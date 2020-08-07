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"Алроса" добыла крупнейший в истории России цветной алмаз
На севере Якутии добыли самый крупный алмаз в российской истории. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T18:18
россия
республика саха (якутия)
алроса
общество
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https://ria.ru/20200427/1570610029.html
на падающий курс рубля это как-то повлияет?
86
Ну чтож, поздравим "российских" и не очень капиталистов с новыми прибылями...
82
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россия
республика саха (якутия)
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575496974_552:0:3944:1908_1400x0_80_0_0_7d4a61ea70e064b9c90c996e05f906a1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, республика саха (якутия), алроса, общество

"Алроса" добыла крупнейший в истории России цветной алмаз

16:20 07.08.2020 (обновлено: 18:18 07.08.2020)
19556
© Фото : АК «АЛРОСА»Алмаз весом 236 карат
Алмаз весом 236 карат
© Фото : АК «АЛРОСА»
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. На севере Якутии добыли самый крупный алмаз в российской истории.
Камень размерами 47 х 24 х 22 миллиметра и весом 236 каратов нашли на месторождении "Алросы" Эбелях. Как сообщили в пресс-службе компании, возраст алмаза составляет от 120 до 230 миллионов лет.
Пилите, Шура: как алмазы становятся лучшими друзьями девушек
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Отобранные для огранки алмазы сначала поступают на так называемый участок запуска сырья, где специалист определяет целесообразные способы их обработки.

Производство бриллиантов на ООО Бриллианты Алроса
1 из 10

Отобранные для огранки алмазы сначала поступают на так называемый участок запуска сырья, где специалист определяет целесообразные способы их обработки.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В поисках оптимального решения специалист примеряет к трехмерной модели камня всевозможные способы огранки. Решение одного специалиста проверяет второй и перепроверяет третий. Алмаз может провести на участке от нескольких дней до пары недель.

Сотрудница производит оценку алмаза в цехе технического контроля и оценки ООО Бриллианты Алроса в Москве
2 из 10

В поисках оптимального решения специалист примеряет к трехмерной модели камня всевозможные способы огранки. Решение одного специалиста проверяет второй и перепроверяет третий. Алмаз может провести на участке от нескольких дней до пары недель.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Когда решение принято, камень поступает на участок лазерной обработки. Здесь его распиливают на необходимое количество частей. Луч делает это в считанные минуты.

Алмаз в цехе лазерной обработки ООО Бриллианты Алроса в Москве
3 из 10

Когда решение принято, камень поступает на участок лазерной обработки. Здесь его распиливают на необходимое количество частей. Луч делает это в считанные минуты.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Бриллиант рождается из алмаза на этапе огранки. Процесс начинается с изучения кристаллической решетки самоцвета: твердый и одновременно хрупкий камень имеет так называемую плоскость раскалывания, прикосновение к которой не под нужным углом может привести к сколу.

Сотрудник в цехе лазерной обработки ООО Бриллианты Алроса в Москве
4 из 10

Бриллиант рождается из алмаза на этапе огранки. Процесс начинается с изучения кристаллической решетки самоцвета: твердый и одновременно хрупкий камень имеет так называемую плоскость раскалывания, прикосновение к которой не под нужным углом может привести к сколу.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Огранщик вооружен десятикратной лупой, а прикосновения алмаза к ограночному диску, вращающемуся со скоростью тысяча оборотов в минуту, носят легкий и воздушный характер.

Сотрудники шлифуют бриллианты в цехе огранки ООО Бриллианты Алроса в Москве
5 из 10

Огранщик вооружен десятикратной лупой, а прикосновения алмаза к ограночному диску, вращающемуся со скоростью тысяча оборотов в минуту, носят легкий и воздушный характер.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Кстати, автомат — при всей мощи компьютерных технологий — не может определить плоскость раскалывания камня. Труд на предприятии полностью ручной.

Сотрудник рассматривает бриллиант в цехе огранки ООО Бриллианты Алроса в Москве
6 из 10

Кстати, автомат — при всей мощи компьютерных технологий — не может определить плоскость раскалывания камня. Труд на предприятии полностью ручной.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На участке огранки крупных камней практически все специалисты — мужчины в возрасте. С одной стороны, здесь нужен внушительный стаж, ибо неопытного специалиста к огранке особо ценных алмазов допускать рискованно. С другой, гендерная традиция сложилась во времена, когда ограночный диск из чугуна весил 16 килограммов и переносить его по цеху было нелегко.

Сотрудник шлифует бриллиант в цехе огранки ООО Бриллианты Алроса в Москве
7 из 10

На участке огранки крупных камней практически все специалисты — мужчины в возрасте. С одной стороны, здесь нужен внушительный стаж, ибо неопытного специалиста к огранке особо ценных алмазов допускать рискованно. С другой, гендерная традиция сложилась во времена, когда ограночный диск из чугуна весил 16 килограммов и переносить его по цеху было нелегко.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Готовые бриллианты поступают в отдел технического контроля. Здесь их оценивают, в частности, по цвету и по качеству.

