https://ria.ru/20200807/1575497622.html
Названы причины запрета откидывать спинки кресел в самолете
Держать спинки вертикально необходимо, чтобы облегчить эвакуацию из самолетов при форс-мажорной ситуации и снизить вероятность травмировать пассажиров,... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T16:26
2020-08-07T17:02
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https://ria.ru/20200730/1575171770.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, в мире