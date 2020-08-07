"Алроса" добыла крупнейший в истории России цветной алмаз

Отобранные для огранки алмазы сначала поступают на так называемый участок запуска сырья, где специалист определяет целесообразные способы их обработки.
Отобранные для огранки алмазы сначала поступают на так называемый участок запуска сырья, где специалист определяет целесообразные способы их обработки.
В поисках оптимального решения специалист примеряет к трехмерной модели камня всевозможные способы огранки. Решение одного специалиста проверяет второй и перепроверяет третий. Алмаз может провести на участке от нескольких дней до пары недель.
В поисках оптимального решения специалист примеряет к трехмерной модели камня всевозможные способы огранки. Решение одного специалиста проверяет второй и перепроверяет третий. Алмаз может провести на участке от нескольких дней до пары недель.
Когда решение принято, камень поступает на участок лазерной обработки. Здесь его распиливают на необходимое количество частей. Луч делает это в считанные минуты.
Когда решение принято, камень поступает на участок лазерной обработки. Здесь его распиливают на необходимое количество частей. Луч делает это в считанные минуты.
Бриллиант рождается из алмаза на этапе огранки. Процесс начинается с изучения кристаллической решетки самоцвета: твердый и одновременно хрупкий камень имеет так называемую плоскость раскалывания, прикосновение к которой не под нужным углом может привести к сколу.
Бриллиант рождается из алмаза на этапе огранки. Процесс начинается с изучения кристаллической решетки самоцвета: твердый и одновременно хрупкий камень имеет так называемую плоскость раскалывания, прикосновение к которой не под нужным углом может привести к сколу.
Огранщик вооружен десятикратной лупой, а прикосновения алмаза к ограночному диску, вращающемуся со скоростью тысяча оборотов в минуту, носят легкий и воздушный характер.
Огранщик вооружен десятикратной лупой, а прикосновения алмаза к ограночному диску, вращающемуся со скоростью тысяча оборотов в минуту, носят легкий и воздушный характер.
Кстати, автомат — при всей мощи компьютерных технологий — не может определить плоскость раскалывания камня. Труд на предприятии полностью ручной.
Кстати, автомат — при всей мощи компьютерных технологий — не может определить плоскость раскалывания камня. Труд на предприятии полностью ручной.
На участке огранки крупных камней практически все специалисты — мужчины в возрасте. С одной стороны, здесь нужен внушительный стаж, ибо неопытного специалиста к огранке особо ценных алмазов допускать рискованно. С другой, гендерная традиция сложилась во времена, когда ограночный диск из чугуна весил 16 килограммов и переносить его по цеху было нелегко.
На участке огранки крупных камней практически все специалисты — мужчины в возрасте. С одной стороны, здесь нужен внушительный стаж, ибо неопытного специалиста к огранке особо ценных алмазов допускать рискованно. С другой, гендерная традиция сложилась во времена, когда ограночный диск из чугуна весил 16 килограммов и переносить его по цеху было нелегко.
Готовые бриллианты поступают в отдел технического контроля. Здесь их оценивают, в частности, по цвету и по качеству.
Готовые бриллианты поступают в отдел технического контроля. Здесь их оценивают, в частности, по цвету и по качеству.
Окончательная стоимость определяется после сертификации в специальных лабораториях, где предварительную оценку могут подтвердить или скорректировать.
Окончательная стоимость определяется после сертификации в специальных лабораториях, где предварительную оценку могут подтвердить или скорректировать.
Окончательная оценка становится начальной ценой на аукционе. Сюда, как правило, попадают бриллианты свыше шести карат, цветные бриллианты или пара одинаковых камней по три карата. Остальные камни выкупают ювелирные дома или посредники.
Окончательная оценка становится начальной ценой на аукционе. Сюда, как правило, попадают бриллианты свыше шести карат, цветные бриллианты или пара одинаковых камней по три карата. Остальные камни выкупают ювелирные дома или посредники.
Отобранные для огранки алмазы сначала поступают на так называемый участок запуска сырья, где специалист определяет целесообразные способы их обработки.
В поисках оптимального решения специалист примеряет к трехмерной модели камня всевозможные способы огранки. Решение одного специалиста проверяет второй и перепроверяет третий. Алмаз может провести на участке от нескольких дней до пары недель.
Когда решение принято, камень поступает на участок лазерной обработки. Здесь его распиливают на необходимое количество частей. Луч делает это в считанные минуты.
Бриллиант рождается из алмаза на этапе огранки. Процесс начинается с изучения кристаллической решетки самоцвета: твердый и одновременно хрупкий камень имеет так называемую плоскость раскалывания, прикосновение к которой не под нужным углом может привести к сколу.
Огранщик вооружен десятикратной лупой, а прикосновения алмаза к ограночному диску, вращающемуся со скоростью тысяча оборотов в минуту, носят легкий и воздушный характер.
Кстати, автомат — при всей мощи компьютерных технологий — не может определить плоскость раскалывания камня. Труд на предприятии полностью ручной.
На участке огранки крупных камней практически все специалисты — мужчины в возрасте. С одной стороны, здесь нужен внушительный стаж, ибо неопытного специалиста к огранке особо ценных алмазов допускать рискованно. С другой, гендерная традиция сложилась во времена, когда ограночный диск из чугуна весил 16 килограммов и переносить его по цеху было нелегко.
Готовые бриллианты поступают в отдел технического контроля. Здесь их оценивают, в частности, по цвету и по качеству.
Окончательная стоимость определяется после сертификации в специальных лабораториях, где предварительную оценку могут подтвердить или скорректировать.
Окончательная оценка становится начальной ценой на аукционе. Сюда, как правило, попадают бриллианты свыше шести карат, цветные бриллианты или пара одинаковых камней по три карата. Остальные камни выкупают ювелирные дома или посредники.