"Алроса" добыла крупнейший в истории России цветной алмаз

На участке огранки крупных камней практически все специалисты — мужчины в возрасте. С одной стороны, здесь нужен внушительный стаж, ибо неопытного специалиста к огранке особо ценных алмазов допускать рискованно. С другой, гендерная традиция сложилась во времена, когда ограночный диск из чугуна весил 16 килограммов и переносить его по цеху было нелегко.