https://ria.ru/20200807/1575495906.html
Сезон охоты на пернатую дичь стартует 8 августа в Подмосковье
2020-08-07T15:57
2020-08-07T15:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575495595_0:294:2791:1864_1400x0_80_0_0_09534c4d727e51430d0c2a4a533bdf02.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575495595_0:294:2791:1864_1400x0_80_0_0_09534c4d727e51430d0c2a4a533bdf02.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575495595_60:0:2791:2048_1400x0_80_0_0_a58e4025280cb10e08a91a7af8a7e8a9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575495595_547:0:2595:2048_1400x0_80_0_0_59bfa91eec6a6f1773b8b4786e4cbdd2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости.
Сезон охоты на пернатую дичь в Московской области начнется 8 августа. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин, сообщил телеканал "360"
.
"Со второй субботы августа открываем летне-осенний сезон охоты на болотно-луговую, водоплавающую, полевую и степную дичь", — заявил он.
В подмосковных охотничьих угодьях это самый массовый сезон. Он продлится до 15 ноября.
Сезон откроют по правилам Минприроды России: инспекторы проверят наличие охотничьего билета, разрешения на оружие и добычу. Разрешения можно получить в 64 местных охотничьих хозяйствах.
Сейчас в регионе зарегистрировано почти 200 тысяч охотников. Приблизительно столько же человек приезжает в область из Москвы. В первые выходные в угодья Подмосковья прибывают до 50 тысяч россиян.
Из расчета на одного охотника утверждены нормы допустимой добычи пернатой дичи в день, добавил Разин. Например, можно убить только по одному глухарю и тетереву за сезон на каждое угодье, по две серых куропатки и рябчика. Вальдшнеп, вяхирь, горлицы и водоплавающая дичь разрешены в количестве пяти штук, а болотно-луговая и перепел — по 10 в сутки на одного охотника.
Кроме того, в государственном охотничьем надзоре региона напомнили о необходимости соблюдать правила. Важно помнить обо всех установленных нормах, в том числе о пожарной безопасности.