Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200807/1575498031.html
Ученые выяснили, как карантин по COVID-19 повлияет на климат
Группа ученых из Великобритании и США пришла к выводу, что введенные из-за распространения коронавируса ограничительные меры не окажут значительного влияния на... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T19:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
весь мир
воз
великобритания
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155248/72/1552487218_0:61:1500:905_1400x0_80_0_0_0a8cf4c5c2e13ceae88ae0fee1d0a0ad.jpg
https://ria.ru/20200807/1575491637.html
1
весь мир
великобритания
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155248/72/1552487218_0:61:1500:905_1400x0_80_0_0_0a8cf4c5c2e13ceae88ae0fee1d0a0ad.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155248/72/1552487218_108:0:1393:964_1400x0_80_0_0_1857de82ed41eb629133f1f1e08173b5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155248/72/1552487218_268:0:1232:964_1400x0_80_0_0_b33a94ba04b80683f5046a74dddbd209.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, великобритания, сша

Ученые выяснили, как карантин по COVID-19 повлияет на климат

16:50 07.08.2020 (обновлено: 19:23 07.08.2020)
542
© РИА Новости / Владимир АстапковичНа конференции по климату
На конференции по климату
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Группа ученых из Великобритании и США пришла к выводу, что введенные из-за распространения коронавируса ограничительные меры не окажут значительного влияния на потепление климата, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Climate Change.
Группа ученых под руководством Пирса Фостера из Университета Лидса изучила данные о том, как изменялся уровень десяти видов парниковых газов и веществ, загрязняющих воздух, в период с февраля по июнь текущего года в 123 странах, когда по всему миру стали вводить ограничения на передвижения и работу предприятий из-за коронавируса.
По оценкам исследователей, в апреле "глобальные выбросы оксидов азота уменьшились на целых 30%, это способствовало краткосрочному охлаждению с начала года". При этом, как говорится в работе, "это похолодание компенсировалось 20%-м сокращением глобальных выбросов SO2, которые снижают охлаждающий аэрозольный эффект, вызывая краткосрочное потепление".
"Исходя из этого, по нашим оценкам, непосредственный эффект от мер, вызванных пандемией, будет незначительным, к 2030 году охлаждение составит около 0,01 ± 0,005 градуса Цельсия по сравнению с базовым сценарием", - говорится в исследовании.
Билл Гейтс
Вчера, 14:30Распространение нового коронавируса
Эколог оценил слова Гейтса о "катастрофе страшнее коронавируса"
При этом ученые подчеркивают, что если "восстановление экономики будет направлено на стимулирование "зеленых мер" и сокращение инвестирования в ископаемые виды топлива, избежать потепления к 2050 году на 0,3 градуса Цельсия в будущем возможно".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 18,6 миллиона случаев заражения, свыше 700 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
200000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВесь мирВОЗВеликобританияСША
Рекомендуем
Врачи во время операции
Российские врачи откачали жидкость из сердца ребенка с редкой патологией
Автомобиль ВАЗ-2101
В Британии назвали главный российский автомобиль
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Оговорка Трампа привела к ажиотажу на футболки с шутливой надписью
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Доходы Кадырова в 2019 году увеличились почти на 140 миллионов рублей
Вид на набережную в Симеизе, Крым
В Польше рассказали, как помогут Украине "вернуть Крым"
Салон самолета
Названы причины запрета откидывать спинки кресел в самолете
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев навестит молодоженов, под которыми рухнул мост
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер Венгрии сравнил нелегальных мигрантов с биологической бомбой
Таблетки противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
Бахрейн планирует закупать российские лекарства от коронавируса
Перемен! : акция в поддержку Тихановской в центре Минска
Включившим песню Цоя на митинге в Минске дали десять суток ареста
Евгений Барсов
Сургутский депутат задекларировал 26 квартир и десять самолетов
На территории Среднеуральского женского монастыря
Священник прокомментировал смерть девочки в Среднеуральском монастыре
Пассажирский самолет
В Испании экстренно сел самолет из-за отказавшегося надеть маску дебошира
Медицинская сестра готовит шприц
Каждый третий американец не намерен делать прививку от COVID-19
Путин и Ельцин в день инаугурации Путина
Соратники Ельцина ответили на слова Лукашенко о выборе Путина преемником
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:27Жительница Бейрута, исполнившая на рояле балладу, растрогала Сеть
07:27Полиция изучает видео, где рабочие душат медвежонка на Курилах
06:54Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс
06:35В Самаре загорелись десять жилых домов
06:21Названа безопасная доза пива в день
04:57У побережья Хабаровского края пропала яхта
04:31Водонаеву шокировала позиция адвоката Ефремова
04:05Назван максимально бодрящий летний кофе
04:03Сбербанк тестирует систему обнаружения людей в многоэтажках
04:01СМИ: на теле умершей в Среднеуральском монастыре девочки нашли травмы
03:40Джигурда назвал Крым "украинским"
03:26Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания
03:22Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом
03:10Талибы опровергли сообщения о "сговоре" с Россией против США
02:39Эксперт рассказал, как распознать мошенника в частных объявлениях
02:32Дочь Успенской показала последствия серьезных травм
02:31Украинская блогерша погибла в ДТП в Таиланде
02:16Эксперт рассказал, как утихомирить слишком шумных соседей
02:05Автоэксперт рассказал, как правильно пользоваться климат-контролем
01:49Отец с сыном пострадали при стрельбе в Москве
Лента новостейМолния