Названы причины запрета откидывать спинки кресел в самолете

При откинутой спинке пассажир рискует получить более серьезную травму из-за сильного удара головой об нее, также риски возрастают для сидящего за ним пассажира, объясняют эксперты. Именно поэтому при взлете, посадке и попадании в зону турбулентности пассажирам запрещают откидывать спинку.