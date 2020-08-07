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В Воронежской области четыре человека погибли в результате ДТП
Четыре человека погибли, еще трое пострадали при столкновении трех легковых автомобилей в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T19:53
москва
гумвд
рамонский район
воронеж
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
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60
москва, гумвд, рамонский район, воронеж, происшествия

В Воронежской области четыре человека погибли в результате ДТП

16:22 07.08.2020 (обновлено: 19:53 07.08.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще трое пострадали при столкновении трех легковых автомобилей в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова сообщала, что в результате столкновения четырех легковых автомобилей под Воронежем три человека погибли, четверо госпитализированы. Авария произошла в 15.25 мск в Рамонском районе на 4-м километре автодороги "Рамонь-Сенное".
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Вчера, 06:21
В Приморье женщина и двое детей попали под автомобиль
"В поселке городского типа Рамонь произошло ДТП с участием трех легковых машин", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате столкновения погибли четыре человека и пострадали трое. Обстоятельства происшествия выясняются.
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
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МоскваГУМВДРамонский районВоронежПроисшествия
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