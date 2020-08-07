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Нижегородская область
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Нижегородская область подписала соглашение о потребительской кооперации
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель Совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов в пятницу подписали соглашение о развитии потребительской... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T16:02
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
экономика
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353
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глеб никитин, нижегородская область, экономика

Нижегородская область подписала соглашение о потребительской кооперации

16:02 07.08.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель Совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов в пятницу подписали соглашение о развитии потребительской кооперации, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соглашение направлено на развитие сельских территорий и поддержку местных товаропроизводителей. Документ предполагает создание условий для повышения качества обслуживания населения и развития личных подсобных и фермерских хозяйств, а также стимулирование закупок продукции и сырья у населения и сельхозтоваропроизводителей.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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"Система потребкооперации всегда являлась и сейчас остается важным институтом общества, который играет еще и социальную роль, позволяя обеспечить доступ к разнообразным услугам в самых отдаленных уголках... Нижегородский облпотребсоюз объединяет 54 тысячи пайщиков, в его структуре работают более 5,5 тысячи человек. Свою деятельность потребкооперация осуществляет в 40 муниципальных районах Нижегородской области. Ежегодный совокупный объем деятельности превышает 10 миллиардов рублей", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.
Как подчеркнул глава региона, правительство Нижегородской области будет привлекать организации потребительской кооперации к реализации на территории региона госпрограмм, направленных на развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий, а также к другим мероприятиями, направленным на решение социально-экономических вопросов в сельской местности, в том числе выставкам-ярмаркам, организуемым правительством.
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В свою очередь, Центросоюз России планирует оказывать облпотребсоюзу помощь в решении вопросов по созданию и модернизации материально-технической базы заготовок, хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и развитию мобильной торговли.
Нижегородский облпотребсоюз будет обеспечивать торговое и бытовое обслуживание населения в сельской местности, закупку сельскохозяйственной продукции и дикорастущих плодов, ягод, грибов, а также производство хлеба и других пищевых продуктов и их реализацию через предприятия розничной торговли и общественного питания.
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Нижегородская областьГлеб НикитинНижегородская областьЭкономика
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