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ПСБ стал участником финансового трека программы "Московский акселератор"
ПСБ выступил партнером нового финансового трека программы "Московский акселератор", в рамках которого он будет развивать партнерство с технологическими... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T16:36
банк псб
технологии
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
банк псб, технологии

ПСБ стал участником финансового трека программы "Московский акселератор"

16:36 07.08.2020
51
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ПСБ выступил партнером нового финансового трека программы "Московский акселератор", в рамках которого он будет развивать партнерство с технологическими компаниями в секторе финансов и электронной коммерции, сообщает пресс-служба банка.
Проект реализуется Агентством инноваций Москвы и Московского инновационного кластера при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
Команды участников трека разрабатывают проекты в таких направлениях, как потребительские сервисы (кредитование, комиссионные услуги и сервисы для цифровых каналов, электронная коммерция), идентификация пользователей, речевые технологии, legal tech (блокчейн-технологии, ИТ-решения для оптимизации работы юристов и формирования "умных" контрактов), антифрод-системы и безопасность (мониторинг онлайн-платежей, учет истории покупок), управление инвестициями, скоринг и андеррайтинг, персонализация в секторе финансовых услуг.
Прием заявок на участие в новом треке открылся 5 августа и продлится до 18 сентября. Экспертное жюри выберет 30 лучших проектов, авторы которых получат возможность пилотирования своих проектов на площадках партнеров трека
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
5 августа, 12:31
Дирекцию управления благосостоянием ПСБ возглавил Алексей Жоголев
"Содействуя развитию финансовых технологий, ПСБ заинтересован в инновационных решениях и продуктах, которые позволят эффективно решать актуальные задачи клиентов и улучшать сервисы на финансовом рынке. Мы открыты для новых идей и готовы рассматривать различные формы взаимодействия с участниками акселератора, которые смогут предложить перспективные для нас решения. Среди направлений, которые могут быть особенно интересны ПСБ, – это новые форматы коммуникаций с потребителями, продукты, реализованные с использованием искусственного интеллекта и аналитики больших данных, технологий распределенного реестра, а также оптимизации клиентских и внутренних корпоративных процессов банка", - привели в пресс-службе слова старшего вице-президента – директора дирекции цифрового бизнеса ПСБ Александра Чернощекина.
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