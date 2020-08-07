Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200807/1575496394.html
Кассационный суд Парижа оставил под стражей россиянина Винника
Кассационный суд Парижа отклонил ходатайство защиты россиянина Александра Винника, оспаривавшей его содержание под стражей во Франции, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T16:14
александр винник
франция
сша
дело александра винника
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156064/29/1560642918_0:51:2730:1587_1400x0_80_0_0_955feeef306338bab6ae17613e3598fb.jpg
https://ria.ru/20200805/1575422758.html
https://ria.ru/20200622/1573290506.html
франция
сша
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156064/29/1560642918_0:51:2730:1587_1400x0_80_0_0_955feeef306338bab6ae17613e3598fb.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156064/29/1560642918_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_4c68069b60a0ace5b08d175cbb7bbec7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156064/29/1560642918_315:0:2363:2048_1400x0_80_0_0_3a18384bf9c80e92d23d800b28973120.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр винник, франция, сша, дело александра винника, париж, в мире

Кассационный суд Парижа оставил под стражей россиянина Винника

16:05 07.08.2020 (обновлено: 16:14 07.08.2020)
205
© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
© РИА Новости / Геннадий Мельник
ПАРИЖ, 7 авг – РИА Новости. Кассационный суд Парижа отклонил ходатайство защиты россиянина Александра Винника, оспаривавшей его содержание под стражей во Франции, сообщила РИА Новости французский адвокат Ариан Зимра. По ее словам, будет подан новый протест.
В среду состоялись слушания, на которых защита Винника оспаривала европейский ордер на арест в отношении россиянина. Адвокат государственного совета и кассационного суда Элен Фарж выражала надежду, что он будет аннулирован и затем будет рассмотрена правомерность решения о содержании Винника по стражей.
Последствия взрыва в Ливане
5 августа, 21:26
СМИ: Кипр разыскивает россиянина по делу о взрыве в Бейруте
"Ходатайство было отклонено", - отметила Зимра. Она сообщила, что будет подана новая апелляция с требованием освободить россиянина из-под стражи. Слушания состоятся 12 августа.
Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
В Греции Винника держали в предварительном заключении 30 месяцев, хотя конституция Греции запрещает держать человека без суда более 18 месяцев. 20 декабря 2019 года стало известно, что министр юстиции издал решение о поочередной выдаче Винника во Францию, США и Россию.
С 23 января Винник находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции.
Ранее адвокат Винника Фредерик Бело заявил о невиновности своего подзащитного, подчеркивая, что им манипулировали, он был "всего лишь оператором, а вовсе не одним из создателей (криптовалютной биржи) BTC-e", и выполнял техническую работу. Судебное разбирательство по делу Винника запланировано на 14 сентября.
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
22 июня, 11:56
В Новой Зеландии заморозили активы Винника
310145
Обсудить 0
Александр ВинникФранцияСШАДело Александра ВинникаПарижВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом ПАО Ростелеком Михаилом Осеевским
Путин назвал внешнеполитические приоритеты России
Путин и Ельцин в день инаугурации Путина
Соратники Ельцина ответили на слова Лукашенко о выборе Путина преемником
Яна Рудковская
Рудковская показала роскошные подарки после скандала с Дакотой
Медицинская сестра готовит шприц
Каждый третий американец не намерен делать прививку от COVID-19
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Цепкало уверен, что Минск не выдаст Киеву задержанных россиян
Дмитрий Захарченко
Экс-полковника Захарченко вернули в "Матросскую тишину"
Кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Цепкало заявил, что не вернется в Белоруссию при власти Лукашенко
Президент России Владимир Путин
Путин обсудит с Совбезом помощь Ливану после взрыва
Актер Сергей Гармаш на церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной в московском театре Современник. 24 апреля 2018
Представитель Гармаша рассказал о новых проектах актера
Салон самолета
Названы причины запрета откидывать спинки кресел в самолете
Мэр Барнаула попытался надеть маску на глаза
Мэр Барнаула прокомментировал видео, на котором надевает маску на глаза
Перемен! : акция в поддержку Тихановской в центре Минска
Включившим песню Цоя на митинге в Минске дали десять суток ареста
Разрушенный порт города Бейрут
Российский генерал оценил версию авиаудара при взрыве в Бейруте
Приложение Tik Tok
TikTok ответил на ультиматум Трампа
Алмаз весом 236 карат
"Алроса" добыла крупнейший в истории России цветной алмаз
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:27Жительница Бейрута, исполнившая на рояле балладу, растрогала Сеть
07:27Полиция изучает видео, где рабочие душат медвежонка на Курилах
06:54Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс
06:35В Самаре загорелись десять жилых домов
06:21Названа безопасная доза пива в день
04:57У побережья Хабаровского края пропала яхта
04:31Водонаеву шокировала позиция адвоката Ефремова
04:05Назван максимально бодрящий летний кофе
04:03Сбербанк тестирует систему обнаружения людей в многоэтажках
04:01СМИ: на теле умершей в Среднеуральском монастыре девочки нашли травмы
03:40Джигурда назвал Крым "украинским"
03:26Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания
03:22Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом
03:10Талибы опровергли сообщения о "сговоре" с Россией против США
02:39Эксперт рассказал, как распознать мошенника в частных объявлениях
02:32Дочь Успенской показала последствия серьезных травм
02:31Украинская блогерша погибла в ДТП в Таиланде
02:16Эксперт рассказал, как утихомирить слишком шумных соседей
02:05Автоэксперт рассказал, как правильно пользоваться климат-контролем
01:49Отец с сыном пострадали при стрельбе в Москве
Лента новостейМолния