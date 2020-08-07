https://ria.ru/20200807/1575497311.html
В Воронежской области четыре человека погибли в результате ДТП
Четыре человека погибли, еще трое пострадали при столкновении трех легковых автомобилей в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T16:22
2020-08-07T19:53
москва
гумвд
рамонский район
воронеж
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153202/33/1532023361_0:3:1036:586_1400x0_80_0_0_71d91c4fc50d0c3d05226c674b97533f.jpg
https://ria.ru/20200807/1575472479.html
https://ria.ru/20200805/1575424257.html
москва
рамонский район
воронеж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/153202/33/1532023361_0:3:1036:586_1400x0_80_0_0_71d91c4fc50d0c3d05226c674b97533f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/153202/33/1532023361_127:0:911:588_1400x0_80_0_0_16a546c76520b47a88962c3b4d34f568.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/153202/33/1532023361_225:0:813:588_1400x0_80_0_0_49c1514ee5d11422ba4d16777cbdfd23.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, гумвд, рамонский район, воронеж, происшествия