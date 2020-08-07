Кассационный суд Парижа оставил под стражей россиянина Винника

ПАРИЖ, 7 авг – РИА Новости. Кассационный суд Кассационный суд Парижа отклонил ходатайство защиты россиянина Александра Винника , оспаривавшей его содержание под стражей во Франции , сообщила РИА Новости французский адвокат Ариан Зимра. По ее словам, будет подан новый протест.

В среду состоялись слушания, на которых защита Винника оспаривала европейский ордер на арест в отношении россиянина. Адвокат государственного совета и кассационного суда Элен Фарж выражала надежду, что он будет аннулирован и затем будет рассмотрена правомерность решения о содержании Винника по стражей.

"Ходатайство было отклонено", - отметила Зимра. Она сообщила, что будет подана новая апелляция с требованием освободить россиянина из-под стражи. Слушания состоятся 12 августа.

Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США , где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.

В Греции Винника держали в предварительном заключении 30 месяцев, хотя конституция Греции запрещает держать человека без суда более 18 месяцев. 20 декабря 2019 года стало известно, что министр юстиции издал решение о поочередной выдаче Винника во Францию, США и Россию.

С 23 января Винник находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции.