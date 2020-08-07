https://ria.ru/20200807/1575496168.html
Каждый третий американец не намерен делать прививку от COVID-19
Каждый третий житель США не намерен делать прививку от нового коронавируса, когда вакцина будет доступна, при этом 65% готовы вакцинироваться, свидетельствует... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T16:00
2020-08-07T16:00
распространение нового коронавируса
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сша
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сша, в мире
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости.
Каждый третий житель США
не намерен делать прививку от нового коронавируса, когда вакцина будет доступна, при этом 65% готовы вакцинироваться, свидетельствует опубликованный в пятницу опрос организации Gallup.
Респондентам предложили ответить на вопрос, намерены ли они делать прививки, если вакцина станет доступной и будет бесплатной. Данные исследования показали, что большинство опрошенных (65%) ответили положительно и заявили, что сделают прививку. В то же время 35% респондентов высказались против.
С точки зрения партийной принадлежности, 81% тех, кто поддерживает демократов, высказались за вакцинацию, в то время как среди республиканцев это число составляет 47%.
Согласно полученным данным, среди людей в возрасте 65 лет и старше пройти вакцинацию хотят 70% опрошенных, среди респондентов в возрасте от 18 до 29 лет - 76%. В то же время среди опрошенных, возраст которых составлял от 50 до 64 лет, только 59% готовы сделать прививку от COVID-19, в то время как 41% высказался против.
Опрос проводился с 20 июля по 2 августа, Gallup не дает точного числа опрошенных, однако отмечает, что опрос проводился рандомизированной выборкой среди 7632 членов опросной панели организации. Статистическая погрешность опроса составляет 2%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.