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Сезон охоты на пернатую дичь стартует 8 августа в Подмосковье
2020-08-07T15:57
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353
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Сезон охоты на пернатую дичь стартует 8 августа в Подмосковье

15:57 07.08.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовОхотник забирает добычу у собаки во время охоты
Охотник забирает добычу у собаки во время охоты
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Сезон охоты на пернатую дичь в Московской области начнется 8 августа. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин, сообщил телеканал "360".
"Со второй субботы августа открываем летне-осенний сезон охоты на болотно-луговую, водоплавающую, полевую и степную дичь", — заявил он.
В подмосковных охотничьих угодьях это самый массовый сезон. Он продлится до 15 ноября.
Сезон откроют по правилам Минприроды России: инспекторы проверят наличие охотничьего билета, разрешения на оружие и добычу. Разрешения можно получить в 64 местных охотничьих хозяйствах.
Сейчас в регионе зарегистрировано почти 200 тысяч охотников. Приблизительно столько же человек приезжает в область из Москвы. В первые выходные в угодья Подмосковья прибывают до 50 тысяч россиян.
Из расчета на одного охотника утверждены нормы допустимой добычи пернатой дичи в день, добавил Разин. Например, можно убить только по одному глухарю и тетереву за сезон на каждое угодье, по две серых куропатки и рябчика. Вальдшнеп, вяхирь, горлицы и водоплавающая дичь разрешены в количестве пяти штук, а болотно-луговая и перепел — по 10 в сутки на одного охотника.
Кроме того, в государственном охотничьем надзоре региона напомнили о необходимости соблюдать правила. Важно помнить обо всех установленных нормах, в том числе о пожарной безопасности.
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