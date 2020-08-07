Ученые выяснили, как карантин по COVID-19 повлияет на климат

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Группа ученых из Группа ученых из Великобритании США пришла к выводу, что введенные из-за распространения коронавируса ограничительные меры не окажут значительного влияния на потепление климата, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Climate Change

Группа ученых под руководством Пирса Фостера из Университета Лидса изучила данные о том, как изменялся уровень десяти видов парниковых газов и веществ, загрязняющих воздух, в период с февраля по июнь текущего года в 123 странах, когда по всему миру стали вводить ограничения на передвижения и работу предприятий из-за коронавируса.

По оценкам исследователей, в апреле "глобальные выбросы оксидов азота уменьшились на целых 30%, это способствовало краткосрочному охлаждению с начала года". При этом, как говорится в работе, "это похолодание компенсировалось 20%-м сокращением глобальных выбросов SO2, которые снижают охлаждающий аэрозольный эффект, вызывая краткосрочное потепление".

"Исходя из этого, по нашим оценкам, непосредственный эффект от мер, вызванных пандемией, будет незначительным, к 2030 году охлаждение составит около 0,01 ± 0,005 градуса Цельсия по сравнению с базовым сценарием", - говорится в исследовании.

При этом ученые подчеркивают, что если "восстановление экономики будет направлено на стимулирование "зеленых мер" и сокращение инвестирования в ископаемые виды топлива, избежать потепления к 2050 году на 0,3 градуса Цельсия в будущем возможно".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 18,6 миллиона случаев заражения, свыше 700 тысяч человек скончались.