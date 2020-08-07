Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20200807/1575497022.html
Липецкая область дополнительно направит 200 млн руб на поддержку бизнеса
Предприниматели Липецкой области, в том числе пострадавшие в период пандемии коронавируса, получат дополнительную финансовую поддержку по инициативе главы... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T16:15
липецкая область
липецкая область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155954/96/1559549610_0:218:2868:1831_1400x0_80_0_0_d7996e5f45a1cd7bd5478218e64cf9f6.jpg
https://ria.ru/20200807/1575485639.html
липецкая область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155954/96/1559549610_0:218:2868:1831_1400x0_80_0_0_d7996e5f45a1cd7bd5478218e64cf9f6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155954/96/1559549610_69:0:2800:2048_1400x0_80_0_0_3dc343f45076402bddbc763004967d3a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155954/96/1559549610_410:0:2458:2048_1400x0_80_0_0_56973a3472a651165bafda3c0bd66bc1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
липецкая область, экономика

Липецкая область дополнительно направит 200 млн руб на поддержку бизнеса

16:15 07.08.2020
46
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Предприниматели Липецкой области, в том числе пострадавшие в период пандемии коронавируса, получат дополнительную финансовую поддержку по инициативе главы администрации региона Игоря Артамонова, сообщила в пятницу пресс-служба обладминистрации.
В частности, принято решение о докапитализации областного Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Для этого будет направлено более 200 миллионов рублей федеральных и региональных средств.
"Мы активно взаимодействуем с предпринимателями для выработки дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса, который на фоне пандемии несет значительные убытки", – прокомментировал Артамонов.
Он уточнил, что докапитализация необходима для упрощения получения кредитов малому бизнесу, в том числе для кредитования по льготной ставке и получения займов при отсутствии залогового обеспечения, устранения кассовых разрывов и покрытия операционных расходов. Первые "антикризисные" займы по ставке 0,1% годовых сроком до 24 месяцев были выданы областным фондом уже в начале апреля.
Зерна пшеницы
Вчера, 12:30Липецкая область
Аграрии в Липецкой области превысили прошлогодний рекорд по сбору зерна
Кроме того, предприниматели могут воспользоваться базовыми займами Липецкого областного фонда с процентной ставкой от 1,0% до 2,125% годовых.
С учетом докапитализации Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства готовит еще один пакет продуктов, ориентированных на выход из кризисной ситуации, а также поддержку новых направлений экономики, отмечается в сообщении.
100001
Обсудить 0
Липецкая областьЛипецкая областьЭкономика
Рекомендуем
Всероссийский этап конкурса Авиадартс
Губернатор назвал Рязанскую область "комфортной" для крупных инвесторов
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Нижегородская область подписала соглашение о потребительской кооперации
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
Паслер: Оренбуржью нужны высокооплачиваемые рабочие места
Тверь
День льняного поля собрал в Верхневолжье 20 регионов
Вид на Тонкий мыс в Геленджике
Кубань решит проблемы с водой в Геленджике за счет федеральных средств
Сотрудник сервисного центра осматривает автомобиль
Минпромторг позволит использовать старые детали при ремонте авто
Уборка озимой пшеницы
В Ивановской области планируют собрать урожай зерновых выше прошлогоднего
Пхукет
Украинская блогерша погибла в ДТП в Таиланде
Антон Силуанов
Силуанов оценил решение Fitch по рейтингу России
Стенд ПАО Сбербанк России
Сбербанк тестирует систему обнаружения людей в многоэтажках
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
"Нафтогаз" отреагировал на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Скриншот видео из Instagram Любви Успенской
Дочь Успенской показала последствия серьезных травм
Модель, блогер Алена Водонаева
Водонаеву шокировала позиция адвоката Ефремова
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Талибы опровергли сообщения о "сговоре" с Россией против США
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:27Жительница Бейрута, исполнившая на рояле балладу, растрогала Сеть
07:27Полиция изучает видео, где рабочие душат медвежонка на Курилах
06:54Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс
06:35В Самаре загорелись десять жилых домов
06:21Названа безопасная доза пива в день
04:57У побережья Хабаровского края пропала яхта
04:31Водонаеву шокировала позиция адвоката Ефремова
04:05Назван максимально бодрящий летний кофе
04:03Сбербанк тестирует систему обнаружения людей в многоэтажках
04:01СМИ: на теле умершей в Среднеуральском монастыре девочки нашли травмы
03:40Джигурда назвал Крым "украинским"
03:26Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания
03:22Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом
03:10Талибы опровергли сообщения о "сговоре" с Россией против США
02:39Эксперт рассказал, как распознать мошенника в частных объявлениях
02:32Дочь Успенской показала последствия серьезных травм
02:31Украинская блогерша погибла в ДТП в Таиланде
02:16Эксперт рассказал, как утихомирить слишком шумных соседей
02:05Автоэксперт рассказал, как правильно пользоваться климат-контролем
01:49Отец с сыном пострадали при стрельбе в Москве
Лента новостейМолния