Паслер: Оренбуржью нужны высокооплачиваемые рабочие места

ОРЕНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. заинтересована в создании новых высокооплачиваемых рабочих мест для квалифицированных кадров в регионе, сообщил губернатор области Оренбургская область заинтересована в создании новых высокооплачиваемых рабочих мест для квалифицированных кадров в регионе, сообщил губернатор области Денис Паслер в ходе рабочей встречи с руководством компании "Хайлон Петролиум Пайп Сервис (Оренбург)" - отделения крупного международного холдинга, специализирующегося на производстве высокотехнологичного нефтегазового оборудования.

"В Оренбуржье достаточно людей, которые обладают необходимыми профессиональными компетенциями. Многие из них работают вахтовым методом, мы заинтересованы в создании для них высокооплачиваемых рабочих мест в области. Уверен, что в перспективе друзья и партнеры "Хайлон Петролиум" тоже по достоинству оценят кадровый потенциал нашего региона и уникальные логистические возможности, которые открывает для бизнеса географическое положение Оренбуржья. Особенно учитывая масштабный проект трассы "Европа – Западный Китай", – сказал Паслер.

В ходе встречи глава региона затронул вопрос перспективы снижения доли иностранных сотрудников до пяти процентов на предприятии компании "Хайлон Петролиум Пайп Сервис (Оренбург).

Компания "Хайлон Петролиум Пайп Сервис" открыла в Оренбуржье свой третий в России завод. Основной его специализацией является нанесение покрытия на бурильные и насосно-компрессорные трубы для нефтехимической промышленности. Как отмечалось на встрече, на производстве создано больше 130 рабочих мест, причем больше половины коллектива – оренбуржцы. Средняя зарплата составляет около 75 тысяч рублей, на заводе занимаются обучением новых сотрудников, конечная цель – снизить долю работников из Китая до пяти процентов всех рабочих мест.

По словам руководства компании, проект в Оренбурге является одним из самых успешных: общий объем коммерческих инвестиций в предприятие уже превысил 450 миллионов рублей. Выполнено покрытие более одного миллиона метров труб. В перспективе планируется открыть линию по производству самого покрытия непосредственно в Оренбуржье.