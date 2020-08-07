Кассационный суд Парижа оставил под стражей россиянина Винника

ПАРИЖ, 7 авг – РИА Новости. Кассационный суд Парижа отклонил ходатайство защиты россиянина Александра Винника, оспаривавшей его содержание под стражей во Франции, сообщила РИА Новости французский адвокат Ариан Зимра. По ее словам, будет подан новый протест.
В среду состоялись слушания, на которых защита Винника оспаривала европейский ордер на арест в отношении россиянина. Адвокат государственного совета и кассационного суда Элен Фарж выражала надежду, что он будет аннулирован и затем будет рассмотрена правомерность решения о содержании Винника по стражей.
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"Ходатайство было отклонено", - отметила Зимра. Она сообщила, что будет подана новая апелляция с требованием освободить россиянина из-под стражи. Слушания состоятся 12 августа.
Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
В Греции Винника держали в предварительном заключении 30 месяцев, хотя конституция Греции запрещает держать человека без суда более 18 месяцев. 20 декабря 2019 года стало известно, что министр юстиции издал решение о поочередной выдаче Винника во Францию, США и Россию.
С 23 января Винник находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции.
Ранее адвокат Винника Фредерик Бело заявил о невиновности своего подзащитного, подчеркивая, что им манипулировали, он был "всего лишь оператором, а вовсе не одним из создателей (криптовалютной биржи) BTC-e", и выполнял техническую работу. Судебное разбирательство по делу Винника запланировано на 14 сентября.
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