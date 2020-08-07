Липецкая область дополнительно направит 200 млн руб на поддержку бизнеса

ЛИПЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Предприниматели Предприниматели Липецкой области , в том числе пострадавшие в период пандемии коронавируса, получат дополнительную финансовую поддержку по инициативе главы администрации региона Игоря Артамонова , сообщила в пятницу пресс-служба обладминистрации.

В частности, принято решение о докапитализации областного Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Для этого будет направлено более 200 миллионов рублей федеральных и региональных средств.

"Мы активно взаимодействуем с предпринимателями для выработки дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса, который на фоне пандемии несет значительные убытки", – прокомментировал Артамонов.

Он уточнил, что докапитализация необходима для упрощения получения кредитов малому бизнесу, в том числе для кредитования по льготной ставке и получения займов при отсутствии залогового обеспечения, устранения кассовых разрывов и покрытия операционных расходов. Первые "антикризисные" займы по ставке 0,1% годовых сроком до 24 месяцев были выданы областным фондом уже в начале апреля.

Кроме того, предприниматели могут воспользоваться базовыми займами Липецкого областного фонда с процентной ставкой от 1,0% до 2,125% годовых.