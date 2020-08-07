ВАРШАВА, 7 авг - РИА Новости. Экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава Парка высоких технологий Экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало уверен, что Минск не выдаст Киеву задержанных россиян.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций. Украина же готовит запрос о выдаче задержанных и пока направила запрос в Генпрокуратуру Белоруссии об их аресте. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что их судьба будет решаться на основе соглашений, в которых участвуют Белоруссия, Россия и Украина, и предложил генпрокурорам РФ и Украины собраться вместе и решить этот вопрос, а если они не приедут, то Минск решит его самостоятельно.

"Нет, конечно. Он (Лукашенко - ред.) не выдаст их", - сказал Цепкало в интервью РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

"Он обычно "берет заложников" – либо политических заключенных, либо каких-то других, поэтому я думаю, что здесь вряд ли он будет кого-то кому-то выдавать", - пояснил собеседник агентства.

По мнению Цепкало, подобные истории с 1994 года повторяются "каждые пять лет", "а также истории с поиском врагов".

Источник в окружении Цепкало 24 июля сообщил о его срочном отъезде из Белоруссии Москву из опасения быть задержанным. По утверждению источника, политик выехал вместе с детьми, так как получил сведения о своем возможном задержании в связи с проводимой правоохранительными органами проверкой. Его жена пока остается в Белоруссии. Цепкало позже подтвердил, что покинул республику из-за угрозы ареста и находится в Москве, но может вернуться до выборов 9 августа. В пятницу он прибыл в Варшаву из Киева

Ранее ЦИК республики не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты, политик оспорил решение в Верховном суде, который не удовлетворил жалобу.