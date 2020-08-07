Губернатор назвал Рязанскую область "комфортной" для крупных инвесторов

РЯЗАНЬ, 7 авг - РИА Новости. Рязанская область остается привлекательным и комфортным для крупных инвесторов регионом, заявил губернатор Николай Любимов на церемонии закладки первого камня в фундамент элеватора, который построит группа компаний "Агропромкомплектация".

Церемония состоялась на строительной площадке в Ряжском районе . Губернатор отметил важность реализации нового инвестпроекта ГК "Агропромкомплектация" для Ряжского района и области в целом. Возведение современного высокомеханизированного зернохранилища создаст около 100 новых рабочих мест с конкурентной заработной платой.

"Для нас очень важно, что одно из ведущих в стране агропромышленных объединений - ГК "Агропромкомплектация" выбрало Рязанскую область для вложения своих инвестиций и развития. Это показатель того, что регион остается привлекательным и комфортным для крупных инвесторов, что наши усилия по созданию благоприятного бизнес-климата приносят реальные положительные результаты. Это большой вклад в развитие рязанского АПК", - заявил Николай Любимов.

Глава региона особо отметил активное участие инвестора в работе по возвращению в оборот неиспользуемой пашни.

"Компания берется за самые сложные участки и в достаточно короткие сроки приводит эти земли в порядок и готовность для сева", - сказал Любимов.

Генеральный директор ГК "Агропромкомплектация" Сергей Новиков , в свою очередь, выразил благодарность за поддержку в реализации данного инвестиционного проекта стоимостью более 2,2 миллиарда рублей. По его словам, благодаря продуктивному сотрудничеству ГК "Агропромкомплектация" с правительством Рязанской области и финансовой поддержке АО " Россельхозбанк ", новый высокотехнологичный элеватор производственной мощностью 150 тысяч тонн единовременного хранения зерна удастся быстро построить и ввести в эксплуатацию.

"Уже в июне 2021 года новый элеватор в Ряжском районе примет первое зерно. Я с уверенностью могу об этом говорить, поскольку мы работаем с надежными партнерами. Два года мы инвестируем в Рязанскую область и ощущаем полную поддержку со стороны губернатора в реализации наших планов", - сказал Новиков.