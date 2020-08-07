Нижегородская область подписала соглашение о потребительской кооперации

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель Совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов в пятницу подписали соглашение о развитии потребительской кооперации, сообщает пресс-служба правительства региона.

Соглашение направлено на развитие сельских территорий и поддержку местных товаропроизводителей. Документ предполагает создание условий для повышения качества обслуживания населения и развития личных подсобных и фермерских хозяйств, а также стимулирование закупок продукции и сырья у населения и сельхозтоваропроизводителей.

"Система потребкооперации всегда являлась и сейчас остается важным институтом общества, который играет еще и социальную роль, позволяя обеспечить доступ к разнообразным услугам в самых отдаленных уголках... Нижегородский облпотребсоюз объединяет 54 тысячи пайщиков, в его структуре работают более 5,5 тысячи человек. Свою деятельность потребкооперация осуществляет в 40 муниципальных районах Нижегородской области . Ежегодный совокупный объем деятельности превышает 10 миллиардов рублей", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.

Как подчеркнул глава региона, правительство Нижегородской области будет привлекать организации потребительской кооперации к реализации на территории региона госпрограмм, направленных на развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий, а также к другим мероприятиями, направленным на решение социально-экономических вопросов в сельской местности, в том числе выставкам-ярмаркам, организуемым правительством.

В свою очередь, Центросоюз России планирует оказывать облпотребсоюзу помощь в решении вопросов по созданию и модернизации материально-технической базы заготовок, хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и развитию мобильной торговли.