивчыну". ))
7 августа, 16:45
Фёдор Сергеев
250104
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