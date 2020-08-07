Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20200807/1575498169.html
Паслер: Оренбуржью нужны высокооплачиваемые рабочие места
Оренбургская область заинтересована в создании новых высокооплачиваемых рабочих мест для квалифицированных кадров в регионе, сообщил губернатор области Денис... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T16:36
оренбургская область
денис паслер
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570479896_0:66:1280:786_1400x0_80_0_0_54e75591bd287994c2f93f3b40b48f1e.jpg
https://ria.ru/20200730/1575174079.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570479896_0:66:1280:786_1400x0_80_0_0_54e75591bd287994c2f93f3b40b48f1e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570479896_73:0:1208:851_1400x0_80_0_0_4dd81d4e7f48f5c14f1e1bb6b4221ea0.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570479896_215:0:1066:851_1400x0_80_0_0_b3cc340d918770a04931c86d3148ebdc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис паслер, экономика

Паслер: Оренбуржью нужны высокооплачиваемые рабочие места

16:36 07.08.2020
255
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской области
ОРЕНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Оренбургская область заинтересована в создании новых высокооплачиваемых рабочих мест для квалифицированных кадров в регионе, сообщил губернатор области Денис Паслер в ходе рабочей встречи с руководством компании "Хайлон Петролиум Пайп Сервис (Оренбург)" - отделения крупного международного холдинга, специализирующегося на производстве высокотехнологичного нефтегазового оборудования.
"В Оренбуржье достаточно людей, которые обладают необходимыми профессиональными компетенциями. Многие из них работают вахтовым методом, мы заинтересованы в создании для них высокооплачиваемых рабочих мест в области. Уверен, что в перспективе друзья и партнеры "Хайлон Петролиум" тоже по достоинству оценят кадровый потенциал нашего региона и уникальные логистические возможности, которые открывает для бизнеса географическое положение Оренбуржья. Особенно учитывая масштабный проект трассы "Европа – Западный Китай", – сказал Паслер.
В ходе встречи глава региона затронул вопрос перспективы снижения доли иностранных сотрудников до пяти процентов на предприятии компании "Хайлон Петролиум Пайп Сервис (Оренбург).
Компания "Хайлон Петролиум Пайп Сервис" открыла в Оренбуржье свой третий в России завод. Основной его специализацией является нанесение покрытия на бурильные и насосно-компрессорные трубы для нефтехимической промышленности. Как отмечалось на встрече, на производстве создано больше 130 рабочих мест, причем больше половины коллектива – оренбуржцы. Средняя зарплата составляет около 75 тысяч рублей, на заводе занимаются обучением новых сотрудников, конечная цель – снизить долю работников из Китая до пяти процентов всех рабочих мест.
Новотроицкий содовый завод в Оренбургской области
30 июля, 16:16Оренбургская область
В Оренбуржье открылся завод по производству соды
По словам руководства компании, проект в Оренбурге является одним из самых успешных: общий объем коммерческих инвестиций в предприятие уже превысил 450 миллионов рублей. Выполнено покрытие более одного миллиона метров труб. В перспективе планируется открыть линию по производству самого покрытия непосредственно в Оренбуржье.
"В 2018 году мы создали компанию в Оренбурге. За короткий срок нам удалось наладить производство, собрать команду, создать предприятие с нуля. Это стало возможным благодаря тем мерам поддержки, которые правительство региона предлагает всем предпринимателям, и географическому расположению Оренбургской области", – отметил генеральный директор "Хайлон Петролиум Пайп Сервис (Оренбург)" Фань Лунхай.
201001
Обсудить 1
Оренбургская областьДенис ПаслерЭкономика
Рекомендуем
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Нижегородская область подписала соглашение о потребительской кооперации
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
ПСБ стал официальным банком ПФК ЦСКА
Тверь
День льняного поля собрал в Верхневолжье 20 регионов
Всероссийский этап конкурса Авиадартс
Губернатор назвал Рязанскую область "комфортной" для крупных инвесторов
Листы с денежными купюрами
Липецкая область дополнительно направит 200 млн руб на поддержку бизнеса
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве
Группа ВТБ перестала быть единоличным акционером "Деметра Холдинг"
Сотрудник сервисного центра осматривает автомобиль
Минпромторг позволит использовать старые детали при ремонте авто
Вид на Тонкий мыс в Геленджике
Кубань решит проблемы с водой в Геленджике за счет федеральных средств
Антон Силуанов
Силуанов оценил решение Fitch по рейтингу России
Зерна пшеницы
Аграрии в Липецкой области превысили прошлогодний рекорд по сбору зерна
Алмаз весом 236 карат
"Алроса" добыла крупнейший в истории России цветной алмаз
Вид на мост Адольфа в Люксембурге
Мальта и Люксембург согласились повысить налог на дивиденды из России
Разрушенный порт города Бейрут
Российский генерал оценил версию авиаудара при взрыве в Бейруте
Живописный мост через Москву-реку.
В Москве расширили действие программы "13 субсидий"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с депутатом фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Михаилом Дегтяревым в Керчи
Путину доверяют 64,9% россиян, показал опрос ВЦИОМ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:27Жительница Бейрута, исполнившая на рояле балладу, растрогала Сеть
07:27Полиция изучает видео, где рабочие душат медвежонка на Курилах
06:54Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс
06:35В Самаре загорелись десять жилых домов
06:21Названа безопасная доза пива в день
04:57У побережья Хабаровского края пропала яхта
04:31Водонаеву шокировала позиция адвоката Ефремова
04:05Назван максимально бодрящий летний кофе
04:03Сбербанк тестирует систему обнаружения людей в многоэтажках
04:01СМИ: на теле умершей в Среднеуральском монастыре девочки нашли травмы
03:40Джигурда назвал Крым "украинским"
03:26Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания
03:22Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом
03:10Талибы опровергли сообщения о "сговоре" с Россией против США
02:39Эксперт рассказал, как распознать мошенника в частных объявлениях
02:32Дочь Успенской показала последствия серьезных травм
02:31Украинская блогерша погибла в ДТП в Таиланде
02:16Эксперт рассказал, как утихомирить слишком шумных соседей
02:05Автоэксперт рассказал, как правильно пользоваться климат-контролем
01:49Отец с сыном пострадали при стрельбе в Москве
Лента новостейМолния