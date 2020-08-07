Сезон охоты на пернатую дичь стартует 8 августа в Подмосковье

Охотник забирает добычу у собаки во время охоты

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Сезон охоты на пернатую дичь в Московской области начнется 8 августа. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин, сообщил телеканал Сезон охоты на пернатую дичь в Московской области начнется 8 августа. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин, сообщил телеканал "360"

"Со второй субботы августа открываем летне-осенний сезон охоты на болотно-луговую, водоплавающую, полевую и степную дичь", — заявил он.

В подмосковных охотничьих угодьях это самый массовый сезон. Он продлится до 15 ноября.

Сезон откроют по правилам Минприроды России: инспекторы проверят наличие охотничьего билета, разрешения на оружие и добычу. Разрешения можно получить в 64 местных охотничьих хозяйствах.

Сейчас в регионе зарегистрировано почти 200 тысяч охотников. Приблизительно столько же человек приезжает в область из Москвы. В первые выходные в угодья Подмосковья прибывают до 50 тысяч россиян.

Из расчета на одного охотника утверждены нормы допустимой добычи пернатой дичи в день, добавил Разин. Например, можно убить только по одному глухарю и тетереву за сезон на каждое угодье, по две серых куропатки и рябчика. Вальдшнеп, вяхирь, горлицы и водоплавающая дичь разрешены в количестве пяти штук, а болотно-луговая и перепел — по 10 в сутки на одного охотника.