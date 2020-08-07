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Каждый третий американец не намерен делать прививку от COVID-19
Каждый третий житель США не намерен делать прививку от нового коронавируса, когда вакцина будет доступна, при этом 65% готовы вакцинироваться, свидетельствует... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T16:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сша, в мире

Каждый третий американец не намерен делать прививку от COVID-19

16:00 07.08.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра готовит шприц
Медицинская сестра готовит шприц
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Медицинская сестра готовит шприц. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Каждый третий житель США не намерен делать прививку от нового коронавируса, когда вакцина будет доступна, при этом 65% готовы вакцинироваться, свидетельствует опубликованный в пятницу опрос организации Gallup.
Респондентам предложили ответить на вопрос, намерены ли они делать прививки, если вакцина станет доступной и будет бесплатной. Данные исследования показали, что большинство опрошенных (65%) ответили положительно и заявили, что сделают прививку. В то же время 35% респондентов высказались против.
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С точки зрения партийной принадлежности, 81% тех, кто поддерживает демократов, высказались за вакцинацию, в то время как среди республиканцев это число составляет 47%.
Согласно полученным данным, среди людей в возрасте 65 лет и старше пройти вакцинацию хотят 70% опрошенных, среди респондентов в возрасте от 18 до 29 лет - 76%. В то же время среди опрошенных, возраст которых составлял от 50 до 64 лет, только 59% готовы сделать прививку от COVID-19, в то время как 41% высказался против.
Опрос проводился с 20 июля по 2 августа, Gallup не дает точного числа опрошенных, однако отмечает, что опрос проводился рандомизированной выборкой среди 7632 членов опросной панели организации. Статистическая погрешность опроса составляет 2%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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