Готовая продукция ООО Бриллианты Алроса в Москве
8 из 10

Готовые бриллианты поступают в отдел технического контроля. Здесь их оценивают, в частности, по цвету и по качеству.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Окончательная стоимость определяется после сертификации в специальных лабораториях, где предварительную оценку могут подтвердить или скорректировать.

Сотрудница производит оценку бриллианта в цехе технического контроля и оценки ООО Бриллианты Алроса в Москве
9 из 10

Окончательная стоимость определяется после сертификации в специальных лабораториях, где предварительную оценку могут подтвердить или скорректировать.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Окончательная оценка становится начальной ценой на аукционе. Сюда, как правило, попадают бриллианты свыше шести карат, цветные бриллианты или пара одинаковых камней по три карата. Остальные камни выкупают ювелирные дома или посредники.

Готовая продукция ООО Бриллианты Алроса в Москве
10 из 10

Окончательная оценка становится начальной ценой на аукционе. Сюда, как правило, попадают бриллианты свыше шести карат, цветные бриллианты или пара одинаковых камней по три карата. Остальные камни выкупают ювелирные дома или посредники.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 10

Отобранные для огранки алмазы сначала поступают на так называемый участок запуска сырья, где специалист определяет целесообразные способы их обработки.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 10

В поисках оптимального решения специалист примеряет к трехмерной модели камня всевозможные способы огранки. Решение одного специалиста проверяет второй и перепроверяет третий. Алмаз может провести на участке от нескольких дней до пары недель.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 10

Когда решение принято, камень поступает на участок лазерной обработки. Здесь его распиливают на необходимое количество частей. Луч делает это в считанные минуты.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Бриллиант рождается из алмаза на этапе огранки. Процесс начинается с изучения кристаллической решетки самоцвета: твердый и одновременно хрупкий камень имеет так называемую плоскость раскалывания, прикосновение к которой не под нужным углом может привести к сколу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Огранщик вооружен десятикратной лупой, а прикосновения алмаза к ограночному диску, вращающемуся со скоростью тысяча оборотов в минуту, носят легкий и воздушный характер.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 10

Кстати, автомат — при всей мощи компьютерных технологий — не может определить плоскость раскалывания камня. Труд на предприятии полностью ручной.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 10

На участке огранки крупных камней практически все специалисты — мужчины в возрасте. С одной стороны, здесь нужен внушительный стаж, ибо неопытного специалиста к огранке особо ценных алмазов допускать рискованно. С другой, гендерная традиция сложилась во времена, когда ограночный диск из чугуна весил 16 килограммов и переносить его по цеху было нелегко.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 10

Готовые бриллианты поступают в отдел технического контроля. Здесь их оценивают, в частности, по цвету и по качеству.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Окончательная стоимость определяется после сертификации в специальных лабораториях, где предварительную оценку могут подтвердить или скорректировать.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Окончательная оценка становится начальной ценой на аукционе. Сюда, как правило, попадают бриллианты свыше шести карат, цветные бриллианты или пара одинаковых камней по три карата. Остальные камни выкупают ювелирные дома или посредники.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Он имеет уникальный насыщенный желто-коричневый цвет. По словам директора филиала "Бриллианты Алроса" Павла Винихина, это уникальная находка не только для России.
"Безусловно, такой алмаз будет востребован огранщиками любой страны, поскольку имеет потенциал для производства нескольких бриллиантов высокого качества", — отметил Винихин.
Кристалл передали специалистам для оценки.
Россыпное алмазное месторождение Эбелях, находящееся на правом притоке реки Анабар Республики Саха (Якутия), и ранее давало камни редких цветов. Так, летом 2017 года здесь добыли сразу три фантазийных алмаза — ярко-желтого, розового и пурпурно-розового цветов. Все три камня прошли огранку и были представлены в виде бриллиантов широкой публике.
В конце прошлого года желтый бриллиант массой 20,69 карата, получивший название "Жар-птица" (Firebird), был продан известному мировому бренду Graff Diamonds.
Крупный ювелирный алмаз, добытый на месторождении трубки Юбилейная в Якутии
27 апреля, 09:13
Добытый в Якутии крупный алмаз назвали в честь Героя Советского Союза
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Обсудить 12
РоссияРеспублика Саха (Якутия)АлросаОбщество
Популярные комментарии
на падающий курс рубля это как-то повлияет?
7 августа, 16:47
vv10
501105119
Ну чтож, поздравим "российских" и не очень капиталистов с новыми прибылями...
7 августа, 16:59
SGSvetlana Gerasimova
435017017
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