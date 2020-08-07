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Названы причины запрета откидывать спинки кресел в самолете
Держать спинки вертикально необходимо, чтобы облегчить эвакуацию из самолетов при форс-мажорной ситуации и снизить вероятность травмировать пассажиров,... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T17:02
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
туризм, новости - туризм, в мире

Названы причины запрета откидывать спинки кресел в самолете

16:26 07.08.2020 (обновлено: 17:02 07.08.2020)
4267
© Depositphotos / ObserverСалон самолета
Салон самолета
© Depositphotos / Observer
Салон самолета. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Держать спинки вертикально необходимо, чтобы облегчить эвакуацию из самолетов при форс-мажорной ситуации и снизить вероятность травмировать пассажиров, рассказали эксперты изданию Daily Express.
При откинутой спинке пассажир рискует получить более серьезную травму из-за сильного удара головой об нее, также риски возрастают для сидящего за ним пассажира, объясняют эксперты. Именно поэтому при взлете, посадке и попадании в зону турбулентности пассажирам запрещают откидывать спинку.
"И когда стюардессы просят вас соблюдать правила, они не стремятся создать вам неудобства или испортить ваш сон, а заботятся о безопасности", — подытожил автор материала.
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