ПСБ стал участником финансового трека программы "Московский акселератор"

Команды участников трека разрабатывают проекты в таких направлениях, как потребительские сервисы (кредитование, комиссионные услуги и сервисы для цифровых каналов, электронная коммерция), идентификация пользователей, речевые технологии, legal tech (блокчейн-технологии, ИТ-решения для оптимизации работы юристов и формирования "умных" контрактов), антифрод-системы и безопасность (мониторинг онлайн-платежей, учет истории покупок), управление инвестициями, скоринг и андеррайтинг, персонализация в секторе финансовых услуг.

"Содействуя развитию финансовых технологий, ПСБ заинтересован в инновационных решениях и продуктах, которые позволят эффективно решать актуальные задачи клиентов и улучшать сервисы на финансовом рынке. Мы открыты для новых идей и готовы рассматривать различные формы взаимодействия с участниками акселератора, которые смогут предложить перспективные для нас решения. Среди направлений, которые могут быть особенно интересны ПСБ, – это новые форматы коммуникаций с потребителями, продукты, реализованные с использованием искусственного интеллекта и аналитики больших данных, технологий распределенного реестра, а также оптимизации клиентских и внутренних корпоративных процессов банка", - привели в пресс-службе слова старшего вице-президента – директора дирекции цифрового бизнеса ПСБ Александра Чернощекина.