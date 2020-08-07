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Цепкало уверен, что Минск не выдаст Киеву задержанных россиян
Экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало уверен, что Минск не выдаст Киеву задержанных россиян. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T15:53
задержание россиян под минском
валерий цепкало
александр лукашенко
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белоруссия
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задержание россиян под минском, валерий цепкало, александр лукашенко, москва, белоруссия, варшава, в мире

Цепкало уверен, что Минск не выдаст Киеву задержанных россиян

15:53 07.08.2020
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Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
ВАРШАВА, 7 авг - РИА Новости. Экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало уверен, что Минск не выдаст Киеву задержанных россиян.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций. Украина же готовит запрос о выдаче задержанных и пока направила запрос в Генпрокуратуру Белоруссии об их аресте. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что их судьба будет решаться на основе соглашений, в которых участвуют Белоруссия, Россия и Украина, и предложил генпрокурорам РФ и Украины собраться вместе и решить этот вопрос, а если они не приедут, то Минск решит его самостоятельно.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
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"Нет, конечно. Он (Лукашенко - ред.) не выдаст их", - сказал Цепкало в интервью РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.
"Он обычно "берет заложников" – либо политических заключенных, либо каких-то других, поэтому я думаю, что здесь вряд ли он будет кого-то кому-то выдавать", - пояснил собеседник агентства.
По мнению Цепкало, подобные истории с 1994 года повторяются "каждые пять лет", "а также истории с поиском врагов".
Источник в окружении Цепкало 24 июля сообщил о его срочном отъезде из Белоруссии в Москву из опасения быть задержанным. По утверждению источника, политик выехал вместе с детьми, так как получил сведения о своем возможном задержании в связи с проводимой правоохранительными органами проверкой. Его жена пока остается в Белоруссии. Цепкало позже подтвердил, что покинул республику из-за угрозы ареста и находится в Москве, но может вернуться до выборов 9 августа. В пятницу он прибыл в Варшаву из Киева.
Ранее ЦИК республики не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты, политик оспорил решение в Верховном суде, который не удовлетворил жалобу.
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа.
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Задержание россиян под МинскомВалерий ЦепкалоАлександр ЛукашенкоМоскваБелоруссияВаршаваВ мире
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