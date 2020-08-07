https://ria.ru/20200807/1575497022.html
Липецкая область дополнительно направит 200 млн руб на поддержку бизнеса
Предприниматели Липецкой области, в том числе пострадавшие в период пандемии коронавируса, получат дополнительную финансовую поддержку по инициативе главы... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T16:15
2020-08-07T16:15
липецкая область
липецкая область
экономика
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https://ria.ru/20200807/1575485639.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, экономика
ЛИПЕЦК, 7 авг - РИА Новости.
Предприниматели Липецкой области
, в том числе пострадавшие в период пандемии коронавируса, получат дополнительную финансовую поддержку по инициативе главы администрации региона Игоря Артамонова
, сообщила в пятницу пресс-служба обладминистрации.
В частности, принято решение о докапитализации областного Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Для этого будет направлено более 200 миллионов рублей федеральных и региональных средств.
"Мы активно взаимодействуем с предпринимателями для выработки дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса, который на фоне пандемии несет значительные убытки", – прокомментировал Артамонов.
Он уточнил, что докапитализация необходима для упрощения получения кредитов малому бизнесу, в том числе для кредитования по льготной ставке и получения займов при отсутствии залогового обеспечения, устранения кассовых разрывов и покрытия операционных расходов. Первые "антикризисные" займы по ставке 0,1% годовых сроком до 24 месяцев были выданы областным фондом уже в начале апреля.
Кроме того, предприниматели могут воспользоваться базовыми займами Липецкого областного фонда с процентной ставкой от 1,0% до 2,125% годовых.
С учетом докапитализации Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства готовит еще один пакет продуктов, ориентированных на выход из кризисной ситуации, а также поддержку новых направлений экономики, отмечается в сообщении.